Шаҳло ва Вейселнинг Трабзондаги иккинчи тўйи қандай ўтди? (видео)
Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ва туркиялик хонанда Вейсел Дулгернинг 19 июль куни Туркиянинг Истанбул шаҳрида бўлиб ўтган илк никоҳ тўйидан сўнг, жуфтлик 21 июль куни Трабзонда ҳам иккинчи тўй маросимини ўтказишини маълум қилган эди.
21 июль куни Трабзонда ўтган тантанали никоҳ тўйидан лавҳалар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Видеолардан кўринишича, маросим миллий урф-одатлар ва замонавий анъаналар уйғунлигида, кўтаринки кайфиятда ҳамда чиройли тарзда ташкил этилган. Тўйда яқинлар ва меҳмонлар келин-куёвни олқишлаб, қувончларига шерик бўлишди.
Қизиғи шундаки, Шаҳло Салаева аввалги интервюларидан бирида турмуш ўртоғи Вейсел Дулгернинг туғилган куни ҳам 21 июль санасига тўғри келишини айтган эди. Шу боис иккинчи тўй айнан куёвнинг туғилган кунига тўғри келгани мухлислар эътиборини тортди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолар остида кузатувчилар янги оила эгаларини самимий табриклаб, уларга узоқ ва бахтли оилавий ҳаёт, меҳр-оқибат ҳамда омад тилаб кўплаб илиқ изоҳлар қолдирмоқда.
…