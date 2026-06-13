Michael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атади
MicroStrategy ижрочи раиси Michael Saylor компаниянинг яқиндаги Bitcoin сотувини ҳимоя қилиб, активни сотиш имконияти "рақамли кредит" чиқаришни давом эттириш учун зарур эканлигини таъкидлади. Компания 1-июн куни АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этган ҳисоботида 32 BTC сотганини маълум қилди. Бу ҳолат Saylorнинг узоқ вақтдан бери амал қилиб келаётган "ҳеч қачон Bitcoin сотманг" деган тамойилига зид келгандек кўринди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Прагадаги BTC Прагуе конференциясида берган интервюсида Saylor Bitcoin ғазнасига эга компаниялар дивиденд тўлайдиган қимматли қоғозлар ва бошқа Bitcoin билан таъминланган кредит маҳсулотларини қўллаб-қувватлаш учун зарур бўлганда активларни сотиш ҳуқуқини сақлаб қолиши кераклигини айтди. "Агар компания сиёсати Bitcoin сотмасликдан иборат бўлса, у ҳолда кредит ҳам, капитал ҳам ўз қийматига эга бўлмайди", — дея қўшимча қилди у.
Saylor MicroStrategy компаниясининг СТРК имтиёзли акциялари каби маҳсулотларни компаниянинг Bitcoin балансидан фойдаланадиган "рақамли кредит" воситалари деб таърифлади. Бундай қимматли қоғозлар кўпроқ Bitcoin сотиб олиш учун капитал жалб қилишнинг асосий воситасига айланган. Унинг сўзларига кўра, рақамли кредит бозорлари молия соҳасидаги навбатдаги "триллион долларлик имконият" бўлиб, даромад келтирувчи рақамли пул маҳсулотларини яратишга йўл очади.
"Мен Bitcoinни капиталнинг рақамли трансформацияси, СТРКни эса кредитнинг рақамли трансформацияси деб биламан", — деди Saylor. У рақамли кредит маҳсулотлари 8 фоизгача даромад келтириши мумкинлигини, бу анъанавий омонат ҳисобварақларидан уч-тўрт баравар кўп эканлигини тушунтирди. Бу каби лойиҳалар Bitcoin экотизимига миллиардлаб доллар сармоя олиб кириши кутилмоқда.
Бироқ, бундай маҳсулотлар барқарорлиги яқинда синовдан ўтди. 4-июн куни Bitcoin нархи 63,000 УСД дан пастга тушиши ва СТРК акциялари қиймати пасайиши ортидан, Апйх Финансе компаниясининг дивиденд билан таъминланган апхУСД стабилкоини ўзининг 1 долларлик қийматини йўқотиб, 0.90 долларгача тушиб кетди.
…