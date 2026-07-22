Виктор Осимхен дунёнинг энг кучли бешта ҳужумчиси қаторига киритилди

·0·Спорт
Виктор Осимхен дунёнинг энг кучли бешта ҳужумчиси қаторига киритилди

Нигерия терма жамоаси ва Галатасарой клуби ҳужумчиси Виктор Осимхен бугунги кунда жаҳон футболининг энг элита вакиллари билан бир қаторда эътироф этилмоқда. Унинг собиқ жамоадоши Пшемислав Франковски нигериялик форвардни Эрлинг Холанд ва Гарри Кейн каби юлдузлар билан бир даражага қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Осимхеннинг Туркиядаги фаолияти давомида у билан бирга тўп сурган Франковскининг фикрича, ҳужумчининг тўхтовсиз интилиши ва голларга бўлган ташналиги уни бошқа футболчилардан ажратиб туради. Онет нашрига берган интервюсида полшалик футболчи Осимхенни жаҳоннинг энг кучли беш нафар марказий ҳужумчисидан бири деб атади.

Элита даражасидаги маҳорат ва руҳий тайёргарлик

Франковски Осимхеннинг нафақат жисмоний ҳолати, балки ҳар бир ўйинга бўлган руҳий тайёргарлигини ҳам юқори баҳолаган. Унинг сўзларига кўра, нигериялик юлдуз майдонда доимо максимал натижа учун ҳаракат қилади ва бу жиҳати билан Манчестер Сити ҳамда Бавария юлдузларига ўхшаб кетади.

"Осимхен — жаҳон даражасидаги ҳужумчи, эҳтимол дунёдаги энг яхши бешликдан бири. Унинг ўйинларга тайёргарлик кўриши ва гол уришга бўлган иштиёқи кишини ҳайратда қолдиради. У ҳақида соатлаб гапиришим мумкин", — дея таъкидлади ҳозирда Ренн сафида ижара асосида тўп сураётган Франковски.

Осимхен ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 22 та гол ва 8 та голли узатмани амалга ошириб, ўзининг юқори самарадорлигини исботлаган эди. Шунга қарамай, трансфер бозорида унинг атрофидаги муҳокамалар ҳамон тинмаяпти. Баъзи мутахассислар унинг ўйин услуби ҳар қандай топ-клубга мос келмаслиги мумкинлигини тахмин қилишмоқда.

Кучли томонлар ва танқидлар

Нигериялик форварднинг ҳаводаги устунлиги ва агрессив прессинг уюштириши ҳимоячилар учун ҳақиқий даҳшат ҳисобланади. Бироқ унинг "тоза техникаси" борасидаги саволлар ҳамон очиқ қолмоқда. Шунга қарамай, унинг майдондаги ишончи ва жамоадошларига бўлган ижобий таъсири Галатасарой каби клубларда сезиларли даражада юқори.

Франковски ўз интервюсида Галатасарой кийиниш хонасидаги муҳитни ҳам эслаб ўтди. У ерда Дриес Мертенс ва Фернандо Муслера каби тажрибали юлдузлар билан бирга бўлиш ҳар қандай футболчи учун катта мактаб эканини айтди. Ҳозирда полшалик ҳимоячи Франция чемпионатида Франк Ҳезе қўл остида ўз формасини тиклашга ҳаракат қилмоқда.

Осимхеннинг келажаги эса ҳамон Европанинг энг йирик клублари эътиборида қолмоқда. Унинг Галатасаройдаги муваффақиятли юриши ва халқаро майдондаги обрўси, яқин вақт ичида яна бир катта трансфер амалга ошиши мумкинлигидан далолат беради.

Виктор ОсимхенЭрлинг ХоландГарри КейнГалатасаройФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиСоурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиБугун, 01:36Италия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаИталия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаБугун, 01:11Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Бугун, 01:11«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...Бугун, 00:39Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиЛамине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиБугун, 00:1241 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қоладиБугун, 00:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"