Сила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилди
Электромобиллар бозори АҚШда бироз секинлашганига қарамай, аккумулятор технологиялари соҳасидаги стартаплар йирик инвестицияларни жалб қилишда давом этмоқда. Хусусан, Сила компанияси Вашингтон штатидаги заводини кенгайтириш учун 300 миллион доллар миқдорида маблағ тўплаганини эълон қилди. Ушбу сармоя йилига 100 мингдан ортиқ электромобил учун етарли бўлган анод материалларини ишлаб чиқариш қувватини яратишга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сила компаниясининг кенгайиш режалари АҚШда электромобилларга бўлган талаб бироз пасайган, аммо глобал миқёсда ўсиш кузатилаётган бир пайтга тўғри келди. Бенчмарк Минералс Intelligence маълумотларига кўра, дунё бўйлаб электромобиллар савдоси ўтган йилга нисбатан 27 фоизга ошган. Бу эса аккумулятор компонентларига бўлган эҳтиёж ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради.
Хитой графитига муносиб муқобилҲозирги вақтда литий-ионли аккумуляторларнинг аксарияти графит анодларидан фойдаланади ва бу таъминот занжирининг қарийб 75 фоизи Хитой компаниялари назоратида. Сила томонидан ишлаб чиқилган кремний-углеродли анод материали Хитой графитига боғлиқликни камайтириш имконини беради. Бу айниқса халқаро савдо чекловлари ва тарифлар кучайиб бораётган шароитда Ғарб автомобил ишлаб чиқарувчилари учун стратегик аҳамиятга эга.
Компаниянинг таъкидлашича, уларнинг янги технологияси анъанавий графитли анодларга қараганда 40 фоизгача кўпроқ энергия сақлаш қобилиятига эга. Бундан ташқари, ушбу материалдан тайёрланган аккумуляторлар анча тезроқ қувватланади. Сила аллақачон Mercedes-Benz ва Панасоник каби гигантлар билан етказиб бериш бўйича шартномалар имзолаган, шунингдек, Whoop каби маиший электроника ва дрон ишлаб чиқарувчилари билан ҳамкорлик қилмоқда.
Тажриба ва келажак режалариСила асосчиси ва бош директори Гене Бердичевскй ўз вақтида Tesla компаниясининг еттинчи ходими бўлган ва аккумуляторлар устида 15 йилдан ортиқ вақт давомида изланишлар олиб борган. Компаниянинг Мозес-Лейк шаҳридаги заводи жорий йилнинг сентябрь ойида иш бошлаган эди. Янги инвестициялар завод қувватини бир неча ўнлаб гигаватт-соатгача оширишга ёрдам беради.
Аккумуляторларга бўлган талаб фақатгина транспорт соҳаси билан чекланиб қолмаяпти. Сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказларининг кескин кўпайиши энергия сақлаш тизимларига (ЭСС) бўлган эҳтиёжни ҳам оширмоқда. Сила ишлаб чиқараётган технологиялар қуёш ва шамол энергиясидан туну-кун фойдаланиш ҳамда электр тармоқларидаги юкламани камайтиришда муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.
Ушбу инвестиция раунди Атреидес Манагемент ва Суттер Ҳилл Вентурес бошчилигида ўтказилди. Шунингдек, 8VC, Бессемер Вентуре Партнерс ва Матрих Партнерс каби жамғармалар ҳам лойиҳада иштирок этди. ПитчБоок маълумотларига кўра, Сила шу вақтга қадар жами 1,3 миллиард доллардан ортиқ сармоя жалб қилишга муваффақ бўлган.
…