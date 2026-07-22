Виктор Осимхен дунёнинг энг кучли бешта ҳужумчиси қаторига киритилди
Нигерия терма жамоаси ва Галатасарой клуби ҳужумчиси Виктор Осимхен бугунги кунда жаҳон футболининг энг элита вакиллари билан бир қаторда эътироф этилмоқда. Унинг собиқ жамоадоши Пшемислав Франковски нигериялик форвардни Эрлинг Холанд ва Гарри Кейн каби юлдузлар билан бир даражага қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Осимхеннинг Туркиядаги фаолияти давомида у билан бирга тўп сурган Франковскининг фикрича, ҳужумчининг тўхтовсиз интилиши ва голларга бўлган ташналиги уни бошқа футболчилардан ажратиб туради. Онет нашрига берган интервюсида полшалик футболчи Осимхенни жаҳоннинг энг кучли беш нафар марказий ҳужумчисидан бири деб атади.
Элита даражасидаги маҳорат ва руҳий тайёргарликФранковски Осимхеннинг нафақат жисмоний ҳолати, балки ҳар бир ўйинга бўлган руҳий тайёргарлигини ҳам юқори баҳолаган. Унинг сўзларига кўра, нигериялик юлдуз майдонда доимо максимал натижа учун ҳаракат қилади ва бу жиҳати билан Манчестер Сити ҳамда Бавария юлдузларига ўхшаб кетади.
"Осимхен — жаҳон даражасидаги ҳужумчи, эҳтимол дунёдаги энг яхши бешликдан бири. Унинг ўйинларга тайёргарлик кўриши ва гол уришга бўлган иштиёқи кишини ҳайратда қолдиради. У ҳақида соатлаб гапиришим мумкин", — дея таъкидлади ҳозирда Ренн сафида ижара асосида тўп сураётган Франковски.
Осимхен ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 22 та гол ва 8 та голли узатмани амалга ошириб, ўзининг юқори самарадорлигини исботлаган эди. Шунга қарамай, трансфер бозорида унинг атрофидаги муҳокамалар ҳамон тинмаяпти. Баъзи мутахассислар унинг ўйин услуби ҳар қандай топ-клубга мос келмаслиги мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
Кучли томонлар ва танқидларНигериялик форварднинг ҳаводаги устунлиги ва агрессив прессинг уюштириши ҳимоячилар учун ҳақиқий даҳшат ҳисобланади. Бироқ унинг "тоза техникаси" борасидаги саволлар ҳамон очиқ қолмоқда. Шунга қарамай, унинг майдондаги ишончи ва жамоадошларига бўлган ижобий таъсири Галатасарой каби клубларда сезиларли даражада юқори.
Франковски ўз интервюсида Галатасарой кийиниш хонасидаги муҳитни ҳам эслаб ўтди. У ерда Дриес Мертенс ва Фернандо Муслера каби тажрибали юлдузлар билан бирга бўлиш ҳар қандай футболчи учун катта мактаб эканини айтди. Ҳозирда полшалик ҳимоячи Франция чемпионатида Франк Ҳезе қўл остида ўз формасини тиклашга ҳаракат қилмоқда.
Осимхеннинг келажаги эса ҳамон Европанинг энг йирик клублари эътиборида қолмоқда. Унинг Галатасаройдаги муваффақиятли юриши ва халқаро майдондаги обрўси, яқин вақт ичида яна бир катта трансфер амалга ошиши мумкинлигидан далолат беради.
…