Ўзбекистонда ахборотлаштириш хизматлари ҳажми сезиларли даражада ошди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда ахборотлаштириш хизматлари ҳажми сезиларли даражада ошди

Мамлакатимизда рақамли технологиялар, замонавий дастурлаш соҳалари ва иқтисодиётнинг рақамлашиш жараёнлари йилдан йилга янги босқичга кўтарилмоқда. Сўнгги йилларда ахборот технологиялари (IT) соҳасига берилаётган юксак эътибор ва яратилаётган кенг имкониятлар ўз мевасини беришни бошлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Миллий статистика агентлиги томонидан эълон қилинган янги расмий ҳисоботлар ҳам юртимизда ушбу йўналиш нечоғлик жадал суръатлар билан ўсиб бораётганини яққол исботлаб берди.

Маълумотларга кўра, жорий 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойи, яъни январь–апрель даври якунлари бўйича республикамизда кўрсатилган алоқа ва ахборотлаштириш хизматларининг умумий ҳажми нақд 30,9 триллион сўмни ташкил этди.

Чораклик кўрсаткичларда 22,3 фоизлик юксалиш

Статистика қўмитасининг таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, қайд этилган бугунги улкан рақамлар ўтган 2025 йилнинг айнан шу даврига (январь–апрель ойларига) нисбатан солиштирилганда нақд 22,3 фоизлик ўсишни намойиш этган. Бундай юқори суръатдаги натижалар мамлакатимизда рақамли иқтисодиёт трансформацияси муваффақиятли кечаётганидан ва замонавий ахборот технологиялари хизматларига бўлган ички ҳамда ташқи талабнинг кескин ортаётганидан далолат беради.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали 2026 йилнинг январь-апрель ойларида алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари таркибининг фоизлардаги тақсимоти ҳамда йўналишлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Тартиб

Хизмат кўрсатиш йўналишлари ва соҳалари

Эгаллаган расмий фоиз улуши

Соҳанинг бугунги бозордаги мақоми

Хизматларнинг умумий ҳажми (Тўрт ойлик)

1.

Компьютер дастурлаштириш хизматлари

46,2 %

Кўрсаткич бўйича 1-ўринда (Мутлақ етакчи)

30,9 трлн сўм


(Умумий ҳажм)

2.

Телекоммуникация хизматлари


(Интернет, мобил алоқа ва бошқалар)

29,9 %

Талаб юқори бўлган 2-ўриндаги соҳа

Ўтган йилга нисбатан 22,3 % га ошган

3.

Ахборот соҳасидаги хизматлар

15,0 %

Кучли учликни якунловчи йўналиш

Рақамли иқтисодиёт пойдевори

4.

Нашриёт хизматлари

6,6 %

Барқарор ривожланаётган тармоқ

Янги босқичга чиқмоқда

5.

Бошқа турдаги хизматлар

2,3 %

Қўшимча йўналишлар ҳиссаси

Ривожланишда давом этмоқда

Компьютер дастурчилари — бозорнинг мутлақ етакчилари

Эълон қилинган статистик маълумотлар ичида энг қувонарлиси, алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари таркибида айнан компьютер дастурлаштириш (IT-соҳаси) хизматлари нақд 46,2 фоизлик улуш билан яққол биринчи поғонани банд этган. Бу юртимизда дастурчи ёшлар армияси шаклланаётгани ва маҳаллий IT-маҳсулотлар бозори кенгаяётганининг гўзал ифодасидир.

Иккинчи ўринда эса 29,9 фоизлик кўрсаткич билан телекоммуникация йўналиши қайд этилган. Мазкур рақамлар юртимизда юқори тезликдаги сифатли интернет, мобил алоқа воситалари ва замонавий тармоқ коммуникация хизматларига бўлган кундалик талабнинг ҳали ҳам юқори ва барқарор эканини кўрсатади. Бундан ташқари, ахборот соҳасидаги бошқа турли хизматлар 15 фоизни, анъанавий ва электрон нашриёт тизими хизматлари 6,6 фоизни ҳамда қолган бошқа майда тармоқлар 2,3 фоизлик ҳиссани ташкил этган.

Юртимизда ва дунёда рақамли технологиялар оламидаги энг сўнгги шов-шувли янгиликлар, статистика қўмитасининг қайноқ ҳисоботлари, IT-соҳасидаги ўзгаришлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаBitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаБугун, 11:13Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Бугун, 10:48Доналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиДоналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиБугун, 06:16Стабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиСтабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиКеча, 16:53Michael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиMichael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиКеча, 14:17Morpho лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендMorpho лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендКеча, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди