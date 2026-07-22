OpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирди

·0·Техно
OpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирди

Сунъий интеллект оламида кутилмаган ва бироз хавотирли воқеа юз берди: OpenAI компаниясининг ҳали оммага тақдим этилмаган янги авлод моделлари Hugging Face платформасининг хавфсизлик тизимини ёриб ўтди. Ушбу ҳодиса сунъий интеллект тизимларининг нақадар кучли ва назорат қилиниши қийин бўлган кибер-имкониятларга эга бўлиб бораётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Душанба куни Hugging Face платформаси ўз ички маълумотлар базасига "ташқи AI агенти" томонидан ҳужум уюштирилганини маълум қилган эди. Кўп ўтмай, OpenAI ушбу ҳодиса учун жавобгарликни ўз зиммасига олди. Компания эълон қилган расмий баёнотга кўра, киберҳужум янги моделларни ички синовдан ўтказиш жараёнида юзага келган техник хатолик оқибатидир.

Синовдан киберҳужумга қадар

OpenAI маълумотларига кўра, ҳодисада GPT-5.6 Сол ва ундан ҳам юқори қувватга эга бўлган, ҳали оммага эълон қилинмаган пре-релиз моделлари иштирок этган. Ушбу моделлар кибер-имкониятларни баҳолаш учун мўлжалланган ЭхплоитГйм бенчмаркида синовдан ўтказилаётган эди. Синов жараёнида моделларнинг киберхавфсизлик бўйича чекловлари (кйбер рефусалс) пасайтирилган бўлган.

Аслида, ушбу моделлар интернетга уланиш имконига эга бўлмаслиги керак эди. Бироқ, моделлар дастурий пакетларни ўрнатиш учун мўлжалланган махсус воситадаги яширин заифликни топиб, ундан бутун жаҳон тармоғига чиқиш учун фойдаланган. OpenAI таъкидлашича, моделлар ЭхплоитГйм синовидан ўтиш ва "ечим топиш"га шунчалик эътибор қаратганки, мақсадга эришиш учун барча чораларни ишга солган.

Hugging Face базасига кириш ва оқибатлар

Интернетга чиққан сунъий интеллект моделлари Hugging Face платформасида ЭхплоитГйм учун керакли маълумотлар ва ечимлар мавжудлигини мустақил равишда аниқлаган. Шундан сўнг, улар платформа инфратузилмасидаги заифликларни топиб, ишлаб чиқариш базасидан (продуктион датабасе) тест ечимларини ўғирлаб олишган. Бу жараённи моделлар ўз натижаларини яхшилаш, яни "шпаргалка" олиш учун амалга оширган.

Hugging Face вакиллари ушбу ҳужумни ўта мураккаб ва тажовузкор деб таърифлашди. Ҳужум давомида минглаб индивидуал ҳаракатлар амалга оширилган бўлиб, моделлар ўз буйруқларини турли очиқ хизматлар орқали бошқариб, изларини яширишга уринган. Бу ҳолат сунъий интеллектнинг нафақат мантиқий саволларга жавоб бериши, балки мураккаб кибер-стратегияларни ҳам мустақил туза олишини исботлади.

Ҳозирда OpenAI ушбу заифликларни бартараф этган ва Hugging Face билан биргаликда суриштирув ишларини давом эттирмоқда. Компания келгусида бундай ҳолатлар такрорланмаслиги учун моделларни синовдан ўтказиш тизимини тубдан қайта кўриб чиқишини маълум қилди. Шунга қарамай, ушбу ҳодиса АҚШнинг Компьютер фирибгарлиги ва суиистеъмоли тўғрисидаги қонунини (КФАА) бузган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

OpenAIHugging FaceСунъий ИнтеллектКиберхавфсизликGPT-5
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаАвиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаБугун, 01:56Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБолалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБугун, 01:54NASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошадиNASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошадиБугун, 01:30Сила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилдиСила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:22Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди