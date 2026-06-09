Bitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайди
Bitcoin нархи сўнгги кунларда бироз кўтарилган бўлса-да, таҳлилчилар буни ҳали тўлиқ "буқа" бозорининг тикланиши деб ҳисобламаяптилар. Бозор иштирокчилари криптовалютанинг ҳақиқий ўсиш тенденциясига кириши учун муҳим қаршилик даражаларини енгиб ўтишини кутишмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Экспертларнинг фикрига кўра, Bitcoin учун 68,000 доллардан 80,000 долларгача бўлган диапазон ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Агар актив ушбу кўрсаткичлардан юқори даражада мустаҳкамланиб олса, бу инвесторлар ишончининг қайтганидан далолат беради. Ҳозирча эса жорий ўсиш шунчаки техник коррекция бўлиши мумкин.
Бозордаги умумий кайфиятга Fed томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсати ва глобал иқтисодий кўрсаткичлар ҳам таъсир кўрсатмоқда. Инфляция даражаси ва фоиз ставкалари бўйича кутилмалар крипто активлар жозибадорлигини белгилаб берувчи асосий омиллар бўлиб қолмоқда.
Шунингдек, Ethereum ва Solana каби бошқа йирик криптовалюталар ҳам Bitcoin ортидан ҳаракатланмоқда. Бироқ, институционал инвесторлар эҳтиёткорликни сақлаб қолишган ва бозорнинг кейинги йўналишини аниқлаш учун аниқроқ сигналларни кутишмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin нархининг 80,000 долларлик маррани забт этиши янги тарихий рекордлар сари йўл очиши мумкин. Унгача бўлган ҳар қандай сакрашлар вақтинчалик характерга эга бўлиши ва бозорнинг беқарорлигини сақлаб қолиши эҳтимолдан холи эмас.
…