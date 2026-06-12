Эходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушди

·0·Иқтисодиёт
Эходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушди

Эходус ўзининг крипто ҳамёнида Ондо Финансе билан ҳамкорликда токенизация қилинган активлар бозорини ишга туширди. Эндиликда фойдаланувчилар Solana тармоғи орқали 200 дан ортиқ токенизация қилинган акциялар, ETF ва бошқа реал дунё активлари (РВА) билан бевосита ҳамён ичида савдо қилишлари мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Компания маълумотларига кўра, Эходус Маркетс хизмати ҳозирча чекланган ҳудудларда мавжуд ва ундан фойдаланиш учун иловани сўнгги версиягача янгилаш талаб этилади. Таъкидлаш жоизки, ушбу токенизация қилинган активлар асосий қимматли қоғозларга эгалик ҳуқуқини бермайди ва акциядорлик ҳуқуқларини таъминламайди.

RVA.xyz маълумотларига кўра, Эходус ҳамёнининг ўз акциялари занжир ичидаги (ончаин) қиймати 55 миллион доллардан ошади ва бу уни бозор ҳажми бўйича энг йирик токенизация қилинган акциялардан бирига айлантиради. Ондо Финансе эса УСДЙ ва ОУСГ каби ғазначилик фондлари орқали 2,7 миллиард долларлик активларни бошқариб, соҳанинг етакчи эмитентларидан бири бўлиб қолмоқда.

Токенизация қилинган акциялар бозори сўнгги 30 кун ичида 139 фоиздан ортиқ ўсиб, 3,5 миллиард долларга етди. Ушбу ўсишнинг асосий қисми Kraken томонидан қўллаб-қувватланадиган xStocks платформаси ҳиссасига тўғри келмоқда. Ҳозирда ушбу платформа умумий секторнинг 69 фоизидан ортиғини назорат қилади.

Сўнгги пайтларда ушбу тренд пре-IPO бозорларига ҳам кенгаймоқда. Хусусан, SpaceX компаниясининг биржага чиқиши арафасида Kraken, Bybit, Binance ва Coinbase каби йирик биржалар ушбу компания акцияларига боғланган токенизация қилинган маҳсулотлар ва фючерс шартномаларини таклиф қила бошлади.

ЭходусОндо ФинансеSolanaТокенизацияКрипто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиBitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиБугун, 17:18SpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этдиSpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этдиБугун, 17:15ВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаБугун, 16:13Bloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаBloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаБугун, 15:57Полша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиПолша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиБугун, 14:14Metaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиMetaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди