Тасдиқланмаган ДеФи контрактлари 36,7 миллион доллар зарар келтирди

·0·Иқтисодиёт
Тасдиқланмаган ДеФи контрактлари 36,7 миллион доллар зарар келтирди

Чаиналйсис таҳлилий компаниясининг сўнгги ҳисоботига кўра, сўнгги олти ой ичида тасдиқланмаган смарт-контрактлар билан боғлиқ тўртта йирик ДеФи хакерлик ҳужуми натижасида камида 36,7 миллион доллар маблағ йўқотилган. Ҳужумчилар тобора кўпроқ манба коди очиқ бўлмаган протоколларни нишонга олмоқда. Энг йирик ҳодиса Труебит лойиҳасида юз бериб, 2021-йилдан бери Ethereum тармоғида тасдиқланмаган контракт коди туфайли 26,2 миллион доллар ўғирланган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳисоботда қайд этилишича, Трустед Волумес, Апертуре Финансе ва Экубо каби лойиҳалар ҳам шундай ҳужумлардан зарар кўрган. Ҳар бир ҳолатда эксплуатация қилинган контракт блокчейн тадқиқотчилари (эхплорер) томонидан тасдиқланмаган, яни унинг коди оммавий текширув учун мавжуд бўлмаган. Бу ҳолат хавфсизлик тадқиқотчиларининг назоратини чеклаб, фойдаланувчи маблағларини бошқарадиган контрактларни кўплаб "буг боунтй" дастурларидан четда қолдирган.

Чаиналйсис ушбу тенденцияни декомпиляция воситалари ва сунъий интеллектнинг ривожланиши билан изоҳламоқда. Илгари малакали мутахассисдан бир неча кун талаб қиладиган тескари муҳандислик (реверсе энгинееринг) жараёни эндиликда AI ёрдамида автоматлаштирилган. Бу эса хакерларга ҳатто ёпиқ кодли смарт-контрактларнинг байт-кодини таҳлил қилиб, заифликларни тезда аниқлаш имконини бермоқда.

ДеФи соҳасида узоқ вақт давомида смарт-контракт кодини яширин сақлаш қўшимча хавфсизлик қатлами деб ҳисобланган. Бироқ, Чаиналйсис мутахассислари "махфийлик орқали хавфсизлик" ёндашуви ўз самарадорлигини йўқотаётганини таъкидламоқда. Компания келажакдаги ҳужумлардан ҳимояланиш учун манба кодини мажбурий тасдиқлаш, кенг қамровли мукофот дастурлари ва реал вақт режимида мониторинг воситаларидан фойдаланишни тавсия қилмоқда.

Умуман олганда, криптовалюта бозорида хакерлик ҳужумлари сони ортиб бормоқда. ДеФиLlama маълумотларига кўра, апрель ойининг ўзида 629,7 миллион доллар ўғирланган бўлиб, бу 2025-йил февралидан бери энг юқори кўрсаткичдир. КелпДАО ва Дрифт Протокол лойиҳаларидаги йирик ўғриликлар ушбу сумманинг 80 фоизидан ортиғини ташкил этган.

ДеФиКриптовалютаЧаиналйсисБлокчейнEthereum
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Меркк ва Ҳашграпҳ Груп Европа Иттифоқи талаблари учун янги лойиҳани бошладиМеркк ва Ҳашграпҳ Груп Европа Иттифоқи талаблари учун янги лойиҳани бошладиБугун, 21:11Bitcoin глобал бозорлар учун огоҳлантирувчи сигнал бўлиши мумкинBitcoin глобал бозорлар учун огоҳлантирувчи сигнал бўлиши мумкинБугун, 20:19БББ ташкилоти Kalshi платформасини реклама қоидаларини бузишда айбламоқдаБББ ташкилоти Kalshi платформасини реклама қоидаларини бузишда айбламоқдаКеча, 18:19Kraken FIFA Жаҳон чемпионати 2026 нинг расмий ҳамкорига айландиKraken FIFA Жаҳон чемпионати 2026 нинг расмий ҳамкорига айландиКеча, 18:10Bitcoin нархи 62 000 доллар атрофидаги пастки даражага тушдиBitcoin нархи 62 000 доллар атрофидаги пастки даражага тушдиКеча, 16:10Bitcoin нархи 50 000 долларгача тушиши мумкинми: Тўртта асосий кўрсаткичBitcoin нархи 50 000 долларгача тушиши мумкинми: Тўртта асосий кўрсаткичКеча, 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди