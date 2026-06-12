15 июнь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 15 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 32,67 сўмга арзонлаб, 11 981,81 сўмни ташкил этди.
• Евро 21,03 сўмга қимматлашиб, 13 879,73 сўм бўлди.
• Фунт стерлинг 22,24 сўмга қимматлашиб, 16 080,79 сўмга етди.
• Россия рубли 1,48 сўмга арзонлаб, 165,13 сўмни ташкил қилди.
• Хитой юани 0,53 сўмга арзонлаб, 1 772,09 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,02 сўмга қимматлашиб, 74,86 сўмга етди.
• Швейцария франки 36,38 сўмга қимматлашиб, 15 061,99 сўмни ташкил қилди.
…