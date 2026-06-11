Япония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқда

·11·Иқтисодиёт
Япония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқда

Япония парламенти қуйи палатаси крипто-активларни мамлакатнинг молиявий воситалар тизимига ўтказишни кўзда тутувчи қонун лойиҳасини маъқуллади. Bloomberg хабарига кўра, ушбу ҳужжат рақамли активлар учун биржа фондлари (ETF) яратишга йўл очиши ва солиқ юкини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда. Янги қонун криптовалюталарни тартибга солишни акция ва облигациялар даражасига яқинлаштиради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Мазкур ислоҳотнинг энг муҳим жиҳатларидан бири солиқ ставкаларининг ўзгаришидир. Ҳозирда Bitcoin (BTC) ва Ethereum (ETH) каби активлардан олинадиган даромад солиғи 55 фоизгача етиши мумкин. Янги қонун лойиҳасига кўра, бу ставка акция ва облигациялар каби 20 фоизлик қатъий ставкага туширилиши режалаштирилган. Ушбу солиқ ўзгариши 2028-йилдан кучга кириши кутилмоқда.

Япония Молиявий хизматлар агентлиги (ФСА) крипто-активлар бўйича қоидаларни "Тўлов хизматлари тўғрисида"ги қонундан "Молиявий воситалар ва биржа тўғрисида"ги қонунга ўтказишни таклиф қилган. Бу ўзгариш криптовалюталарни алоҳида молиявий маҳсулот сифатида тан олади ва инсайдерлик савдосига қарши қатъий чекловлар ҳамда рўйхатдан ўтмаган операторлар учун оғирроқ жазоларни жорий этади.

Янги ҳуқуқий асос Японияда крипто-ETFлар пайдо бўлишига имкон беради. Бу маҳаллий инвесторларга криптовалюта биржаларидан ташқари, тартибга солинадиган биржа воситалари орқали рақамли активларга инвестиция қилиш имконини беради. Қонун лойиҳаси юқори палата томонидан кўриб чиқилгач, келаси йилдан тўлиқ кучга кириши кутилмоқда.

ЯпонияBitcoinКриптовалютаСолиқИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиAudiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиБугун, 13:37Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиДигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:18Венгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаВенгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаБугун, 13:13Ўзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиЎзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиБугун, 12:55AI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиAI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиБугун, 12:1512 июн учун валюта курслари эълон қилинди12 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди