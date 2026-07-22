Соурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирди

·22·Спорт
Соурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирди

Футбол олами 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалидан сўнг ҳали ҳам ўзига келгани йўқ. Аргентина терма жамоасининг Испанияга қарши кечган ҳал қилувчи баҳсдаги мағлубияти ва Лионель Месси кўрсатган ўйин кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Ҳиндистонлик афсонавий крикетчи Соурав Гангулй ушбу баҳсларга қўшилиб, 39 ёшли ҳужумчини ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

МетЛифе Стадиум мезбонлик қилган финалда Аргентина 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди. Ўйиндан сўнг кўплаб мухлислар ва экспертлар Лионель Месси ўзининг энг юқори даражасини намойиш эта олмаганини таъкидлаб, унинг жамоага таъсирини шубҳа остига олдилар. Бироқ Гангулининг фикрича, буюк спортчининг меросини битта ўйин билан ўлчаш адолатдан эмас.

Тактик устунлик ва инсоний омил

Соурав Гангулй ўз интервюсида ҳар қандай спортчи, ҳатто у Лионель Месси бўлса ҳам, баъзида омадсиз кунларни бошдан кечириши мумкинлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчини фақатгина битта финалдаги ҳаракати учун танқид қилиш нотўғри ёндашувдир.

"Лионель Месси каби афсонанинг мероси ҳеч қачон битта учрашув асосида баҳоланмаслиги керак. Шуни эсда тутишимиз керакки, у ҳам инсон ва ҳеч ким ҳар куни бир хил даражада ўйнай олмайди. Унинг бутун фаолиятини биргина финалдаги натижа билан ўлчаш шунчаки адолатсизликдир", дея қайд этди Ҳиндистон крикет кенгашининг собиқ президенти.

Шунингдек, Гангулй ўша оқшом Испания терма жамоасининг тактик жиҳатдан анча кучли бўлганини эътироф этди. Унинг фикрича, "қизил фурия" Аргентина терма жамоасининг ижодкорлигини бўғиб қўйган ва Мессини майдонда яккалаб қўйишга муваффақ бўлган.

Аргентина футболидаги янги давр

Ушбу мағлубиятдан сўнг кўпчиликни бир савол қийнамоқда: Лионель Месси Аргентина либосида яна майдонга тушадими? Гарчи Лионель Скалони бошчилигидаги жамоа икки йил аввал Америка кубогини ҳимоя қилган бўлса-да, Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубият жамоада катта ўзгаришлар бўлишидан дарак бермоқда.

Гангулининг фикрича, финалгача етиб боришнинг ўзи катта натижа. Футболда ғалаба ва мағлубият ёнма-ён юришини таъкидлаган собиқ крикетчи, Аргентина терма жамоасининг сўнгги йиллардаги барқарорлигини юқори баҳолади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мессининг келажаги қизиқ, чунки унинг ҳар бир қадами жаҳон футболи тарихига муҳрланмоқда.

Ҳозирча Лионель Месси ўз келажаги борасида расмий баёнот бергани йўқ. Интер Миами юлдузи учун бу турнир фаолиятидаги сўнгги йирик мусобақа бўлиши эҳтимоли юқори, бироқ унинг футбол оламидаги ўрни ва эришган ютуқлари ҳар қандай натижадан устун бўлиб қолаверади.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виктор Осимхен дунёнинг энг кучли бешта ҳужумчиси қаторига киритилдиВиктор Осимхен дунёнинг энг кучли бешта ҳужумчиси қаторига киритилдиБугун, 01:54Италия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаИталия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаБугун, 01:11Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Бугун, 01:11«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...Бугун, 00:39Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиЛамине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиБугун, 00:1241 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қоладиБугун, 00:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"