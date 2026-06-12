SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?

·0·Иқтисодиёт
SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?

Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компаниясининг фонд биржасига чиқиши (IPO) ҳақидаги хабарлар молия оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу воқеа нафақат анъанавий акциялар бозори, балки криптовалюта сектори учун ҳам муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Инвесторлар SpaceX каби технологик гигантнинг оммавий савдоларга чиқиши Bitcoin ва бошқа рақамли активлар нархига қандай таъсир кўрсатишини таҳлил қилмоқдалар. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Экспертларнинг фикрича, SpaceX акцияларининг биржада пайдо бўлиши крипто бозори учун икки томонлама натижа бериши мумкин. Бир томондан, Мускнинг коинот лойиҳасига бўлган ишонч Bitcoin ва Dogecoin каби активларга бўлган қизиқишни ошириши мумкин. Чунки Мускнинг ҳар қандай муваффақиятли лойиҳаси одатда рақамли активлар экотизимида ижобий кайфиятни шакллантиради.

Бошқа томондан, SpaceX IPO'си крипто бозоридан ликвидликнинг чиқиб кетишига сабаб бўлиши хавфи ҳам мавжуд. Йирик институционал инвесторлар ўз капиталларини юқори хавфли криптовалюталардан кўра, SpaceX каби реал технологик ва инфратузилмавий қувватга эга акцияларга йўналтиришни афзал кўришлари мумкин. Бу эса Nasdaq ва С&П 500 индексларида ўсишни таъминлагани ҳолда, крипто активлар ўсишини секинлаштириши эҳтимолдан холи эмас.

Шунингдек, SpaceX ва Tesla ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ҳам муҳим рол ўйнайди. Агар SpaceX биржада муваффақият қозонса, бу Мускнинг бошқа лойиҳаларига, жумладан, крипто тўловлар интеграциясига бўлган ишончни мустаҳкамлайди. Ҳозирча бозор иштирокчилари Fed томонидан белгиланадиган фоиз ставкалари ва макроиқтисодий кўрсаткичларни кузатишда давом этмоқдалар.

SpaceXBitcoinElon MuskБиржаКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаBitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаБугун, 11:1315 июнь учун валюта курслари эълон қилинди15 июнь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04Крипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаКрипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаБугун, 10:14390 миллион долларлик крипто-ювиш тармоғи фош этилди390 миллион долларлик крипто-ювиш тармоғи фош этилдиБугун, 08:18SEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очадиSEC қоидаларни бекор қилиши токенизация қилинган акциялар учун йўл очадиБугун, 07:1615 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда15 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди