ВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқда

·0·Иқтисодиёт
ВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқда

Инвестиция гиганти ВанEкк яқинда Nasdaq биржасида ВBNB тикер белгиси остида савдо қилинадиган АҚШдаги илк спот BNB ETF фондини ишга туширди. Ушбу қадам крипто-инвестициялар бозорида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

ВанEкк таҳлилчиларининг фикрича, BNB кўплаб бошқа крипто лойиҳалар ҳали интилаётган фойдаланувчилар базаси ва оммавийлашув даражасига аллақачон эришиб бўлган. Бу эса уни рақобатбардош крипто ETF бозорида ажралиб туришига хизмат қилади.

Компания стратегиясининг асосий қисми сифатида блокчейн даромадларини инвесторлар учун муҳим кўрсаткич сифатида тақдим этмоқда. ВанEкк эндиликда лойиҳаларнинг реал иқтисодий самарадорлигига кўпроқ урғу бермоқда.

Ушбу янгилик фонида BNB экотизимининг реал дунёдаги қўлланилиши ва транзакциялар ҳажми институционал инвесторлар эътиборини тортиши тахмин қилинмоқда. Бу эса Bitcoin ва Ethereum каби йирик активлар қаторида BNB ўрнини мустаҳкамлайди.

ВанEккBNBКриптоETFNasdaq
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаBloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаБугун, 15:57Полша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиПолша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиБугун, 14:14Metaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиMetaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиБугун, 13:19KuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқдаKuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқдаБугун, 13:15CoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашдиCoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашдиБугун, 13:14SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?Бугун, 11:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди