Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширди
Blockchain.com платформаси ўзининг ОТК (биржадан ташқари) столи орқали институционал мижозлар учун 24/7 режимида ишлайдиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйди. Ушбу янги хизмат акциялар, фонд индекслари, товарлар, валюта бозорлари ва IPO арафасидаги компаниялар билан савдо қилиш имкониятини беради. Лойиҳанинг энг диққатга сазовор қисми SpaceX компанияси билан боғлиқ муддатсиз контракт бўлиб, у инвесторларга аэрокосмик гигантнинг биржага чиқишидан олдин унинг қиймати бўйича позиция эгаллаш имконини беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу хизмат анъанавий бозорлар ёпиқ бўлган вақтларда, жумладан, дам олиш кунларида ҳам узлуксиз савдо қилишни истаган йирик фондлар ва институционал инвесторлар учун мўлжалланган. Мижозлар ушбу платформадан турли активлар синфлари бўйича ўз позицияларини хеджлаш ёки ўзгартириш учун фойдаланишлари мумкин. Бу қадам Blockchain.com компаниясининг апрель ойида крипто бозоридан ташқарига чиқиш ва анъанавий молия бозорларига кириш ҳақидаги режаларининг мантиқий давомидир.
SpaceX компаниясининг кутилаётган IPO жараёни молия оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Bloomberg маълумотларига кўра, компания қиймати 1,75 триллион доллардан ошиши мумкин, бу эса уни АҚШ тарихидаги энг йирик оммавий листинглардан бирига айлантиради. Шу сабабли, Binance ва Kraken каби бошқа йирик крипто биржалар ҳам SpaceX акциялари билан боғлиқ турли деривативлар ва токенлаштирилган акцияларни ўз платформаларига қўшишни бошладилар.
Blockchain.com ўзи ҳам май ойида АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига (SEC) ўзининг IPO жараёнини ўтказиш бўйича махфий ҳужжатларни топширган эди. Крипто саноатининг анъанавий молия бозорлари билан интеграциялашуви кучайиб бораётган бир пайтда, бундай воситалар инвесторларга юқори технологияли компаниялар капиталига кириш учун янги ва қулай йўлларни очиб бермоқда.
…