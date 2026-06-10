Ўзбекистонда инфляция даражаси тарихий минимум кўрсаткичини янгилади

·20·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда инфляция даражаси тарихий минимум кўрсаткичини янгилади

Мамлакатимиз иқтисодиётида фуқароларнинг харид қобилияти ва турмуш фаровонлигига бевосита таъсир этувчи муҳим ва ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Жорий йилнинг май ойи якунларига кўра, Ўзбекистонда истеъмол секторидаги йиллик инфляция суръатлари сезиларли даражада пасайиб, 5,5 фоизлик кўрсаткични ташкил этди. Бу рақам юртимизнинг сўнгги йиллардаги замонавий иқтисодий тарихидаги энг паст ва энг ижобий кўрсаткич — тарихий минимум бўлиб рекорд ўрнатди. Таққослаш ва таҳлил учун айтадиган бўлсак, ушбу кўрсаткич шу йилнинг апрель ойида 7 фоизни, ўтган йилнинг айнан май ойида эса анча юқори — 8,7 фоизни ташкил этаётган эди. Нарх-навонинг бундай барқарорлашуви бозорлардаги кескинликнинг камайганидан далолат беради.

Бироқ, иқтисодиётдаги умумий ижобий ва пасаювчи динамикага қарамай, аҳолининг кундалик эҳтиёжлари учун энг зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари сегментида, хусусан, гўшт маҳсулотлари бозорида бир оз қимматлашиш ва нархларнинг ўсиши кузатилди. Олиб борилган кузатувлар шуни кўрсатдики, май ойи давомида:

  • Суяксиз мол гўштининг ўртача баҳоси 3,6 фоизга;

  • Суякли мол гўшти ҳамда лаҳм қўй гўшти нархлари эса 2,9 фоизга юқорилаган.

Юртимизнинг бош молиявий регулятори ҳисобланган Марказий банк узоқ муддатли мақсадли стратегик кўрсаткични (таргет) 5 фоиз даражасида қатъий сақлаб қолмоқда. Шундай бўлса-да, молиявий таҳлилчилар ва иқтисодчиларнинг прогнозларига кўра, ички бозордаги мавсумий омилларни ҳисобга олган ҳолда, жорий йилнинг якунига қадар умумий инфляция даражаси 6,5 фоизгача бироз тузатилиши (кўтарилиши) тахмин қилинмоқда. Энг асосий ва қувонарли стратегик мақсад эса олис эмас — олимлар ва иқтисодий ислоҳотлар режасига кўра, 2027 йилнинг сўнггига қадар мамлакатимизда 5 фоизлик мақсадли инфляция кўрсаткичига бутунлай ва барқарор равишда эришиш кутилмоқда. Бу эса миллий валютамиз қадрини янада мустаҳкамлайди.

Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги ислоҳотлар, Марказий банкнинг янги қарорлари, бозорлардаги нарх-наво таҳлиллари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди