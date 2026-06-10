11 июнь куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
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• Infinbank — 12 030 сўм.
• Anorbank — 12 050 сўм.
11 июнь куни амал қиладиган доллар курси 19–20 сўм атрофида ошиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Bankir телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Infinbank — 12 030 сўм.
• Anorbank — 12 025 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 025 сўм.
• NBU — 12 020 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 12 050 сўм.
• Octobank — 12 050 сўм.
• Aloqabank — 12 060 сўм.
• Davrbank — 12 080 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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