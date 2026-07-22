Месси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилди
Халқаро футбол тарихи ва статистикаси федерацияси — IFFHS Лионель Мессини энг яхши футболчи сифатида эътироф этди. Ташкилот мазкур қарор машҳурлик ёки шахсий муносабатга эмас, балки футболчининг статистик кўрсаткичларига асосланганини алоҳида таъкидлади.
39 ёшли аргентиналик ҳужумчининг ЖЧ–2026да қайд этган натижалари ҳам ушбу баҳода муҳим ўрин тутди. Месси олтинчи мундиалида Аргентина терма жамоасини финалгача етаклаб борди.
«Бу шахсий фикр эмас»
IFFHS комиссияси қарорни тушунтирар экан, баҳолашда фақат рақамлар ва расмий статистик маълумотлар ҳисобга олинганини билдирди.
«Лионель Месси — IFFHS талқинига кўра энг яхши футболчи. Бу кимнингдир шахсий фикри ёки обрўсига эмас, балки рақамлар тақозо қилаётган, инкор этиб бўлмайдиган фактларга асосланган баҳодир», — дейилади ташкилот хабарида.
Шу тариқа, федерация Мессининг номи ёки футболдаги мақоми эмас, айнан майдонда кўрсатган натижалари ҳал қилувчи бўлганини қайд этди.
Олтинчи мундиалда ҳам етакчилик қилди
2026 йилги жаҳон чемпионати Лионель Мессининг фаолиятидаги олтинчи мундиал бўлди. У Аргентина миллий жамоаси билан ҳал қилувчи учрашувгача етиб борди ва мусобақадаги барча саккизта баҳсда майдонга тушди.
Тажрибали ҳужумчи турнир давомида:
8 та гол урди;
4 та голли узатма берди;
жами 12 та самарали ҳаракатни амалга оширди.
Бу натижалар Мессининг 39 ёшида ҳам миллий жамоа ҳужумларида асосий фигура бўлиб қолганини кўрсатди.
Тўпурарлар баҳсида Мбаппедан кейинги ўрин
Месси саккизта гол билан ЖЧ–2026 тўпурарлари рўйхатида иккинчи ўринни эгаллади.
Биринчи поғона Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппега насиб этди. У турнир давомида рақиблар дарвозасини 10 марта ишғол қилди.
Месси эса голлар сони бўйича Мбаппедан ортда қолганига қарамай, голли узатмалари ва жамоавий ўйинга таъсири билан ажралиб турди.
Финалда ғалаба етишмади
Аргентина миллий жамоаси мусобақа давомида финалгача етиб келди. Бироқ ҳал қилувчи учрашувда чемпионликни қўлга кирита олмади.
Шунга қарамай, Мессининг турнирдаги шахсий кўрсаткичлари IFFHS баҳосида юқори ўрин эгаллади. Федерация унинг голлари, узатмалари, ўйинлар сони ва жамоа натижасига қўшган ҳиссасини умумий тарзда ҳисобга олган.
39 ёшида яна бир катта эътироф
Месси фаолияти давомида кўплаб жамоавий ва шахсий совринларни қўлга киритган. IFFHSнинг навбатдаги эътирофи эса унинг катта ёшда ҳам юқори даражада натижа кўрсатаётганини тасдиқловчи яна бир кўрсаткич бўлди.
Олтинчи жаҳон чемпионатида саккизта гол ва тўртта самарали узатма қайд этган футболчининг кейинги режалари эса мухлислар учун асосий саволлардан бири бўлиб қолмоқда.
…