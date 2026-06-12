SEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очади

·0·Иқтисодиёт
SEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очади

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси (SEC) буюртмаларни ҳимоя қилиш ва нарх котировкаларига оид қоидаларни бекор қилишни таклиф этмоқда. Бу қадам токенизация қилинган АҚШ акциялари учун асосий ҳуқуқий тўсиқларни олиб ташлаши мумкин. Хусусан, SEC миллий бозор тизими регламентидаги икки муҳим қоидани — Руле 611 ва Руле 610(э)ни бекор қилишни кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Galaxy тадқиқот бўлими раҳбари Алекс Торннинг таъкидлашича, ушбу таклиф DeFi экотизимида АҚШ акциялари савдоси учун энг катта тизимли тўсиқлардан бирини бартараф этади. Амалдаги Руле 611 қоидаси бир биржадаги акция буюртмаси бошқасидагидан ёмонроқ нархда бўлишини тақиқлайди, бу эса автоматлаштирилган маркет-мейкерлар (АММ) учун техник қийинчиликлар туғдириб келаётган эди.

Крипто соҳасидаги АММ тизимлари активларни ҳовузларга (поол) бирлаштириш орқали савдони амалга оширади ва улар жорий нарх бўйича операцияларни бажаради. Торннинг сўзларига кўра, АММ бошқа платформаларда яхшироқ нарх борлигини текшириб, савдони тўхтата олмайди. Шу сабабли, амалдаги қоидалар остида ҳар қандай токенизация қилинган акция ҳовузи доимий равишда қоидаларни бузувчи ноқонуний савдо маркази ҳисобланар эди.

SEC ушбу қоидаларни "энг яхши ижро" (бест эхекутион) тизими билан алмаштириши кутилмоқда, бу эса АММ механизмларига қонуний ишлаш имконини беради. Комиссия ушбу таклифни 60 кун давомида жамоатчилик муҳокамасига қўйди. Бу ташаббус SEC томонидан 2025-йил августида бошланган, рақамли активлар ва блокчейн технологияларини АҚШ бозорларига интеграция қилишни кўзда тутувчи "Прожект Crypto" лойиҳасининг бир қисмидир.

SECТокенизацияАкцияDeFiGalaxy
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 июнь куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда15 июнь куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 07:14Bitcoin 63 000 доллардан юқори нархда ўзгарувчан савдоларни давом эттирмоқдаBitcoin 63 000 доллардан юқори нархда ўзгарувчан савдоларни давом эттирмоқдаБугун, 06:37ЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қиладиЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қиладиБугун, 05:17Avalanche Треасурй Ко. акциялари Nasdaq биржасидаги дебютида 16 фоизга арзонлашдиAvalanche Треасурй Ко. акциялари Nasdaq биржасидаги дебютида 16 фоизга арзонлашдиБугун, 05:11Технологик гигантлар инқирози ва нефт нархи: Bitcoin 60 минг долларда қоладимиТехнологик гигантлар инқирози ва нефт нархи: Bitcoin 60 минг долларда қоладимиБугун, 23:10АҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқдаАҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқдаБугун, 22:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди