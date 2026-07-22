Нодир Зоитов янги автомобил харид қилди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Ширин Зоитованинг турмуш ўртоғи, бастакор ва хонанда Нодир Зоитов ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали янги автомобил харид қилганини маълум қилди.
У жойлаган видеода Нодир Зоитов автосалонга қизи Ясмина билан бирга боргани, янги автомобилни расмийлаштириш жараёнида иштирок этгани ҳамда машинани тантанали тарзда автосалондан олиб чиқиб кетгани акс этган. Ота ва қизнинг қувончли лаҳзалари мухлислар эътиборини тортди.
Изоҳларда кузатувчилар Нодир Зоитовни янги автомобил билан самимий табриклаб, оиласига тинчлик, файз-барака ва янги машина доимо хайрли хизмат қилишини тилаб кўплаб илиқ фикрларни қолдиришмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…