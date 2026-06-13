Michael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атади

·0·Иқтисодиёт
Michael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атади

MicroStrategy ижрочи раиси Michael Saylor компаниянинг яқиндаги Bitcoin сотувини ҳимоя қилиб, активни сотиш имконияти "рақамли кредит" чиқаришни давом эттириш учун зарур эканлигини таъкидлади. Компания 1-июн куни АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этган ҳисоботида 32 BTC сотганини маълум қилди. Бу ҳолат Saylorнинг узоқ вақтдан бери амал қилиб келаётган "ҳеч қачон Bitcoin сотманг" деган тамойилига зид келгандек кўринди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Прагадаги BTC Прагуе конференциясида берган интервюсида Saylor Bitcoin ғазнасига эга компаниялар дивиденд тўлайдиган қимматли қоғозлар ва бошқа Bitcoin билан таъминланган кредит маҳсулотларини қўллаб-қувватлаш учун зарур бўлганда активларни сотиш ҳуқуқини сақлаб қолиши кераклигини айтди. "Агар компания сиёсати Bitcoin сотмасликдан иборат бўлса, у ҳолда кредит ҳам, капитал ҳам ўз қийматига эга бўлмайди", — дея қўшимча қилди у.

Saylor MicroStrategy компаниясининг СТРК имтиёзли акциялари каби маҳсулотларни компаниянинг Bitcoin балансидан фойдаланадиган "рақамли кредит" воситалари деб таърифлади. Бундай қимматли қоғозлар кўпроқ Bitcoin сотиб олиш учун капитал жалб қилишнинг асосий воситасига айланган. Унинг сўзларига кўра, рақамли кредит бозорлари молия соҳасидаги навбатдаги "триллион долларлик имконият" бўлиб, даромад келтирувчи рақамли пул маҳсулотларини яратишга йўл очади.

"Мен Bitcoinни капиталнинг рақамли трансформацияси, СТРКни эса кредитнинг рақамли трансформацияси деб биламан", — деди Saylor. У рақамли кредит маҳсулотлари 8 фоизгача даромад келтириши мумкинлигини, бу анъанавий омонат ҳисобварақларидан уч-тўрт баравар кўп эканлигини тушунтирди. Бу каби лойиҳалар Bitcoin экотизимига миллиардлаб доллар сармоя олиб кириши кутилмоқда.

Бироқ, бундай маҳсулотлар барқарорлиги яқинда синовдан ўтди. 4-июн куни Bitcoin нархи 63,000 УСД дан пастга тушиши ва СТРК акциялари қиймати пасайиши ортидан, Апйх Финансе компаниясининг дивиденд билан таъминланган апхУСД стабилкоини ўзининг 1 долларлик қийматини йўқотиб, 0.90 долларгача тушиб кетди.

BitcoinMichael SaylorMicroStrategyКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Морпҳо лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендМорпҳо лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендБугун, 12:11Тадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкинТадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкинБугун, 11:09Йирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиЙирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиБугун, 03:14Bitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкинBitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкинБугун, 01:10Bitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқдаBitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқдаБугун, 00:12Blockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олдиBlockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олдиБугун, 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди