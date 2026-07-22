NASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошади
АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) Марсни тадқиқ қилишда инқилобий қадам ташлашга тайёрланмоқда. Агентлик Қизил сайёрага ядровий энергетик қурилма билан жиҳозланган Спасе Реактор-1 Фреэдом (СР-1) аппаратини юборишни режалаштирмоқда. Ушбу технология коинот тадқиқотларида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Политико нашрига берилган маълумотларга кўра, СР-1 аппаратининг парвози 2028-йилнинг охирига мўлжалланган. Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, лойиҳанинг умумий қиймати тахминан 2,1 миллиард долларни ташкил этади. Бироқ, NASA вакилларининг таъкидлашича, бу якуний рақам эмас ва харидлар жараёнида харажатлар яна аниқлаштирилади.
Коинотда ядровий энергия давриNASA мутахассисларининг қайд этишича, СР-1 ядровий парчаланиш энергиясидан фойдаланадиган дунёдаги биринчи сайёралараро космик аппарат бўлади. Бу технология қуёш панеллари самарадорлиги паст бўлган узоқ масофали миссияларда барқарор ва кучли энергия манбасини таъминлаш имконини беради.
Ушбу аппарат SkyФалл деб номланган кенг кўламли миссиянинг бир қисми ҳисобланади. Унинг асосий вазифаси Марс юзасига учта роботлаштирилган вертолётни етказиб беришдан иборат. Мазкур учиш аппаратлари ўз вақтида Марсда муваффақиятли синовдан ўтган Ingenuity вертолёти асосида ишлаб чиқилади.
Ingenuity тажрибаси ва янги авлод дронлариЭслатиб ўтамиз, Ingenuity вертолёти 2021-йилдан 2024-йилга қадар Perseverance марсоходи билан биргаликда фаолият юритган эди. У жами 72 та парвозни амалга ошириб, ғилдиракли қурилмалар ета олмайдиган ҳудудларни ўрганишда беқиёс ёрдам берди. 2024-йил январ ойида парраклари шикастлангани сабабли унинг миссияси якунланган эди. Эндиликда SkyФалл доирасидаги янги дронлар ушбу муваффақиятли тажрибани янада юқори босқичга олиб чиқади.
Лойиҳа молиялаштирилиши қуйидаги босқичларда амалга оширилиши кўзда тутилган:
- 2026-молия йилида — 640 миллион доллар;
- 2027-йилда — 890 миллион доллар;
- 2028-йилда — 415 миллион доллар;
- 2029-йилда — 180 миллион доллар.
Ушбу лойиҳа нафақат Марсни ўрганиш, балки келажакда инсониятнинг узоқ коинотга, жумладан, Қуёш тизимининг чекка нуқталарига саёҳат қилиши учун пойдевор бўлиб хизмат қилади. Ядровий двигателлар анъанавий кимёвий ёнилғига нисбатан анча самарали бўлиб, парвоз вақтини сезиларли даражада қисқартириш имконини беради.
…