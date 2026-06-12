15 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
15 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 15 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 32,67 сўмга арзонлаб, 11 981,81 сўмни ташкил этди.

• Евро 21,03 сўмга қимматлашиб, 13 879,73 сўм бўлди.

• Фунт стерлинг 22,24 сўмга қимматлашиб, 16 080,79 сўмга етди.

• Россия рубли 1,48 сўмга арзонлаб, 165,13 сўмни ташкил қилди.

• Хитой юани 0,53 сўмга арзонлаб, 1 772,09 сўм бўлди.

• Япон иенаси 0,02 сўмга қимматлашиб, 74,86 сўмга етди.

• Швейцария франки 36,38 сўмга қимматлашиб, 15 061,99 сўмни ташкил қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Крипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаКрипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаБугун, 10:14390 миллион долларлик крипто-ювиш тармоғи фош этилди390 миллион долларлик крипто-ювиш тармоғи фош этилдиБугун, 08:18SEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очадиSEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очадиБугун, 07:1615 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда15 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 07:14Bitcoin 63 000 доллардан юқори нархда ўзгарувчан савдоларни давом эттирмоқдаBitcoin 63 000 доллардан юқори нархда ўзгарувчан савдоларни давом эттирмоқдаБугун, 06:37ЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қиладиЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қиладиБугун, 05:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди