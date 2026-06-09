Bitcoin нархи 50 000 долларгача тушиши мумкинми: Тўртта асосий кўрсаткич

·15·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 50 000 долларгача тушиши мумкинми: Тўртта асосий кўрсаткич

Bitcoin (BTC) буқалари ўтган ҳафтадаги 13 фоизлик коррекция пайтида 60 000 долларлик психологик қўллаб-қувватлаш даражасини муваффақиятли ҳимоя қила олдилар. Бироқ, нархнинг бироз кўтарилиши пасайиш хавфини тўлиқ бартараф этмади. Айрим трейдерлар АҚШ-Эрон ўртасидаги кескинлик ва Fed томонидан фоиз ставкаларини пасайтириш кутилмаларининг камайиши фонида янада чуқурроқ пасайиш бўлишидан огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Бир нечта техник кўрсаткичлар Bitcoin яқин ҳафталарда 50 000 доллар ёки ундан пастроқ даражаларни қайта кўздан кечириши мумкинлигини кўрсатмоқда. Асосий огоҳлантириш сигналларидан бири Bitcoin ишлаб чиқариш таннархи моделидан келиб чиқмоқда. Каприоле Инвестментс асосчиси Чарлес Эдвардс томонидан тақдим этилган моделга кўра, BTC ҳозирда 62 650 доллар атрофидаги ишлаб чиқариш таннархи яқинида савдо қилинмоқда.

Тарихан бу даража узоқ муддатли қиймат зонаси бўлиб хизмат қилган. Аввалги айиқ бозорларида Bitcoin нархи ишлаб чиқариш таннархи ва электр энергияси сарфи ўртасидаги ҳудудга тушганда кучли талабга дуч келган. Ҳозирда ушбу қуйи чегара 50 120 доллар атрофида жойлашган. Агар сотувчилар нархни жорий таннархдан пастга туширса, кейинги асосий таянч айнан 50 000 доллар даражаси бўлиши мумкин.

Яна бир муҳим кўрсаткич — Bitcoin реализация қилинган нархи (Реализед Присе) бўлиб, у барча BTC эгаларининг ўртача харид харажатларини акс эттиради. Таҳлилчи Фоллис маълумотларига кўра, бу кўрсаткич ҳозирда 53 600 доллар атрофида. Тарихий тажриба шуни кўрсатадики, Bitcoin нархи реализация қилинган нархдан пастга тушмагунча, одатда сиклнинг энг қуйи нуқтаси (боттом) шаклланмайди.

Масалан, BTC нархи реализация қилинган нархдан 2011-йилда 58 фоизга, 2015-йилда 49 фоизга, 2018-йилда 47 фоизга ва 2022-йилда 34 фоизга пастлаган эди. Шу сабабли, жорий бозор конъюнктураси криптовалюта бозорида ҳали якуний пастки нуқтага эришилмаган бўлиши мумкинлигидан далолат бермоқда.

BitcoinКриптоБиржаИнвестицияБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди