Соурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирди
Футбол олами 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалидан сўнг ҳали ҳам ўзига келгани йўқ. Аргентина терма жамоасининг Испанияга қарши кечган ҳал қилувчи баҳсдаги мағлубияти ва Лионель Месси кўрсатган ўйин кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Ҳиндистонлик афсонавий крикетчи Соурав Гангулй ушбу баҳсларга қўшилиб, 39 ёшли ҳужумчини ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
МетЛифе Стадиум мезбонлик қилган финалда Аргентина 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди. Ўйиндан сўнг кўплаб мухлислар ва экспертлар Лионель Месси ўзининг энг юқори даражасини намойиш эта олмаганини таъкидлаб, унинг жамоага таъсирини шубҳа остига олдилар. Бироқ Гангулининг фикрича, буюк спортчининг меросини битта ўйин билан ўлчаш адолатдан эмас.
Тактик устунлик ва инсоний омилСоурав Гангулй ўз интервюсида ҳар қандай спортчи, ҳатто у Лионель Месси бўлса ҳам, баъзида омадсиз кунларни бошдан кечириши мумкинлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчини фақатгина битта финалдаги ҳаракати учун танқид қилиш нотўғри ёндашувдир.
"Лионель Месси каби афсонанинг мероси ҳеч қачон битта учрашув асосида баҳоланмаслиги керак. Шуни эсда тутишимиз керакки, у ҳам инсон ва ҳеч ким ҳар куни бир хил даражада ўйнай олмайди. Унинг бутун фаолиятини биргина финалдаги натижа билан ўлчаш шунчаки адолатсизликдир", дея қайд этди Ҳиндистон крикет кенгашининг собиқ президенти.
Шунингдек, Гангулй ўша оқшом Испания терма жамоасининг тактик жиҳатдан анча кучли бўлганини эътироф этди. Унинг фикрича, "қизил фурия" Аргентина терма жамоасининг ижодкорлигини бўғиб қўйган ва Мессини майдонда яккалаб қўйишга муваффақ бўлган.
Аргентина футболидаги янги даврУшбу мағлубиятдан сўнг кўпчиликни бир савол қийнамоқда: Лионель Месси Аргентина либосида яна майдонга тушадими? Гарчи Лионель Скалони бошчилигидаги жамоа икки йил аввал Америка кубогини ҳимоя қилган бўлса-да, Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубият жамоада катта ўзгаришлар бўлишидан дарак бермоқда.
Гангулининг фикрича, финалгача етиб боришнинг ўзи катта натижа. Футболда ғалаба ва мағлубият ёнма-ён юришини таъкидлаган собиқ крикетчи, Аргентина терма жамоасининг сўнгги йиллардаги барқарорлигини юқори баҳолади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мессининг келажаги қизиқ, чунки унинг ҳар бир қадами жаҳон футболи тарихига муҳрланмоқда.
Ҳозирча Лионель Месси ўз келажаги борасида расмий баёнот бергани йўқ. Интер Миами юлдузи учун бу турнир фаолиятидаги сўнгги йирик мусобақа бўлиши эҳтимоли юқори, бироқ унинг футбол оламидаги ўрни ва эришган ютуқлари ҳар қандай натижадан устун бўлиб қолаверади.
…