Bitcoin нархи 62,500 долларгача пасайиб, ўсиш суръатини йўқотди
Криптовалюта бозорининг етакчиси бўлган Bitcoin нархи 62,500 доллар атрофида барқарорлашиб, инвесторларнинг кетма-кет икки кунлик ўсиш ҳақидаги умидларини бироз сўндирди. Бозор иштирокчилари нархнинг юқорига қараб силжишини кутган бўлсалар-да, ҳозирча актив маълум бир диапазонда ҳаракатланмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Сўнгги савдо сессияларида Bitcoin ўзининг аввалги позицияларини сақлаб қолишга уринди, бироқ сотувлар босими нархнинг янада кўтарилишига тўсқинлик қилди. Бу ҳолат крипто бозоридаги умумий эҳтиёткорлик кайфиятини акс эттирмоқда, чунки макроиқтисодий кўрсаткичлар ва Fed қарорлари инвесторлар диққат марказида қолмоқда.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Bitcoin учун 62,500 доллар даражаси муҳим психологик нуқта ҳисобланади. Агар нарх ушбу даражадан пастга тушса, кейинги қўллаб-қувватлаш зоналари синовдан ўтказилиши мумкин. Аксинча, ушбу нуқтада барқарорлашув янги ўсиш тўлқини учун замин яратиши эҳтимолдан холи эмас.
Бозордаги ушбу тебранишлар фонида бошқа йирик крипто активлар, жумладан Ethereum ва Solana ҳам ўзгарувчанликни намойиш этмоқда. Крипто ҳамжамияти ҳозирда биржа фондларига (ETF) бўлаётган оқимлар ва глобал иқтисодий янгиликларни яқиндан кузатиб бормоқда.
…