Доналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилди

·0·Иқтисодиёт
Доналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилди

АҚШ Президенти Доналд Трумп Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги ҳарбий тўқнашувларга чек қўювчи келишув якшанба куни имзоланишини маълум қилди. Ушбу кутилмаган баёнот Теҳрон расмийларининг жараён муддати борасидаги шубҳаларига қарамай янгради. Мазкур битим нафақат сиёсий барқарорлик, балки глобал энергия хавфсизлиги ва молиявий бозорлар учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга ҳисобланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Доналд Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги саҳифасида: “Битим эртага имзоланиши режалаштирилган ва у имзоланиши билан Ҳормуз бўғози барча учун ОЧИҚ бўлади”, дея ёзиб қолдирди. Ушбу келишув ўзаро тушуниш меморандумини назарда тутиб, у АҚШ ва Эрон ўртасидаги ўт очишни тўхтатиш режимини 60 кунга узайтириши ҳамда стратегик муҳим сув йўлини қайта очиши кутилмоқда.

Музокараларда воситачилик қилаётган Покистон томони ҳам келишувга 24 соат ичида эришилиши мумкинлигидан дарак бермоқда. Покистон Бош вазири Шеҳбаз Шариф Х тармоғида: “Биз тинчлик битимига ҳар қачонгидан ҳам яқинмиз. Якуний босқич яқин соатларда кутилмоқда ва Покистон электрон имзолаш жараёнига тайёргарлик кўрмоқда”, дея таъкидлади.

Иқтисодий оқибатлар ва энергия бозори

Ҳормуз бўғозининг ёпилиши жаҳон бозорига етказиб бериладиган нефт ва суюлтирилган табиий газнинг қарийб 20 фоизини тўсиб қўйган эди. Бу ҳолат глобал активлар нархининг кўтарилишига ва иқтисодий ноаниқликка сабаб бўлди. Брент ва ВТИ маркали нефт нархлари ушбу блокада туфайли босим остида қолаётган эди. Битимнинг имзоланиши энергия ресурслари нархини барқарорлаштириши кутилмоқда.

Бироқ Теҳрон ҳозирча якшанба кунги имзолаш маросимини расман тасдиқлагани йўқ. Эрон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот котиби Эсмаеил Багҳаеи давлат ОАВларига берган интервюсида меморандум эртага эмас, балки “яқин кунларда” имзоланиши мумкинлигини билдирди. Бу эса томонлар ўртасида техник тафсилотлар бўйича ҳали ҳам айрим келишмовчиликлар мавжудлигидан далолат беради.

Криптовалюта бозорига таъсир

Сиёсий тарангликнинг юmsҳаши криптовалюта бозорлари учун ҳам ижобий сигнал бўлди. Крипто-таҳлилчи Майкл ван де Поппе фикрича, АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик битими Bitcoin нархининг кескин кўтарилишига ва ETF оқимларининг яхшиланишига туртки беради. Маълумот учун, ўтган ҳафтада Bitcoin билан боғлиқ ETF фондларидан 315,84 миллион доллар маблағ чиқиб кетган эди.

Ҳозирда Bitcoin нархи 63,200 доллар атрофида тебранмоқда. Бозор иштирокчилари Ҳормуз бўғозининг очилишини ижобий кутиб олишмоқда, чунки бу глобал логистика ва савдо йўлларидаги хавфларни камайтиради. Агар битим якшанба куни имзоланса, душанба куни жаҳон биржаларида, жумладан С&П 500 ва Nasdaq индексларида ҳам ўсиш кузатилиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Доналд Трумп томонидан эълон қилинган ушбу келишув Яқин Шарқдаги кескинликни пасайтириб, жаҳон иқтисодиёти учун янги имкониятлар очиши кутилмоқда. Бироқ Теҳроннинг эҳтиёткорона муносабати якуний натижа бироз кечикиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Доналд ТрумпАҚШЭронBitcoinИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиСтабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиКеча, 16:53Michael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиMichael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиКеча, 14:17Морпҳо лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендМорпҳо лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендКеча, 12:11Тадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкинТадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкинКеча, 11:09Йирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиЙирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиКеча, 03:14Bitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкинBitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкинКеча, 01:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди