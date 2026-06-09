Kraken FIFA Жаҳон чемпионати 2026 нинг расмий ҳамкорига айланди

·0·Иқтисодиёт
Kraken FIFA Жаҳон чемпионати 2026 нинг расмий ҳамкорига айланди

Kraken криптовалюта биржаси FIFA Жаҳон чемпионати 2026 нинг расмий ҳомийси сифатида танланди. Ушбу ҳамкорлик доирасида компания дунёдаги энг йирик спорт тадбирларидан бирида ўз брендини намойиш этиш имкониятига эга бўлади. Сешанба куни эълон қилинган баёнотга кўра, келишув турнир давомида мухлислар учун махсус акциялар ва маҳсулот тажрибаларини ўз ичига олади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

2026-йилги Жаҳон чемпионати FIFA тарихидаги энг йириги бўлиши кутилмоқда. Унда иштирокчи жамоалар сони 48 тага етказилиб, АҚШ, Мексика ва Канада бўйлаб 16 та шаҳарда жами 104 та ўйин ўтказилади. FIFA прогнозларига кўра, етти ҳафта давом этадиган мусобақа бутун дунё бўйлаб 6 миллиарддан ортиқ томошабинни жалб қилади.

Ушбу келишув Kraken брендини Адидас, Кока-Кола, Visa ва Hyundai-Kia каби FIFAнинг узоқ йиллик ҳамкорлари қаторига қўшади. Шунингдек, бу биржанинг спорт соҳасидаги ҳомийлик портфелини янада кенгайтиради. Ҳозирда Kraken Тоттенхем, Атлетико Мадрид, РБ Лейпциг ва Виллиаms Расинг каби жамоалар билан ҳамкорлик қилиб келмоқда.

Крипто саноатининг спорт маркетингидаги фаоллиги 2022-йилдаги ФТХ инқирозидан сўнг бироз пасайган эди. Бироқ сўнгги вақтларда Coinbase ва Crypto.com каби йирик компаниялар яна катта саҳнага қайтмоқда. Шу билан бирга, Polymarket каби прогноз бозорлари ҳам UFC ва MLS каби лигалар билан шартномалар имзолаб, ўз таъсир доирасини кенгайтирмоқда.

KrakenFIFAЖаҳон ЧемпионатиКриптовалютаБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БББ ташкилоти Kalshi платформасини реклама қоидаларини бузишда айбламоқдаБББ ташкилоти Kalshi платформасини реклама қоидаларини бузишда айбламоқдаБугун, 18:19Bitcoin нархи 62 000 доллар атрофидаги пастки даражага тушдиBitcoin нархи 62 000 доллар атрофидаги пастки даражага тушдиБугун, 16:10Bitcoin нархи 50 000 долларгача тушиши мумкинми: Тўртта асосий кўрсаткичBitcoin нархи 50 000 долларгача тушиши мумкинми: Тўртта асосий кўрсаткичБугун, 15:18HTX биржасига нисбатан санкциялар крипто бозорида хавотир уйғотмоқдаHTX биржасига нисбатан санкциялар крипто бозорида хавотир уйғотмоқдаБугун, 15:11Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий алоқалар янги босқичга кўтарилмоқдаЎзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий алоқалар янги босқичга кўтарилмоқдаБугун, 13:33МиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозимМиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозимБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди