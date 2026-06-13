Тадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкин
Мамлакатимизда хусусий сектор вакиллари ва бизнес доираларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг қонуний ҳуқуқ ҳамда манфаатларини ҳимоя қилиш борасида яна бир тарихий ва қувончли қадам ташланди. Эндиликда тадбиркорлар ва солиқ идоралари ўртасида юзага келадиган ҳар қандай баҳсли вазиятлар ҳамда молиявий санкциялар холис ва адолатли тарзда, ортиқча судма-суд сарсон бўлмасдан ҳал этилади. Давлатимиз раҳбарининг ПҚ-223-сонли қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси ҳузурида мутлақо янги тузилма — Солиқ низолари бўйича эксперт кенгаши расман ўз иш фаолиятини бошлади.
Мазкур янги орган солиқ тизими ходимлари томонидан қабул қилинган қарорларни мустақил экспертлар, ҳуқуқшунослар ва соҳа мутахассислари иштирокида шаффоф ҳамда беғараз қайта кўриб чиқиш учун махсус ташкил этилди.
Бизнес вакиллари Кенгашга қайси масалаларда мурожаат қила оладилар?
Ушбу яратилган янги механизм орқали юртимиздаги кичик ва йирик бизнес субъектлари, фирма ва компания раҳбарлари солиқ идораларининг ноҳақ ёки шубҳали хатти-ҳаракатлари устидан қуйидаги йўналишларда шикоят ва эътироз аризаларини киритишлари мумкин:
Солиқларни ноқонуний ҳисоблаш: Текширувлар давомида асоссиз равишда ортиқча қўшиб ёзилган солиқ мажбуриятларининг қонунийлигини қайта текшириш;
Асоссиз пеня ва жарималар: Корхоналарга қўлланилган молиявий санкциялар, жарималар ҳамда пеняларнинг қанчалик тўғри ва асосли эканига аниқлик киритиш;
Солиқ қўмитасининг якуний қарорлари: Юқори турувчи солиқ органлари томонидан низоли вазиятлар якуни бўйича қабул қилинган расмий қарорлар устидан қайта шикоят қилиш.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Савдо-саноат палатаси ҳузурида ташкил этилган ушбу Кенгашнинг асосий мақсадлари ва имкониятлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Лойиҳа ташкил этилган идора
Жорий этилишга асос бўлган ҳужжат
Кенгашнинг асосий таркиби
Эътироз билдириладиган масалалар
Тизимнинг бош стратегик мақсади
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси
Президентнинг ПҚ-223-сонли қарори
Мустақил экспертлар ва соҳа мутахассислари
Қўшимча солиқ, пеня ва ноҳақ жарималар
Низоларни судгача ҳал этиш ва шаффофлик
Судсиз ва ортиқча харажатларсиз адолатли ечим
Солиқ низолари бўйича эксперт кенгашининг ҳаётга татбиқ этилиши мамлакатимизда солиқ маъмуриятчилигини тубдан ислоҳ қилиш, коррупциявий омилларга чек қўйиш ва давлат идораларининг шаффофлигини таъминлаш йўлидаги улкан ютуқдир. Энг муҳими, бу тизим тадбиркорларнинг вақти ва маблағини тежаб, низоларни судгача бўлган босқичда, ўзаро мулоқот ва қонун устуворлиги доирасида тинч йўл билан ҳал этишга хизмат қилади.
Бизнес учун муҳим эслатма: Агар сиз ҳам ўз фаолиятингизда солиқ органлари томонидан асоссиз жарима ёки ортиқча мажбуриятлар юкланишига дуч келган бўлсангиз, эндиликда Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Эксперт кенгашига мурожаат қилиб, ўз ҳақиқатингизни мустақил мутахассислар ёрдамида исботлашингиз ва бизнесингизни ҳимоя қилишингиз мумкин.
Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги ўзгаришлар, тадбиркорликка оид муҳим имтиёзлар, қонунчиликдаги янгиликлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…