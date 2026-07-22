Авиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқда

·0·Техно
Авиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқда

АҚШнинг ЖетЗеро стартапи авиация оламида ҳақиқий инқилоб ясаши кутилаётган Z4 йўловчи самолётини ишлаб чиқишга киришди. Ушбу лайнер дунёдаги илк серияли "блендед винг бодй" (БWB) — яни "аралаш қанотли корпус" схемаси асосида қурилган ҳаво кемаси бўлиши кутилмоқда. Мазкур технология анъанавий самолёт шаклидан воз кечиб, қанот ва фюзеляжни ягона яхлит кўринишга келтиришни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Буюк Британияда бўлиб ўтаётган Фарнбороугҳ Интернатионал Аиршов кўргазмасида тақдим этилган лойиҳа мутахассислар эътиборини тортди. ixbt.com маълумотига кўра, янги конструкция аэродинамикани сезиларли даражада яхшилайди ва ёқилғи сарфини ҳозирги ўхшаш сиғимли лайнерларга нисбатан 30 фоиздан 50 фоизгача камайтириш имконини беради. Бу нафақат экологияга зарарни камайтиради, балки авиакомпанияларнинг операцион харажатларини ҳам кескин қисқартиради.

Техник имкониятлар ва қулайликлар

Z4 самолёти тахминан 250 нафар йўловчини ташишга мўлжалланган бўлиб, бир марта ёнилғи қуйиш орқали 9260 километр (5000 денгиз мили) масофани босиб ўта олади. Бундай кўрсаткич лайнердан ҳам ўрта, ҳам узоқ масофали парвозларда самарали фойдаланиш имконини беради. ЖетЗеро муҳандислари самолётни 2030-йилларнинг бошларида тижорий рейслар учун тайёрлашни режалаштирмоқда.

Гарчи самолёт ташқи кўринишидан ўта футуристик кўринса-да, у мавжуд аэропорт инфратузилмасига тўлиқ мослаштирилган. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, Z4 амалдаги такси йўлаклари, телетраплар ва гейтлардан ҳеч қандай модернизациясиз фойдалана олади. Кенгроқ корпус эса салон ичини янада кенгроқ қилишга, йўловчиларнинг чиқиш ва тушиш жараёнини тезлаштиришга хизмат қилади.

Халқаро ҳамкорлик ва келажак истиқболлари

Лойиҳа доирасида Япониянинг Жапан Аирлинес (ЖАЛ) авиакомпанияси ЖетЗеро билан ҳамкорликни бошлади. Япония ташувчиси самолётни реал эксплуатация шароитларига мослаштиришда кўмаклашади. Хусусан, мутахассислар аэропортларда хизмат кўрсатиш, ер усти логистикаси ва техник таъминот масалаларини биргаликда ишлаб чиқишади.

ЖетЗеро раҳбарияти авиакомпанияларнинг лойиҳага эрта босқичда жалб этилиши Z4 моделини бозор талабларига мослашини осонлаштиради, деб ҳисобламоқда. Бу эса ўз навбатида сертификатлаштириш жараёнини соддалаштиради ва янги авлод лайнерларининг оммавий қўлланилишини тезлаштиради. Келажакда бундай самолётлар Ўзбекистон каби узоқ масофали парвозларга эҳтиёжи бор мамлакатлар авиация бозорида ҳам ўз ўрнини топиши мумкин.

ЖетЗероАвиацияТехнологияСамолётИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:55Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБолалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБугун, 01:54NASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошадиNASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошадиБугун, 01:30Сила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилдиСила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:22Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди