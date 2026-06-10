Merck ва Hashgraph Group Европа Иттифоқи талаблари учун янги лойиҳани бошлади

·17·Иқтисодиёт
Merck ва Hashgraph Group Европа Иттифоқи талаблари учун янги лойиҳани бошлади

Германиянинг Merck технологик гиганти ва Hashgraph Group компанияси Hedera тармоғига асосланган ТраккТрасе платформаси билан интеграциялашган рақамли маҳсулот паспортини тақдим этди. Ушбу ҳамкорлик Европа Иттифоқининг (ЭИ) таъминот занжири шаффофлиги ва кузатувчанлиги бўйича янги талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида Merck компаниясининг М-Труст технологияси маҳсулот ва қадоқларга махсус хавфсизлик белгиларини жойлаштиради. Ушбу белгилар қўл сканери ёрдамида текширилади ва барча маълумотлар ТраккТрасе платформасида қайд этилади. Натижада маҳсулотнинг ҳақиқийлигини тасдиқловчи ва унинг бутун йўлини кузатиб борувчи рақамли паспорт шаклланади.

Ушбу интеграция жисмоний маҳсулот аутентификациясини блокчейн технологияси билан бирлаштиради. Бу корхоналарга маҳсулотнинг нафақат келиб чиқишини, балки унга тегишли барча рақамли ёзувларни текшириш имконини беради. Тизим асосан ЭИнинг барқарор маҳсулотлар учун экодизайн регламенти (ЭСPR) ва ўрмонларнинг кесилишига қарши кураш талабларига қаратилган.

Янги технология аллақачон синовдан ўтказилган бўлиб, у озиқ-овқат, фармацевтика, люкс товарлар ва электроника соҳаларида қўлланилиши кутилмоқда. 2024-йил июль ойидан кучга кирган ЭСPR регламенти Европа Иттифоқида сотиладиган аксарият товарларга тааллуқли бўлиб, ресурс самарадорлигини ошириш ва айланма иқтисодиётни кенгайтиришни мақсад қилган.

Блокчейн асосидаги савдо инфратузилмасига қизиқиш фақат Европа билан чекланиб қолмаяпти. Масалан, жорий йилнинг март ойида Гонконг ва Шанхай расмийлари ҳам трансчегаравий савдо ҳужжатларини рақамлаштириш ва молия хизматларини соддалаштириш учун блокчейн платформаларини ўрганиш бўйича келишувга эришган эдилар.

MerckHederaБлокчейнТаъминот ЗанжириИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди