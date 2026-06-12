Крипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқда
ТРМ Лабс таҳлилий компанияси крипто-фирибгарлар FIFA Жаҳон чемпионати мухлисларини нишонга олаётгани ҳақида огоҳлантирди. Фирибгарлар сохта чипта сотиш сайтлари, келишилган ўйинлар учун тикиш схемалари ва турнир мавзусидаги шубҳали крипто-акциялар орқали фойдаланувчиларни алдамоқда. Блокчейн таҳлили билан шуғулланувчи компания аллақачон бир нечта фирибгар манзилларни аниқлаган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ТРМ Лабс сиёсат бўлими раҳбари Ари Редборднинг сўзларига кўра, жиноятчилар йирик маданий ва спорт тадбирларидан фойдаланишга доим тайёр туришади. Улар ўз инфратузилмасини турнир бошланишидан бир неча ҳафта олдин тайёрлаб, оммавий эътибор чўққисига чиққан вақтда фаолиятини кенгайтиради. Бироқ, Bitcoin ва бошқа крипто-тўловларнинг очиқ табиати терговчиларга маблағлар йўқолишидан олдин чора кўриш имконини беради.
2026-йилги Жаҳон чемпионати Канада, Мексика ва АҚШда бўлиб ўтмоқда. FIFA ушбу турнир давомида 6,5 миллион мухлис ташрифини ва глобал ялпи ички маҳсулотга 40,9 миллиард доллар миқдорида иқтисодий таъсир кўрсатишини кутмоқда. Бундай улкан талаб чипталар, саёҳат ва тикиш бозорида фирибгарлар учун қулай муҳит яратади.
Аввалроқ FBI ҳам турнир олдидан FIFA расмий сайтларига ўхшаш сохта доменлар яратилаётгани ҳақида огоҳлантирган эди. Ушбу сайтлар шахсий маълумотларни йиғиш ва сохта маҳсулотларни сотиш учун мўлжалланган. FIFA расмий вакиллари норасмий каналлар орқали сотиб олинган чипталар ҳақиқий деб тан олинмаслиги ва огоҳлантиришсиз бекор қилиниши мумкинлигини таъкидламоқда.
Ҳозирги вақтда чипталар билан боғлиқ вазият бироз мураккаблигича қолмоқда. Финансиал Times нашрининг хабар беришича, расмий қайта сотиш порталларида гуруҳ босқичи ўйинлари учун ҳали ҳам 176 000 дан ортиқ сотилмаган чипталар мавжуд. Бу эса мухлисларни янада эҳтиёткор бўлишга ва фақат расмий манбалардан фойдаланишга ундайди.
…