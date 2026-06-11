Молиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчаси

·11·Иқтисодиёт
Молиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчаси

CoinDesk нашрининг молиявий маслаҳатчилар учун мўлжалланган ҳафталик Crypto фор Адвисорс бюллетени рақамли активлар оламидаги энг сўнгги янгиликларни таҳлил қилишда давом этади. Ушбу сонда асосий эътибор анъанавий молия бозорларида тобора оммалашиб бораётган крипто ETF (биржа инвестиция фондлари) воситаларига қаратилган. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Крипто ETFлар инвесторларга Bitcoin ёки Ethereum каби криптовалюталарни бевосита сотиб олмасдан ва сақлаш билан боғлиқ мураккабликларга дуч келмасдан, уларнинг нарх ҳаракатидан фойда олиш имконини беради. Бу усул айниқса институционал инвесторлар ва консерватив портфел эгалари учун хавфсиз кириш нуқтаси бўлиб хизмат қилмоқда.

Ҳозирги кунда АҚШ бозорида Bitcoin ETFларининг муваффақиятли ишга туширилиши крипто бозорига миллиардлаб доллар янги капитал оқиб келишига сабаб бўлди. Молиявий маслаҳатчилар учун ушбу инструментлар мижозлар портфелини диверсификация қилиш ва рискларни бошқаришда янги уфқлар очмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, крипто ETFлар орқали инвестиция қилишда комиссия тўловлари, ликвидлик ва тартибга солувчи органларнинг талабларини ҳисобга олиш муҳимдир. Маслаҳатчилар мижозларга крипто активларнинг ўзгарувчан табиати ва узоқ муддатли истиқболлари ҳақида аниқ маълумот беришлари лозим.

КриптоETFИнвестицияBitcoinБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиAudiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиБугун, 13:37Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиДигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:18Япония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаЯпония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаБугун, 13:13Венгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаВенгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаБугун, 13:13Ўзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиЎзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиБугун, 12:55AI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиAI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиБугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди