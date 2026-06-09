OKX Европада Magnificent 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширди
OKX криптобиржаси Европадаги чакана мижозлар учун Magnificent 7 компаниялари, СПЙ, ҚҚҚ ва асосий хомашё кўрсаткичларига боғланган муддатсиз фючерсларни (Х-Перпс) тақдим этди. Сешанба куни эълон қилинган хабарга кўра, янги бозорлар фойдаланувчиларга АҚШнинг етакчи технологик акциялари, шунингдек, С&П 500 ва Nasdaq-100 индексларига асосланган контрактлар билан савдо қилиш имконини беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Янги маҳсулотлар олтин, кумуш ва нефт нархларига 10 бароваргача калдıрач (левераге) билан сармоя киритиш имкониятини яратади. Бунда мижозлар ўзларининг крипто активлари билан бир хил маржа ҳовузидан фойдаланишлари мумкин. OKX ўзининг Х-Перпс линиясини тартибга солинадиган дериватив маҳсулот сифатида таърифлаб, у калдıрачли савдони базавий спот нархларни кузатишга мўлжалланган молиялаштириш ставкаси механизми билан бирлаштиради.
Криптобиржалар Европада акциялар ва деривативлар савдосини ягона платформаларга бирлаштирмоқда. МиФИД ИИ ва MiCA қоидалари ўртасидаги мувофиқлик анъанавий ва рақамли активларнинг чакана инвесторлар учун қандай қадоқланишини ўзгартирмоқда. Аввалроқ Kraken ва Coinbase ҳам АҚШдан ташқаридаги фойдаланувчилар учун шунга ўхшаш акцияларга боғланган фючерсларни ишга туширган эди.
OKX Эуропе бош ижрочи директори Эралд Гҳооснинг сўзларига кўра, Европада Х-Перпс ҳажми 1-майдан буён 447 фоиздан кўпроққа ўсди. Бу ўсиш асосан илгари лицензияланмаган платформаларда АҚШ акциялари деривативлари билан савдо қилган янги мижозлар ҳисобига амалга ошмоқда. Эндиликда трейдерлар акциялар ва крипто фючерслари учун алоҳида брокерлар ўртасида сарсон бўлмасдан, ягона тартибга солинадиган ҳисобдан фойдаланишлари мумкин.
…