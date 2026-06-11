Молиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчаси
CoinDesk нашрининг молиявий маслаҳатчилар учун мўлжалланган ҳафталик Crypto фор Адвисорс бюллетени рақамли активлар оламидаги энг сўнгги янгиликларни таҳлил қилишда давом этади. Ушбу сонда асосий эътибор анъанавий молия бозорларида тобора оммалашиб бораётган крипто ETF (биржа инвестиция фондлари) воситаларига қаратилган. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Крипто ETFлар инвесторларга Bitcoin ёки Ethereum каби криптовалюталарни бевосита сотиб олмасдан ва сақлаш билан боғлиқ мураккабликларга дуч келмасдан, уларнинг нарх ҳаракатидан фойда олиш имконини беради. Бу усул айниқса институционал инвесторлар ва консерватив портфел эгалари учун хавфсиз кириш нуқтаси бўлиб хизмат қилмоқда.
Ҳозирги кунда АҚШ бозорида Bitcoin ETFларининг муваффақиятли ишга туширилиши крипто бозорига миллиардлаб доллар янги капитал оқиб келишига сабаб бўлди. Молиявий маслаҳатчилар учун ушбу инструментлар мижозлар портфелини диверсификация қилиш ва рискларни бошқаришда янги уфқлар очмоқда.
Шуни таъкидлаш жоизки, крипто ETFлар орқали инвестиция қилишда комиссия тўловлари, ликвидлик ва тартибга солувчи органларнинг талабларини ҳисобга олиш муҳимдир. Маслаҳатчилар мижозларга крипто активларнинг ўзгарувчан табиати ва узоқ муддатли истиқболлари ҳақида аниқ маълумот беришлари лозим.
…