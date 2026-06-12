390 миллион долларлик крипто-ювиш тармоғи фош этилди

·14·Иқтисодиёт
390 миллион долларлик крипто-ювиш тармоғи фош этилди

11 та давлат ҳуқуқ-тартибот идоралари иштирокидаги халқаро операция натижасида 2022-йилдан 2025-йилгача 336 миллион евродан (390 миллион доллар) ортиқ ноқонуний маблағларни айлантирган AudiА6 жиноий тармоғи тугатилди. Эурожуст маълумотларига кўра, Грузияда Россия ва Украина фуқаролари бўлган икки администратор қўлга олинган, 25 та домен, 30 дан ортиқ сервер ва 80 та автомобил мусодара қилинган, шунингдек, 900 000 долларлик криптовалюта музлатиб қўйилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

AudiА6 "миксер-хизмати" кибержиноятчилар томонидан рансомваре ҳужумлари орқали ўғирланган крипто маблағларни нақдлаштириш ва уларнинг келиб чиқишини яшириш учун фойдаланилган. Хизмат 3 фоиздан 10 фоизгача комиссия эвазига бир соат ичида криптовалютани "тозалаб" беришни вада қилган. Chainalysis ҳисоботига кўра, 2021-йилдан буён AudiА6 ҳамёнларига тахминан 10 333 BTC келиб тушган.

Мазкур жиноий синдикат, шунингдек, "Дарк2Веб" деб номланувчи махфий форум орқали бутун дунё бўйлаб кибержиноятчиларни боғлаш ва ноқонуний хизматларни реклама қилиш билан шуғулланган. Тергов жараёнида АҚШ, Австралия, Франция, Германия, Япония ва Буюк Британия каби давлатлар агентликлари Europol ва Эурожуст координацияси остида ҳамкорлик қилди.

Крипто-ювиш тармоғи ўғирланган ёки сотиб олинган шахслар номига очилган минглаб сохта ҳисоблар орқали фаолият юритган. Тергов давомида "пул хачирлари"га тегишли 6000 дан ортиқ KYC (мижозни тани) ёзувлари аниқланди. Ушбу ҳисобларнинг аксарияти крипто биржалар орқали жиноий даромадларни ўтказиш учун ёлланган русийзабон воситачиларга боғланган.

Ҳозирда AudiА6 ва Дарк2Веб доменларининг оддий ҳамда даркнет версиялари ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан блокланган ва уларнинг ўрнига мусодара ҳақидаги эълонлар жойлаштирилган. Ушбу операция глобал кибержиноятчиликка қарши курашдаги энг йирик муваффақиятлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

BitcoinКриптовалютаКибержиноятЭурожустБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очадиSEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очадиБугун, 07:1615 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда15 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 07:14Bitcoin 63 000 доллардан юқори нархда ўзгарувчан савдоларни давом эттирмоқдаBitcoin 63 000 доллардан юқори нархда ўзгарувчан савдоларни давом эттирмоқдаБугун, 06:37ЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қиладиЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қиладиБугун, 05:17Avalanche Треасурй Ко. акциялари Nasdaq биржасидаги дебютида 16 фоизга арзонлашдиAvalanche Треасурй Ко. акциялари Nasdaq биржасидаги дебютида 16 фоизга арзонлашдиБугун, 05:11Технологик гигантлар инқирози ва нефт нархи: Bitcoin 60 минг долларда қоладимиТехнологик гигантлар инқирози ва нефт нархи: Bitcoin 60 минг долларда қоладимиБугун, 23:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди