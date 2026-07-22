Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?

·21·Спорт
Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?

Мисрлик машҳур ҳужумчи Муҳаммад Салахнинг Англия Премер-лигасидаги фаолияти якунига етиб бораётгани сари, унинг келажаги борасидаги баҳс-мунозаралар янги паллага кирди. Ливерпул билан шартномаси 2025-2026-йилги мавсум охирида тугайдиган юлдуз футболчи жамоани тарк этишини расман тасдиқлаган бўшса-да, унинг кейинги манзили ҳали ҳам жумбоқлигича қолмоқда. Айниқса, Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳод клубига ўтиш борасидаги муваффақиятсиз уринишлар тафсилотлари жамоатчилик эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги маълумотларга кўра, Саудия Арабистони чемпионати вакиллари Муҳаммад Салахни қўшиб олиш учун мислсиз саъий-ҳаракатларни амалга оширган. Ал-Иттиҳод жамоаси «Миср фиръавни»ни ўз сафига чорлаш орқали нафақат клуб даражасини, балки бутун Рошн лигасининг нуфузини оширишни мақсад қилган эди. Бироқ, трансфернинг амалга ошмай қолганига бир қатор ички ва ташқи омиллар сабаб бўлди.

Туркиядан кутилмаган қизиқиш ва рад жавоби

Муҳаммад Салахнинг келажаги борасидаги миш-мишлар фақатгина Яқин Шарқ билан чекланиб қолмаяпти. Яқинда Туркиянинг Бешиктош клуби футболчи билан келишувга эришгани ҳақида хабарлар тарқалди. Маълумотларга кўра, турк гранди Салахга бир мавсум учун 12 миллион евро маош ва шартномани узайтириш имкониятини таклиф қилган.

Бироқ, Бешиктош раҳбарияти ушбу хабарларни тезда рад этиб, расмий баёнот билан чиқди. Клуб матбуот хизмати Муҳаммад Салах билан ҳеч қандай музокаралар олиб борилмаганини ва ОАВда тарқалган маълумотлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини маълум қилди. Бу эса футболчининг Европадаги бошқа гранд клублар ёки Саудия лойиҳасига кўпроқ мойиллиги борлигини кўрсатмоқда.

Ливерпулда ўчмас из қолдирган тўпурар

Муҳаммад Салах Ливерпул сафида тўққиз йил давомида ҳақиқий афсонага айланди. У Энфилдда ўтказган вақти мобайнида Чемпионлар лигаси, Англия Премер-лигаси ва бошқа кўплаб нуфузли совринларни қўш қўллаб боши узра баланд кўтарди. Унинг кетиши Мерсисайд клуби учун бутун бир даврнинг якунланишини англатади.

Ҳозирда футболчи учун тўртта асосий йўналиш кўриб чиқилмоқда:

  • Саудия Арабистони Рошн лигаси (Ал-Иттиҳод ва Ал-Ҳилол);
  • АҚШнинг MLS чемпионати;
  • Европанинг топ-клублари;
  • Туркия Суперлигаси (гарчи инкор этилган бўлса-да).
Экспертларнинг фикрича, Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга ўтиши ҳали ҳам имконият даражасида турибди. Бунинг учун асосий шарт — футболчининг Ливерпул билан амалдаги мажбуриятларини тўлиқ бажариши ва Саудия клуби томонидан тақдим этиладиган узоқ муддатли лойиҳанинг жозибадорлигидир. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, Салахнинг кейинги қадами жаҳон футболидаги энг шов-шувли воқеалардан бири бўлиши шубҳасиз.

Муҳаммад СалахЛиверпулАл-ИттиҳодТрансферларФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиСоурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиБугун, 01:36Италия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаИталия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаБугун, 01:11«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...Бугун, 00:39Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиЛамине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиБугун, 00:1241 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қоладиБугун, 00:10ЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиБугун, 00:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"