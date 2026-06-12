Bitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етди

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етди

Bitcoin (BTC) жума куни Валл Стреэт биржалари очилиши ортидан 64 000 доллар даражасига кўтарилди, бироқ таҳлилчилар нархнинг қўллаб-қувватлаш даражалари заиф эканлигидан огоҳлантирмоқда. ТрадингВиев маълумотларига кўра, BTC/УСД жуфтлиги АҚШ ва Эрон ўртасидаги эҳтимолий келишув ҳақидаги турли хабарлар фонида ўз позициясини сақлаб қолмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳозирча расмий келишув ҳақида аниқ маълумот йўқ. АҚШ Президенти Доналд Трумп Эрон томонининг баёнотларини рад этиб, Truth Social тармоғида бу хабарлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини таъкидлади. Сиёсий ноаниқликка қарамай, крипто бозори ва хатарли активлар SpaceX компаниясининг тарихдаги энг йирик IPO жараёни фонида ўсишни давом эттирмоқда.

SpaceX акциялари дастлабки IPO нархидан 45 доллар юқори, яни 170 доллардан дебют қилиши кутилмоқда. Мосаик Ассет Компани таҳлилчиларининг фикрича, бозорлар ҳозирда кучли меҳнат бозори ва юқори инфляция комбинациясига дуч келмоқда. Иқтисодий маълумотларнинг яхшиланиши акциялар бозорига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Шуни таъкидлаш керакки, АҚШдаги инфляция маълумотлари нефт нархининг кўтарилиши ортидан янги кўп йиллик рекордларни ўрнатди. Bitcoin 64 000 доллар атрофида маҳаллий максимумни янгилаган бўлса-да, бозор иштирокчилари келажакдаги истиқболларга нисбатан эҳтиёткорлик билан ёндашмоқдалар.

BitcoinSpaceXКриптоИқтисодиётБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиЭходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиБугун, 17:18SpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этдиSpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этдиБугун, 17:15ВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаБугун, 16:13Bloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаBloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаБугун, 15:57Полша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиПолша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиБугун, 14:14Metaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиMetaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди