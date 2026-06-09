Bitcoin нархи 62,500 долларгача пасайиб, ўсиш суръатини йўқотди

·15·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 62,500 долларгача пасайиб, ўсиш суръатини йўқотди

Криптовалюта бозорининг етакчиси бўлган Bitcoin нархи 62,500 доллар атрофида барқарорлашиб, инвесторларнинг кетма-кет икки кунлик ўсиш ҳақидаги умидларини бироз сўндирди. Бозор иштирокчилари нархнинг юқорига қараб силжишини кутган бўлсалар-да, ҳозирча актив маълум бир диапазонда ҳаракатланмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Сўнгги савдо сессияларида Bitcoin ўзининг аввалги позицияларини сақлаб қолишга уринди, бироқ сотувлар босими нархнинг янада кўтарилишига тўсқинлик қилди. Бу ҳолат крипто бозоридаги умумий эҳтиёткорлик кайфиятини акс эттирмоқда, чунки макроиқтисодий кўрсаткичлар ва Fed қарорлари инвесторлар диққат марказида қолмоқда.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Bitcoin учун 62,500 доллар даражаси муҳим психологик нуқта ҳисобланади. Агар нарх ушбу даражадан пастга тушса, кейинги қўллаб-қувватлаш зоналари синовдан ўтказилиши мумкин. Аксинча, ушбу нуқтада барқарорлашув янги ўсиш тўлқини учун замин яратиши эҳтимолдан холи эмас.

Бозордаги ушбу тебранишлар фонида бошқа йирик крипто активлар, жумладан Ethereum ва Solana ҳам ўзгарувчанликни намойиш этмоқда. Крипто ҳамжамияти ҳозирда биржа фондларига (ETF) бўлаётган оқимлар ва глобал иқтисодий янгиликларни яқиндан кузатиб бормоқда.

BitcoinКриптовалютаБозорИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди