Италия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини Барселонада

·19·Спорт
Италия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини Барселонада

Италия футбол федерацияси миллий терма жамоанинг бўш қолган бош мураббийлик курсисини тўлдириш мақсадида олаmsҳумул лойиҳага қўл урди. Манчестер Сити билан хайрлашган Пеп Гуардиола айни дамда "Скуадра Адзурра"нинг асосий нишонига айланган. Ушбу трансферни амалга ошириш учун Италия футболининг афсонавий вакиллари ишга тушган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол Италиа нашри хабарига кўра, терма жамоанинг техник директори Паоло Малдини ва маслаҳатчи Леонардо ўтган дам олиш кунларида Барселона шаҳрига ташриф буюрган. Улар у ерда Пеп Гуардиола билан юзма-юз учрашиб, унга Италия терма жамоасини бошқариш таклифини беришган. Ижтимоий тармоқларда Малдини ва Леонардонинг самолётда Италияга қайтаётгани акс этган суратлар тарқалиши ушбу миш-мишларни янада жонлантирди.

"Мўъжиза керак бўлади"

Гарчи музокаралар юқори даражада ўтган бўлса-да, мутахассисни кўндириш деярли имконсиз вазифа бўлиб қолмоқда. Гап шундаки, 10 йил давомида Манчестер Сити клубида ишлаган Гуардиола футболдан танаффус олишни ва вақтини оиласига бағишлашни режалаштирган. У бир неча бор яқин вақт ичида янги лойиҳага қўшилмаслигини таъкидлаган эди.

Таниқли инсайдер Fabrizio Romano ҳам ушбу вазиятга ўз муносабатини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Италия федерацияси Гуардиола фикрини ўзгартириши учун ҳақиқий мўъжиза кўрсатиши керак бўлади. Романонинг таъкидлашича, мураббий ҳозирча дам олиш қарорида қатъий турибди ва ҳар қандай жозибали таклифларни рад этишга тайёр.

Италия томони Пеп Гуардиола учун барча шароитларни яратиб беришга вада берган бўлса-да, мураббийнинг танаффус олиш истаги асосий тўсиқ бўлиб қолмоқда. Goal.com нашрининг маълум қилишича, федерация раҳбарияти бу борада якуний жавобни кутмоқда, бироқ имкониятлар жуда паст эканини яхши англаб турибди.

Захира вариантлари: Пирло ва Мансини

Агар Гуардиола лойиҳаси муваффақиятсизликка учраса, Италия терма жамоаси захира вариантларига ўтади. Ҳозирда номзодлар рўйхатида икки нафар таниқли мутахассис — Андреа Пирло ва Роберто Мансини бор. Ҳар икки мураббий ҳам Италия футболи муҳитини яхши билади ва терма жамоа билан ишлаш тажрибасига эга.

Роберто Мансини Италия билан Евро-2020 ғолиблигини қўлга киритган бўлса, Андреа Пирло ўзининг юксак обрў-эътибори билан жамоани қайта шакллантириши мумкин деб ҳисобланмоқда. Шунга қарамай, федерация биринчи навбатда Гуардиола билан боғлиқ вазиятни охиригача аниқлаштириб олишни мақсад қилган. Келаётган халқаро ўйинлар олдидан Италия терма жамоаси янги мураббий масаласини тезроқ ҳал қилиши лозим.

ИталияПеп ГуардиолаПаоло МалдиниМанчестер СитйФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиСоурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиБугун, 01:36Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Бугун, 01:11«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...Бугун, 00:39Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиЛамине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиБугун, 00:1241 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қоладиБугун, 00:10ЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиБугун, 00:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"