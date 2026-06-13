Bitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқда

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқда

Ўтган ҳафтада 59 000 долларлик йиллик энг паст кўрсаткични қайд этган Bitcoin (BTC) яна харидорлар эътиборини тортмоқда. Ордерлар китоби (ордербоок) ва ликвидлик маълумотлари бўлажак раллидан дарак бермоқда. Хусусан, 65 000 доллар атрофида 2 миллиард доллардан ортиқ шорт-ликвидлик тўпланган бўлиб, бу нархнинг юқорига қараб ҳаракатланишига туртки бўлиши мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Техник таҳлилга кўра, Bitcoin тўрт соатлик графикда RSИ кўрсаткичи билан буқалар дивергенциясини ҳосил қилиб, 63 500 долларгача тикланди. Ҳозирда криптовалюта ўсувчи учбурчак шакли ичида савдо қилинмоқда. Агар нарх ушбу шаклдан муваффақиятли чиқиб кетса, навбатдаги мақсад 67 500 ва 70 500 доллар оралиғидаги ликвидлик бўшлиғини (фаир валуе гап) тўлдириш бўлади.

Ҳйблокк маълумотлари шуни кўрсатадики, Bitcoin нархи 59 000 долларга тушганидан бери бид-аск нисбати ижобий бўлиб қолмоқда. Бу бозор буюртмалари сотув буюртмаларидан устун келаётганини англатади. Шунингдек, кумулятив ҳажм дельтаси (КВД) кичик ва ўрта инвесторлар томонидан фаол харидлар амалга оширилаётганини, йирик иштирокчилар эса сотув босимини 900 миллион долларга камайтирганини кўрсатмоқда.

Бозор таҳлилчилари Bitcoin'нинг АҚШ ва Эрон ўртасидаги геосиёсий кескинлик фонида 63 000 доллар даражасини ушлаб қолганини ижобий баҳоламоқда. Сўнгги беш кун ичида лонг-позициялар сони сезиларли даражада ошиб, шорт-позицияларга нисбатан 4 миллиард долларлик ижобий номутаносибликни юзага келтирди. Бу эса Bitcoin нархининг яқин кунларда янги чўққиларни забт этиши учун мустаҳкам замин яратмоқда.

BitcoinКриптоИнвестицияБиржаБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Blockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олдиBlockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олдиБугун, 21:10Bitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиBitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиКеча, 17:18Эходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиЭходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиКеча, 17:18SpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этдиSpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этдиКеча, 17:15ВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаКеча, 16:13Bloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаBloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаКеча, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди