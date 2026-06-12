SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?
Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компаниясининг фонд биржасига чиқиши (IPO) ҳақидаги хабарлар молия оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу воқеа нафақат анъанавий акциялар бозори, балки криптовалюта сектори учун ҳам муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Инвесторлар SpaceX каби технологик гигантнинг оммавий савдоларга чиқиши Bitcoin ва бошқа рақамли активлар нархига қандай таъсир кўрсатишини таҳлил қилмоқдалар. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Экспертларнинг фикрича, SpaceX акцияларининг биржада пайдо бўлиши крипто бозори учун икки томонлама натижа бериши мумкин. Бир томондан, Мускнинг коинот лойиҳасига бўлган ишонч Bitcoin ва Dogecoin каби активларга бўлган қизиқишни ошириши мумкин. Чунки Мускнинг ҳар қандай муваффақиятли лойиҳаси одатда рақамли активлар экотизимида ижобий кайфиятни шакллантиради.
Бошқа томондан, SpaceX IPO'си крипто бозоридан ликвидликнинг чиқиб кетишига сабаб бўлиши хавфи ҳам мавжуд. Йирик институционал инвесторлар ўз капиталларини юқори хавфли криптовалюталардан кўра, SpaceX каби реал технологик ва инфратузилмавий қувватга эга акцияларга йўналтиришни афзал кўришлари мумкин. Бу эса Nasdaq ва С&П 500 индексларида ўсишни таъминлагани ҳолда, крипто активлар ўсишини секинлаштириши эҳтимолдан холи эмас.
Шунингдек, SpaceX ва Tesla ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ҳам муҳим рол ўйнайди. Агар SpaceX биржада муваффақият қозонса, бу Мускнинг бошқа лойиҳаларига, жумладан, крипто тўловлар интеграциясига бўлган ишончни мустаҳкамлайди. Ҳозирча бозор иштирокчилари Fed томонидан белгиланадиган фоиз ставкалари ва макроиқтисодий кўрсаткичларни кузатишда давом этмоқдалар.
…