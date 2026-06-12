SEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очади
АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси (SEC) буюртмаларни ҳимоя қилиш ва нарх котировкаларига оид қоидаларни бекор қилишни таклиф этмоқда. Бу қадам токенизация қилинган АҚШ акциялари учун асосий ҳуқуқий тўсиқларни олиб ташлаши мумкин. Хусусан, SEC миллий бозор тизими регламентидаги икки муҳим қоидани — Руле 611 ва Руле 610(э)ни бекор қилишни кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Galaxy тадқиқот бўлими раҳбари Алекс Торннинг таъкидлашича, ушбу таклиф DeFi экотизимида АҚШ акциялари савдоси учун энг катта тизимли тўсиқлардан бирини бартараф этади. Амалдаги Руле 611 қоидаси бир биржадаги акция буюртмаси бошқасидагидан ёмонроқ нархда бўлишини тақиқлайди, бу эса автоматлаштирилган маркет-мейкерлар (АММ) учун техник қийинчиликлар туғдириб келаётган эди.
Крипто соҳасидаги АММ тизимлари активларни ҳовузларга (поол) бирлаштириш орқали савдони амалга оширади ва улар жорий нарх бўйича операцияларни бажаради. Торннинг сўзларига кўра, АММ бошқа платформаларда яхшироқ нарх борлигини текшириб, савдони тўхтата олмайди. Шу сабабли, амалдаги қоидалар остида ҳар қандай токенизация қилинган акция ҳовузи доимий равишда қоидаларни бузувчи ноқонуний савдо маркази ҳисобланар эди.
SEC ушбу қоидаларни "энг яхши ижро" (бест эхекутион) тизими билан алмаштириши кутилмоқда, бу эса АММ механизмларига қонуний ишлаш имконини беради. Комиссия ушбу таклифни 60 кун давомида жамоатчилик муҳокамасига қўйди. Бу ташаббус SEC томонидан 2025-йил августида бошланган, рақамли активлар ва блокчейн технологияларини АҚШ бозорларига интеграция қилишни кўзда тутувчи "Прожект Crypto" лойиҳасининг бир қисмидир.
…