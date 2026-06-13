Bitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқда
Ўтган ҳафтада 59 000 долларлик йиллик энг паст кўрсаткични қайд этган Bitcoin (BTC) яна харидорлар эътиборини тортмоқда. Ордерлар китоби (ордербоок) ва ликвидлик маълумотлари бўлажак раллидан дарак бермоқда. Хусусан, 65 000 доллар атрофида 2 миллиард доллардан ортиқ шорт-ликвидлик тўпланган бўлиб, бу нархнинг юқорига қараб ҳаракатланишига туртки бўлиши мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Техник таҳлилга кўра, Bitcoin тўрт соатлик графикда RSИ кўрсаткичи билан буқалар дивергенциясини ҳосил қилиб, 63 500 долларгача тикланди. Ҳозирда криптовалюта ўсувчи учбурчак шакли ичида савдо қилинмоқда. Агар нарх ушбу шаклдан муваффақиятли чиқиб кетса, навбатдаги мақсад 67 500 ва 70 500 доллар оралиғидаги ликвидлик бўшлиғини (фаир валуе гап) тўлдириш бўлади.
Ҳйблокк маълумотлари шуни кўрсатадики, Bitcoin нархи 59 000 долларга тушганидан бери бид-аск нисбати ижобий бўлиб қолмоқда. Бу бозор буюртмалари сотув буюртмаларидан устун келаётганини англатади. Шунингдек, кумулятив ҳажм дельтаси (КВД) кичик ва ўрта инвесторлар томонидан фаол харидлар амалга оширилаётганини, йирик иштирокчилар эса сотув босимини 900 миллион долларга камайтирганини кўрсатмоқда.
Бозор таҳлилчилари Bitcoin'нинг АҚШ ва Эрон ўртасидаги геосиёсий кескинлик фонида 63 000 доллар даражасини ушлаб қолганини ижобий баҳоламоқда. Сўнгги беш кун ичида лонг-позициялар сони сезиларли даражада ошиб, шорт-позицияларга нисбатан 4 миллиард долларлик ижобий номутаносибликни юзага келтирди. Бу эса Bitcoin нархининг яқин кунларда янги чўққиларни забт этиши учун мустаҳкам замин яратмоқда.
…