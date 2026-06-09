Bitcoin тикланмоқда: 162 миллион долларлик ликвидлик пасайиш хавфини кўрсатмоқда
Душанба куни Bitcoin (BTC) нархи 64,000 УСД даражасига қараб кўтарилди, бироқ фючерс бозоридаги фаолликнинг сустлиги ушбу ўсиш суръати пасайиши мумкинлигидан далолат бермоқда. Трейдерлар 57,000 ва 59,000 УСД оралиғида қарийб 162 миллион долларлик сотиб олиш буюртмаларини жойлаштирдилар. Бу жорий нархдан пастроқдаги энг йирик ликвидлик кластерларидан бири бўлиб, Bitcoin'нинг навбатдаги ҳаракати учун замин яратиши мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Bitcoin нархи тикланиши фючерс бозоридаги очиқ қизиқишнинг (опен интерест) камайиши билан бир вақтга тўғри келди. Маълумотларга кўра, умумий очиқ қизиқиш 282,000 BTC'дан 255,000 BTC'гача тушиб кетган. Нарх 59,000 УСД даражасидан кўтарилган бўлса-да, очиқ қизиқиш ўтган ҳафтадаги энг юқори кўрсаткичдан анча пастлигича қолмоқда. Шу билан бирга, молиялаштириш ставкаси (фундинг рате) бироз ижобий ҳудудга ўтди, бу эса трейдерларнинг узоқ (лонг) позицияларга мойиллигини кўрсатади.
Spot бозори фаоллигида ҳам барқарорлашув белгилари кузатилмоқда. Сотувчилар ва харидорлар мувозанатини кузатувчи спот КВД кўрсаткичи ўтган жумадан бери 11,000 BTC'га яхшиланди. Бу бир неча ҳафталик агрессив сотувлардан сўнг бозорнинг бироз тинчланаётганини англатади. Таҳлилчиларнинг фикрича, жорий ўсиш янги агрессив харидорлар ҳисобига эмас, балки қисқа (шорт) позицияларнинг ёпилиши натижасида юзага келган бўлиши мумкин.
Алпҳрактал бош директори Жоау Ведсоннинг таъкидлашича, Bitcoin "экстремал левераж" босқичидан чиқиб, ўртача левераж ҳудудига ўтди. Бироқ, бозор ҳали тарихий жиҳатдан энг кучли инвестиция имкониятларини тақдим этадиган даражага етгани йўқ. Ҳозирда 57,000–59,000 УСД оралиғидаги 2,565 BTC миқдоридаги буюртмалар нарх тушган тақдирда асосий қўллаб-қувватлаш вазифасини бажариши кутилмоқда.
…