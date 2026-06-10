DeFi тизимида муаммо юзага келса, тун ярмида ким ёрдамга келади?
Марказлашмаган молия (DeFi) олами 24/7 режимида тўхтовсиз ишлайди, бироқ бу тизимда кутилмаган техник носозликлар ёки хавфсизлик билан боғлиқ муаммолар юзага келганда жавобгарлик масаласи ҳамон очиқ қолмоқда. Анъанавий молия институтларидан фарқли ўлароқ, бу ерда мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати ёки марказий офис мавжуд эмас. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Bitcoin ва Ethereum каби йирик блокчейн тармоқларида ақлли контрактлар автоном тарзда ишлайди. Агар тунда соат 3 да ликвидлик ҳовузида хатолик юз берса ёки хакерлик ҳужуми амалга оширилса, инвесторлар кимга мурожаат қилишни билмай қолишади. Бу ҳолат институционал инвесторлар учун крипто бозорига киришда асосий тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда.
Ҳозирда кўплаб лойиҳалар ДАО (Марказлашмаган автоном ташкилотлар) орқали бошқарилади. Бироқ, фавқулодда вазиятларда қарор қабул қилиш жараёни жуда секин кечиши мумкин. Бу эса крипто экотизимида хавфсизлик протоколларини ва суғурта механизмларини янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатмоқда.
Профессионал инвесторлар учун мўлжалланган ушбу таҳлилий мақолада DeFi соҳасидаги рисклар ва уларни бошқариш усуллари кўриб чиқилади. Крипто бозоридаги ўзгарувчанлик ва технологик мураккабликлар шароитида активларни ҳимоя қилиш ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ аҳамият касб этмоқда.
…