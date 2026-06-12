Эходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушди
Эходус ўзининг крипто ҳамёнида Ондо Финансе билан ҳамкорликда токенизация қилинган активлар бозорини ишга туширди. Эндиликда фойдаланувчилар Solana тармоғи орқали 200 дан ортиқ токенизация қилинган акциялар, ETF ва бошқа реал дунё активлари (РВА) билан бевосита ҳамён ичида савдо қилишлари мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Компания маълумотларига кўра, Эходус Маркетс хизмати ҳозирча чекланган ҳудудларда мавжуд ва ундан фойдаланиш учун иловани сўнгги версиягача янгилаш талаб этилади. Таъкидлаш жоизки, ушбу токенизация қилинган активлар асосий қимматли қоғозларга эгалик ҳуқуқини бермайди ва акциядорлик ҳуқуқларини таъминламайди.
RVA.xyz маълумотларига кўра, Эходус ҳамёнининг ўз акциялари занжир ичидаги (ончаин) қиймати 55 миллион доллардан ошади ва бу уни бозор ҳажми бўйича энг йирик токенизация қилинган акциялардан бирига айлантиради. Ондо Финансе эса УСДЙ ва ОУСГ каби ғазначилик фондлари орқали 2,7 миллиард долларлик активларни бошқариб, соҳанинг етакчи эмитентларидан бири бўлиб қолмоқда.
Токенизация қилинган акциялар бозори сўнгги 30 кун ичида 139 фоиздан ортиқ ўсиб, 3,5 миллиард долларга етди. Ушбу ўсишнинг асосий қисми Kraken томонидан қўллаб-қувватланадиган xStocks платформаси ҳиссасига тўғри келмоқда. Ҳозирда ушбу платформа умумий секторнинг 69 фоизидан ортиғини назорат қилади.
Сўнгги пайтларда ушбу тренд пре-IPO бозорларига ҳам кенгаймоқда. Хусусан, SpaceX компаниясининг биржага чиқиши арафасида Kraken, Bybit, Binance ва Coinbase каби йирик биржалар ушбу компания акцияларига боғланган токенизация қилинган маҳсулотлар ва фючерс шартномаларини таклиф қила бошлади.
…