Инсайдерлик савдосини бутунлай тақиқлаш башорат бозорларига зарар етказади

·16·Иқтисодиёт
Инсайдерлик савдосини бутунлай тақиқлаш башорат бозорларига зарар етказади

Стивенс Технология Институти тадқиқотчисининг фикрича, башорат бозорлари регуляторлари инсайдерлик савдосини бутунлай тақиқлаш ўрнига, ушбу масалага ўлчовли ёндашувни қўллашлари керак. Молия кафедраси доценти Балбиндер Сингҳ Гилл томонидан эълон қилинган илмий ишда башорат бозорларида инсайдерлик савдосини қанчалик қатъий назорат қилиш кераклиги ҳақидаги саволга жавоб берувчи расмий иқтисодий модел ишлаб чиқилди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Тадқиқотчи ўзига хос парадоксни қайд этди: бугунги кунда нарх аниқлигини оширадиган инсайдерлик келишуви, эртага нархнинг ахборот берувчи хусусиятини таъминлайдиган иштирокчилар сонини камайтириши мумкин. Модел шуни кўрсатдики, башорат бозоридаги нархлар аниқлиги назорат даражасига қараб ўзгаради. Назорат жуда суст бўлса, инсайдерлар оддий иштирокчиларни сиқиб чиқаради, ҳаддан ташқари қатъий назорат эса инсайдерларнинг ҳақиқий ахборот ҳиссасини йўққа чиқаради.

Инсайдерлик савдоси башорат бозорлари учун доимий муаммо бўлиб келмоқда, шу сабабли регуляторлар платформаларни бутунлай ёпиш ёки қатъий чоралар кўришга интилмоқда. Масалан, апрель ойида CFTC ижрочи директори қоидабузарларни жиддий чоралар билан огоҳлантирган эди. Май ойида эса АҚШ Вакиллар палатаси аъзолари Kalshi ва Polymarket платформаларида инсайдерлик савдоси бўйича текширув бошладилар.

Сингҳ Гиллнинг таъкидлашича, назорат даражаси инсайдерлик маълумоти қаердан олинганига қараб белгиланиши лозим. Агар трейдер маълумотни ўз меҳнати ва изланишлари натижасида қўлга киритган бўлса, бундай ҳолатларда назорат минимал бўлиши ёки умуман бўлмаслиги керак. Акс ҳолда, қимматли маълумотларни ишлаб чиқариш рағбатлантирилмай қолади.

Шу билан бирга, сизиб чиққан махфий маълумотлардан фойдаланиш ҳолатларида назорат даражаси юқори бўлиши шарт. Инсайдер натижага бевосита таъсир кўрсата оладиган вазиятларда, масалан, сиёсий номзод ўз сайлов кампаниясига пул тикканида, энг қатъий чоралар қўлланилиши лозим.

ИқтисодиётКриптоPolymarketKalshiИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди