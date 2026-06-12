Крипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқда

·0·Иқтисодиёт
Крипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқда

ТРМ Лабс таҳлилий компанияси крипто-фирибгарлар FIFA Жаҳон чемпионати мухлисларини нишонга олаётгани ҳақида огоҳлантирди. Фирибгарлар сохта чипта сотиш сайтлари, келишилган ўйинлар учун тикиш схемалари ва турнир мавзусидаги шубҳали крипто-акциялар орқали фойдаланувчиларни алдамоқда. Блокчейн таҳлили билан шуғулланувчи компания аллақачон бир нечта фирибгар манзилларни аниқлаган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ТРМ Лабс сиёсат бўлими раҳбари Ари Редборднинг сўзларига кўра, жиноятчилар йирик маданий ва спорт тадбирларидан фойдаланишга доим тайёр туришади. Улар ўз инфратузилмасини турнир бошланишидан бир неча ҳафта олдин тайёрлаб, оммавий эътибор чўққисига чиққан вақтда фаолиятини кенгайтиради. Бироқ, Bitcoin ва бошқа крипто-тўловларнинг очиқ табиати терговчиларга маблағлар йўқолишидан олдин чора кўриш имконини беради.

2026-йилги Жаҳон чемпионати Канада, Мексика ва АҚШда бўлиб ўтмоқда. FIFA ушбу турнир давомида 6,5 миллион мухлис ташрифини ва глобал ялпи ички маҳсулотга 40,9 миллиард доллар миқдорида иқтисодий таъсир кўрсатишини кутмоқда. Бундай улкан талаб чипталар, саёҳат ва тикиш бозорида фирибгарлар учун қулай муҳит яратади.

Аввалроқ FBI ҳам турнир олдидан FIFA расмий сайтларига ўхшаш сохта доменлар яратилаётгани ҳақида огоҳлантирган эди. Ушбу сайтлар шахсий маълумотларни йиғиш ва сохта маҳсулотларни сотиш учун мўлжалланган. FIFA расмий вакиллари норасмий каналлар орқали сотиб олинган чипталар ҳақиқий деб тан олинмаслиги ва огоҳлантиришсиз бекор қилиниши мумкинлигини таъкидламоқда.

Ҳозирги вақтда чипталар билан боғлиқ вазият бироз мураккаблигича қолмоқда. Финансиал Times нашрининг хабар беришича, расмий қайта сотиш порталларида гуруҳ босқичи ўйинлари учун ҳали ҳам 176 000 дан ортиқ сотилмаган чипталар мавжуд. Бу эса мухлисларни янада эҳтиёткор бўлишга ва фақат расмий манбалардан фойдаланишга ундайди.

FIFAЖаҳон ЧемпионатиКриптоФирибгарликBitcoin
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

390 миллион долларлик крипто-ювиш тармоғи фош этилди390 миллион долларлик крипто-ювиш тармоғи фош этилдиБугун, 08:18SEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очадиSEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очадиБугун, 07:1615 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда15 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 07:14Bitcoin 63 000 доллардан юқори нархда ўзгарувчан савдоларни давом эттирмоқдаBitcoin 63 000 доллардан юқори нархда ўзгарувчан савдоларни давом эттирмоқдаБугун, 06:37ЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қиладиЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қиладиБугун, 05:17Avalanche Треасурй Ко. акциялари Nasdaq биржасидаги дебютида 16 фоизга арзонлашдиAvalanche Треасурй Ко. акциялари Nasdaq биржасидаги дебютида 16 фоизга арзонлашдиБугун, 05:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди