Тадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкин

·0·Иқтисодиёт
Тадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкин

Мамлакатимизда хусусий сектор вакиллари ва бизнес доираларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг қонуний ҳуқуқ ҳамда манфаатларини ҳимоя қилиш борасида яна бир тарихий ва қувончли қадам ташланди. Эндиликда тадбиркорлар ва солиқ идоралари ўртасида юзага келадиган ҳар қандай баҳсли вазиятлар ҳамда молиявий санкциялар холис ва адолатли тарзда, ортиқча судма-суд сарсон бўлмасдан ҳал этилади. Давлатимиз раҳбарининг ПҚ-223-сонли қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси ҳузурида мутлақо янги тузилма — Солиқ низолари бўйича эксперт кенгаши расман ўз иш фаолиятини бошлади.

Мазкур янги орган солиқ тизими ходимлари томонидан қабул қилинган қарорларни мустақил экспертлар, ҳуқуқшунослар ва соҳа мутахассислари иштирокида шаффоф ҳамда беғараз қайта кўриб чиқиш учун махсус ташкил этилди.

Бизнес вакиллари Кенгашга қайси масалаларда мурожаат қила оладилар?

Ушбу яратилган янги механизм орқали юртимиздаги кичик ва йирик бизнес субъектлари, фирма ва компания раҳбарлари солиқ идораларининг ноҳақ ёки шубҳали хатти-ҳаракатлари устидан қуйидаги йўналишларда шикоят ва эътироз аризаларини киритишлари мумкин:

  • Солиқларни ноқонуний ҳисоблаш: Текширувлар давомида асоссиз равишда ортиқча қўшиб ёзилган солиқ мажбуриятларининг қонунийлигини қайта текшириш;

  • Асоссиз пеня ва жарималар: Корхоналарга қўлланилган молиявий санкциялар, жарималар ҳамда пеняларнинг қанчалик тўғри ва асосли эканига аниқлик киритиш;

  • Солиқ қўмитасининг якуний қарорлари: Юқори турувчи солиқ органлари томонидан низоли вазиятлар якуни бўйича қабул қилинган расмий қарорлар устидан қайта шикоят қилиш.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Савдо-саноат палатаси ҳузурида ташкил этилган ушбу Кенгашнинг асосий мақсадлари ва имкониятлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Лойиҳа ташкил этилган идора

Жорий этилишга асос бўлган ҳужжат

Кенгашнинг асосий таркиби

Эътироз билдириладиган масалалар

Тизимнинг бош стратегик мақсади

Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси

Президентнинг ПҚ-223-сонли қарори

Мустақил экспертлар ва соҳа мутахассислари

Қўшимча солиқ, пеня ва ноҳақ жарималар

Низоларни судгача ҳал этиш ва шаффофлик

Судсиз ва ортиқча харажатларсиз адолатли ечим

Солиқ низолари бўйича эксперт кенгашининг ҳаётга татбиқ этилиши мамлакатимизда солиқ маъмуриятчилигини тубдан ислоҳ қилиш, коррупциявий омилларга чек қўйиш ва давлат идораларининг шаффофлигини таъминлаш йўлидаги улкан ютуқдир. Энг муҳими, бу тизим тадбиркорларнинг вақти ва маблағини тежаб, низоларни судгача бўлган босқичда, ўзаро мулоқот ва қонун устуворлиги доирасида тинч йўл билан ҳал этишга хизмат қилади.

Бизнес учун муҳим эслатма: Агар сиз ҳам ўз фаолиятингизда солиқ органлари томонидан асоссиз жарима ёки ортиқча мажбуриятлар юкланишига дуч келган бўлсангиз, эндиликда Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Эксперт кенгашига мурожаат қилиб, ўз ҳақиқатингизни мустақил мутахассислар ёрдамида исботлашингиз ва бизнесингизни ҳимоя қилишингиз мумкин.

Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги ўзгаришлар, тадбиркорликка оид муҳим имтиёзлар, қонунчиликдаги янгиликлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиЙирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиБугун, 03:14Bitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкинBitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкинБугун, 01:10Bitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқдаBitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқдаБугун, 00:12Blockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олдиBlockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олдиБугун, 21:10Bitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиBitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиКеча, 17:18Эходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиЭходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиКеча, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди