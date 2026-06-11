Япония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқда
Япония парламенти қуйи палатаси крипто-активларни мамлакатнинг молиявий воситалар тизимига ўтказишни кўзда тутувчи қонун лойиҳасини маъқуллади. Bloomberg хабарига кўра, ушбу ҳужжат рақамли активлар учун биржа фондлари (ETF) яратишга йўл очиши ва солиқ юкини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда. Янги қонун криптовалюталарни тартибга солишни акция ва облигациялар даражасига яқинлаштиради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Мазкур ислоҳотнинг энг муҳим жиҳатларидан бири солиқ ставкаларининг ўзгаришидир. Ҳозирда Bitcoin (BTC) ва Ethereum (ETH) каби активлардан олинадиган даромад солиғи 55 фоизгача етиши мумкин. Янги қонун лойиҳасига кўра, бу ставка акция ва облигациялар каби 20 фоизлик қатъий ставкага туширилиши режалаштирилган. Ушбу солиқ ўзгариши 2028-йилдан кучга кириши кутилмоқда.
Япония Молиявий хизматлар агентлиги (ФСА) крипто-активлар бўйича қоидаларни "Тўлов хизматлари тўғрисида"ги қонундан "Молиявий воситалар ва биржа тўғрисида"ги қонунга ўтказишни таклиф қилган. Бу ўзгариш криптовалюталарни алоҳида молиявий маҳсулот сифатида тан олади ва инсайдерлик савдосига қарши қатъий чекловлар ҳамда рўйхатдан ўтмаган операторлар учун оғирроқ жазоларни жорий этади.
Янги ҳуқуқий асос Японияда крипто-ETFлар пайдо бўлишига имкон беради. Бу маҳаллий инвесторларга криптовалюта биржаларидан ташқари, тартибга солинадиган биржа воситалари орқали рақамли активларга инвестиция қилиш имконини беради. Қонун лойиҳаси юқори палата томонидан кўриб чиқилгач, келаси йилдан тўлиқ кучга кириши кутилмоқда.
…