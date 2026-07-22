Сила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилди

·24·Техно
Сила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилди

Электромобиллар бозори АҚШда бироз секинлашганига қарамай, аккумулятор технологиялари соҳасидаги стартаплар йирик инвестицияларни жалб қилишда давом этмоқда. Хусусан, Сила компанияси Вашингтон штатидаги заводини кенгайтириш учун 300 миллион доллар миқдорида маблағ тўплаганини эълон қилди. Ушбу сармоя йилига 100 мингдан ортиқ электромобил учун етарли бўлган анод материалларини ишлаб чиқариш қувватини яратишга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сила компаниясининг кенгайиш режалари АҚШда электромобилларга бўлган талаб бироз пасайган, аммо глобал миқёсда ўсиш кузатилаётган бир пайтга тўғри келди. Бенчмарк Минералс Intelligence маълумотларига кўра, дунё бўйлаб электромобиллар савдоси ўтган йилга нисбатан 27 фоизга ошган. Бу эса аккумулятор компонентларига бўлган эҳтиёж ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради.

Хитой графитига муносиб муқобил

Ҳозирги вақтда литий-ионли аккумуляторларнинг аксарияти графит анодларидан фойдаланади ва бу таъминот занжирининг қарийб 75 фоизи Хитой компаниялари назоратида. Сила томонидан ишлаб чиқилган кремний-углеродли анод материали Хитой графитига боғлиқликни камайтириш имконини беради. Бу айниқса халқаро савдо чекловлари ва тарифлар кучайиб бораётган шароитда Ғарб автомобил ишлаб чиқарувчилари учун стратегик аҳамиятга эга.

Компаниянинг таъкидлашича, уларнинг янги технологияси анъанавий графитли анодларга қараганда 40 фоизгача кўпроқ энергия сақлаш қобилиятига эга. Бундан ташқари, ушбу материалдан тайёрланган аккумуляторлар анча тезроқ қувватланади. Сила аллақачон Mercedes-Benz ва Панасоник каби гигантлар билан етказиб бериш бўйича шартномалар имзолаган, шунингдек, Whoop каби маиший электроника ва дрон ишлаб чиқарувчилари билан ҳамкорлик қилмоқда.

Тажриба ва келажак режалари

Сила асосчиси ва бош директори Гене Бердичевскй ўз вақтида Tesla компаниясининг еттинчи ходими бўлган ва аккумуляторлар устида 15 йилдан ортиқ вақт давомида изланишлар олиб борган. Компаниянинг Мозес-Лейк шаҳридаги заводи жорий йилнинг сентябрь ойида иш бошлаган эди. Янги инвестициялар завод қувватини бир неча ўнлаб гигаватт-соатгача оширишга ёрдам беради.

Аккумуляторларга бўлган талаб фақатгина транспорт соҳаси билан чекланиб қолмаяпти. Сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказларининг кескин кўпайиши энергия сақлаш тизимларига (ЭСС) бўлган эҳтиёжни ҳам оширмоқда. Сила ишлаб чиқараётган технологиялар қуёш ва шамол энергиясидан туну-кун фойдаланиш ҳамда электр тармоқларидаги юкламани камайтиришда муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.

Ушбу инвестиция раунди Атреидес Манагемент ва Суттер Ҳилл Вентурес бошчилигида ўтказилди. Шунингдек, 8VC, Бессемер Вентуре Партнерс ва Матрих Партнерс каби жамғармалар ҳам лойиҳада иштирок этди. ПитчБоок маълумотларига кўра, Сила шу вақтга қадар жами 1,3 миллиард доллардан ортиқ сармоя жалб қилишга муваффақ бўлган.

СилаЭлектромобилАккумуляторТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаАвиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаБугун, 01:56OpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:55Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБолалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБугун, 01:54NASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошадиNASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошадиБугун, 01:30Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди