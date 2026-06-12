Bitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етди
Bitcoin (BTC) жума куни Валл Стреэт биржалари очилиши ортидан 64 000 доллар даражасига кўтарилди, бироқ таҳлилчилар нархнинг қўллаб-қувватлаш даражалари заиф эканлигидан огоҳлантирмоқда. ТрадингВиев маълумотларига кўра, BTC/УСД жуфтлиги АҚШ ва Эрон ўртасидаги эҳтимолий келишув ҳақидаги турли хабарлар фонида ўз позициясини сақлаб қолмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳозирча расмий келишув ҳақида аниқ маълумот йўқ. АҚШ Президенти Доналд Трумп Эрон томонининг баёнотларини рад этиб, Truth Social тармоғида бу хабарлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини таъкидлади. Сиёсий ноаниқликка қарамай, крипто бозори ва хатарли активлар SpaceX компаниясининг тарихдаги энг йирик IPO жараёни фонида ўсишни давом эттирмоқда.
SpaceX акциялари дастлабки IPO нархидан 45 доллар юқори, яни 170 доллардан дебют қилиши кутилмоқда. Мосаик Ассет Компани таҳлилчиларининг фикрича, бозорлар ҳозирда кучли меҳнат бозори ва юқори инфляция комбинациясига дуч келмоқда. Иқтисодий маълумотларнинг яхшиланиши акциялар бозорига ижобий таъсир кўрсатмоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, АҚШдаги инфляция маълумотлари нефт нархининг кўтарилиши ортидан янги кўп йиллик рекордларни ўрнатди. Bitcoin 64 000 доллар атрофида маҳаллий максимумни янгилаган бўлса-да, бозор иштирокчилари келажакдаги истиқболларга нисбатан эҳтиёткорлик билан ёндашмоқдалар.
…