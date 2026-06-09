OKX Европада Magnificent 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширди

·21·Иқтисодиёт
OKX Европада Magnificent 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширди

OKX криптобиржаси Европадаги чакана мижозлар учун Magnificent 7 компаниялари, СПЙ, ҚҚҚ ва асосий хомашё кўрсаткичларига боғланган муддатсиз фючерсларни (Х-Перпс) тақдим этди. Сешанба куни эълон қилинган хабарга кўра, янги бозорлар фойдаланувчиларга АҚШнинг етакчи технологик акциялари, шунингдек, С&П 500 ва Nasdaq-100 индексларига асосланган контрактлар билан савдо қилиш имконини беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Янги маҳсулотлар олтин, кумуш ва нефт нархларига 10 бароваргача калдıрач (левераге) билан сармоя киритиш имкониятини яратади. Бунда мижозлар ўзларининг крипто активлари билан бир хил маржа ҳовузидан фойдаланишлари мумкин. OKX ўзининг Х-Перпс линиясини тартибга солинадиган дериватив маҳсулот сифатида таърифлаб, у калдıрачли савдони базавий спот нархларни кузатишга мўлжалланган молиялаштириш ставкаси механизми билан бирлаштиради.

Криптобиржалар Европада акциялар ва деривативлар савдосини ягона платформаларга бирлаштирмоқда. МиФИД ИИ ва MiCA қоидалари ўртасидаги мувофиқлик анъанавий ва рақамли активларнинг чакана инвесторлар учун қандай қадоқланишини ўзгартирмоқда. Аввалроқ Kraken ва Coinbase ҳам АҚШдан ташқаридаги фойдаланувчилар учун шунга ўхшаш акцияларга боғланган фючерсларни ишга туширган эди.

OKX Эуропе бош ижрочи директори Эралд Гҳооснинг сўзларига кўра, Европада Х-Перпс ҳажми 1-майдан буён 447 фоиздан кўпроққа ўсди. Бу ўсиш асосан илгари лицензияланмаган платформаларда АҚШ акциялари деривативлари билан савдо қилган янги мижозлар ҳисобига амалга ошмоқда. Эндиликда трейдерлар акциялар ва крипто фючерслари учун алоҳида брокерлар ўртасида сарсон бўлмасдан, ягона тартибга солинадиган ҳисобдан фойдаланишлари мумкин.

OKXMagnificent 7ФючерсКриптоБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди