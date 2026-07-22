NASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошади

·26·Техно
NASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошади

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) Марсни тадқиқ қилишда инқилобий қадам ташлашга тайёрланмоқда. Агентлик Қизил сайёрага ядровий энергетик қурилма билан жиҳозланган Спасе Реактор-1 Фреэдом (СР-1) аппаратини юборишни режалаштирмоқда. Ушбу технология коинот тадқиқотларида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Политико нашрига берилган маълумотларга кўра, СР-1 аппаратининг парвози 2028-йилнинг охирига мўлжалланган. Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, лойиҳанинг умумий қиймати тахминан 2,1 миллиард долларни ташкил этади. Бироқ, NASA вакилларининг таъкидлашича, бу якуний рақам эмас ва харидлар жараёнида харажатлар яна аниқлаштирилади.

Коинотда ядровий энергия даври

NASA мутахассисларининг қайд этишича, СР-1 ядровий парчаланиш энергиясидан фойдаланадиган дунёдаги биринчи сайёралараро космик аппарат бўлади. Бу технология қуёш панеллари самарадорлиги паст бўлган узоқ масофали миссияларда барқарор ва кучли энергия манбасини таъминлаш имконини беради.

Ушбу аппарат SkyФалл деб номланган кенг кўламли миссиянинг бир қисми ҳисобланади. Унинг асосий вазифаси Марс юзасига учта роботлаштирилган вертолётни етказиб беришдан иборат. Мазкур учиш аппаратлари ўз вақтида Марсда муваффақиятли синовдан ўтган Ingenuity вертолёти асосида ишлаб чиқилади.

Ingenuity тажрибаси ва янги авлод дронлари

Эслатиб ўтамиз, Ingenuity вертолёти 2021-йилдан 2024-йилга қадар Perseverance марсоходи билан биргаликда фаолият юритган эди. У жами 72 та парвозни амалга ошириб, ғилдиракли қурилмалар ета олмайдиган ҳудудларни ўрганишда беқиёс ёрдам берди. 2024-йил январ ойида парраклари шикастлангани сабабли унинг миссияси якунланган эди. Эндиликда SkyФалл доирасидаги янги дронлар ушбу муваффақиятли тажрибани янада юқори босқичга олиб чиқади.

Лойиҳа молиялаштирилиши қуйидаги босқичларда амалга оширилиши кўзда тутилган:

  • 2026-молия йилида — 640 миллион доллар;
  • 2027-йилда — 890 миллион доллар;
  • 2028-йилда — 415 миллион доллар;
  • 2029-йилда — 180 миллион доллар.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, юқорида келтирилган 2,1 миллиард доллар фақат ядровий энергетик қурилмага эга аппаратнинг ўзини яратиш харажатларидир. SkyФалл миссиясининг умумий бюджети, жумладан вертолётларни ишлаб чиқиш ва учириш харажатлари ушбу суммага киритилмаган.

Ушбу лойиҳа нафақат Марсни ўрганиш, балки келажакда инсониятнинг узоқ коинотга, жумладан, Қуёш тизимининг чекка нуқталарига саёҳат қилиши учун пойдевор бўлиб хизмат қилади. Ядровий двигателлар анъанавий кимёвий ёнилғига нисбатан анча самарали бўлиб, парвоз вақтини сезиларли даражада қисқартириш имконини беради.

NASAМарсКоинотТехнологияSkyФалл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаАвиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаБугун, 01:56OpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:55Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБолалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБугун, 01:54Сила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилдиСила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:22Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди