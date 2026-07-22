Месси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилди

·49·Спорт
Месси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилди

Халқаро футбол тарихи ва статистикаси федерацияси — IFFHS Лионель Мессини энг яхши футболчи сифатида эътироф этди. Ташкилот мазкур қарор машҳурлик ёки шахсий муносабатга эмас, балки футболчининг статистик кўрсаткичларига асосланганини алоҳида таъкидлади.

39 ёшли аргентиналик ҳужумчининг ЖЧ–2026да қайд этган натижалари ҳам ушбу баҳода муҳим ўрин тутди. Месси олтинчи мундиалида Аргентина терма жамоасини финалгача етаклаб борди.

«Бу шахсий фикр эмас»

IFFHS комиссияси қарорни тушунтирар экан, баҳолашда фақат рақамлар ва расмий статистик маълумотлар ҳисобга олинганини билдирди.

«Лионель Месси — IFFHS талқинига кўра энг яхши футболчи. Бу кимнингдир шахсий фикри ёки обрўсига эмас, балки рақамлар тақозо қилаётган, инкор этиб бўлмайдиган фактларга асосланган баҳодир», — дейилади ташкилот хабарида.

Шу тариқа, федерация Мессининг номи ёки футболдаги мақоми эмас, айнан майдонда кўрсатган натижалари ҳал қилувчи бўлганини қайд этди.

Олтинчи мундиалда ҳам етакчилик қилди

2026 йилги жаҳон чемпионати Лионель Мессининг фаолиятидаги олтинчи мундиал бўлди. У Аргентина миллий жамоаси билан ҳал қилувчи учрашувгача етиб борди ва мусобақадаги барча саккизта баҳсда майдонга тушди.

Тажрибали ҳужумчи турнир давомида:

  • 8 та гол урди;

  • 4 та голли узатма берди;

  • жами 12 та самарали ҳаракатни амалга оширди.

Бу натижалар Мессининг 39 ёшида ҳам миллий жамоа ҳужумларида асосий фигура бўлиб қолганини кўрсатди.

Тўпурарлар баҳсида Мбаппедан кейинги ўрин

Месси саккизта гол билан ЖЧ–2026 тўпурарлари рўйхатида иккинчи ўринни эгаллади.

Биринчи поғона Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппега насиб этди. У турнир давомида рақиблар дарвозасини 10 марта ишғол қилди.

Месси эса голлар сони бўйича Мбаппедан ортда қолганига қарамай, голли узатмалари ва жамоавий ўйинга таъсири билан ажралиб турди.

Финалда ғалаба етишмади

Аргентина миллий жамоаси мусобақа давомида финалгача етиб келди. Бироқ ҳал қилувчи учрашувда чемпионликни қўлга кирита олмади.

Шунга қарамай, Мессининг турнирдаги шахсий кўрсаткичлари IFFHS баҳосида юқори ўрин эгаллади. Федерация унинг голлари, узатмалари, ўйинлар сони ва жамоа натижасига қўшган ҳиссасини умумий тарзда ҳисобга олган.

39 ёшида яна бир катта эътироф

Месси фаолияти давомида кўплаб жамоавий ва шахсий совринларни қўлга киритган. IFFHSнинг навбатдаги эътирофи эса унинг катта ёшда ҳам юқори даражада натижа кўрсатаётганини тасдиқловчи яна бир кўрсаткич бўлди.

Олтинчи жаҳон чемпионатида саккизта гол ва тўртта самарали узатма қайд этган футболчининг кейинги режалари эса мухлислар учун асосий саволлардан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийФил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийБугун, 17:52Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Бугун, 17:38Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Бугун, 17:32Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Бугун, 17:03Саудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиСаудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиБугун, 16:56Элдор Шомуродов: “Европага кўпроқ футболчиларимиз чиқиши керак”Элдор Шомуродов: “Европага кўпроқ футболчиларимиз чиқиши керак”Бугун, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"