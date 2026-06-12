390 миллион долларлик крипто-ювиш тармоғи фош этилди
11 та давлат ҳуқуқ-тартибот идоралари иштирокидаги халқаро операция натижасида 2022-йилдан 2025-йилгача 336 миллион евродан (390 миллион доллар) ортиқ ноқонуний маблағларни айлантирган AudiА6 жиноий тармоғи тугатилди. Эурожуст маълумотларига кўра, Грузияда Россия ва Украина фуқаролари бўлган икки администратор қўлга олинган, 25 та домен, 30 дан ортиқ сервер ва 80 та автомобил мусодара қилинган, шунингдек, 900 000 долларлик криптовалюта музлатиб қўйилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
AudiА6 "миксер-хизмати" кибержиноятчилар томонидан рансомваре ҳужумлари орқали ўғирланган крипто маблағларни нақдлаштириш ва уларнинг келиб чиқишини яшириш учун фойдаланилган. Хизмат 3 фоиздан 10 фоизгача комиссия эвазига бир соат ичида криптовалютани "тозалаб" беришни вада қилган. Chainalysis ҳисоботига кўра, 2021-йилдан буён AudiА6 ҳамёнларига тахминан 10 333 BTC келиб тушган.
Мазкур жиноий синдикат, шунингдек, "Дарк2Веб" деб номланувчи махфий форум орқали бутун дунё бўйлаб кибержиноятчиларни боғлаш ва ноқонуний хизматларни реклама қилиш билан шуғулланган. Тергов жараёнида АҚШ, Австралия, Франция, Германия, Япония ва Буюк Британия каби давлатлар агентликлари Europol ва Эурожуст координацияси остида ҳамкорлик қилди.
Крипто-ювиш тармоғи ўғирланган ёки сотиб олинган шахслар номига очилган минглаб сохта ҳисоблар орқали фаолият юритган. Тергов давомида "пул хачирлари"га тегишли 6000 дан ортиқ KYC (мижозни тани) ёзувлари аниқланди. Ушбу ҳисобларнинг аксарияти крипто биржалар орқали жиноий даромадларни ўтказиш учун ёлланган русийзабон воситачиларга боғланган.
Ҳозирда AudiА6 ва Дарк2Веб доменларининг оддий ҳамда даркнет версиялари ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан блокланган ва уларнинг ўрнига мусодара ҳақидаги эълонлар жойлаштирилган. Ушбу операция глобал кибержиноятчиликка қарши курашдаги энг йирик муваффақиятлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
…