Йирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилди

·35·Иқтисодиёт
Йирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилди

Bybit, Binance, Bitget Валлет ва MEXC каби йирик криптовалюта савдо платформалари SpaceX компаниясининг токенлаштирилган IPO кампанияларини бекор қилди ва фойдаланувчиларга маблағларни қайтаришни вада қилди. Жума куни SpaceX Nasdaq биржасида оммавий савдоларга чиқди. Компания акциялари 135 доллардан таклиф этилган бўлса-да, савдолар 150 доллардан бошланиб, кун якунида 161,11 долларгача кўтарилди. Натижада компаниянинг бозор қиймати 2 триллион доллардан ошди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Бироқ, IPO акцияларига токенлаштирилган киришни таклиф қилган крипто платформалар SpaceX акцияларига бўлган талабни қондира олмади. Бир қатор биржалар бунга Kraken компаниясига тегишли бўлган xStocks платформасининг асосий активларни етказиб бера олмаганини сабаб қилиб кўрсатмоқда. Хусусан, Bybit ўзининг янги Bybit IPO Эхпресс хизмати орқали SpaceX акцияларини тақдим эта олмаслигини биринчилардан бўлиб эълон қилди.

Binance платформасининг SpaceX токенлаштирилган IPO кампанияси 557 миллион доллардан ортиқ USDC депозитларини жалб қилган эди. Шунга қарамай, биржа "назорат қилиб бўлмайдиган ҳолатлар" туфайли жараённи давом эттира олмаслигини билдирди. Маълум бўлишича, Binance Валлет ҳам ушбу масалада xStocks хизматига таянган эди. Bitget Валлет ва MEXC ҳам худди шундай муаммога дуч келганини тасдиқлади.

Bitget Валлет операцион директори Алвин Кан Х ижтимоий тармоғида ушбу ҳолатдан афсусда эканини ва фойдаланувчиларга пуллар қайтарилаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, бу воқеа саноатдаги ишончга зарба бўлган бўлса-да, платформалар бу вазиятдан кучлироқ бўлиб чиқади. Ҳозирда барча жабрланган фойдаланувчиларга инвестиция қилинган маблағларни тўлиқ қайтариш чоралари кўрилмоқда.

SpaceXIPOBinanceКриптовалютаБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаBitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаБугун, 11:13Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Бугун, 10:48Доналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиДоналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиБугун, 06:16Стабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиСтабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиКеча, 16:53Michael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиMichael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиКеча, 14:17Morpho лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендMorpho лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендКеча, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди