Ўзбекистонда ахборотлаштириш хизматлари ҳажми сезиларли даражада ошди
Мамлакатимизда рақамли технологиялар, замонавий дастурлаш соҳалари ва иқтисодиётнинг рақамлашиш жараёнлари йилдан йилга янги босқичга кўтарилмоқда. Сўнгги йилларда ахборот технологиялари (IT) соҳасига берилаётган юксак эътибор ва яратилаётган кенг имкониятлар ўз мевасини беришни бошлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Миллий статистика агентлиги томонидан эълон қилинган янги расмий ҳисоботлар ҳам юртимизда ушбу йўналиш нечоғлик жадал суръатлар билан ўсиб бораётганини яққол исботлаб берди.
Маълумотларга кўра, жорий 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойи, яъни январь–апрель даври якунлари бўйича республикамизда кўрсатилган алоқа ва ахборотлаштириш хизматларининг умумий ҳажми нақд 30,9 триллион сўмни ташкил этди.
Чораклик кўрсаткичларда 22,3 фоизлик юксалиш
Статистика қўмитасининг таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, қайд этилган бугунги улкан рақамлар ўтган 2025 йилнинг айнан шу даврига (январь–апрель ойларига) нисбатан солиштирилганда нақд 22,3 фоизлик ўсишни намойиш этган. Бундай юқори суръатдаги натижалар мамлакатимизда рақамли иқтисодиёт трансформацияси муваффақиятли кечаётганидан ва замонавий ахборот технологиялари хизматларига бўлган ички ҳамда ташқи талабнинг кескин ортаётганидан далолат беради.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали 2026 йилнинг январь-апрель ойларида алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари таркибининг фоизлардаги тақсимоти ҳамда йўналишлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Тартиб
Хизмат кўрсатиш йўналишлари ва соҳалари
Эгаллаган расмий фоиз улуши
Соҳанинг бугунги бозордаги мақоми
Хизматларнинг умумий ҳажми (Тўрт ойлик)
1.
Компьютер дастурлаштириш хизматлари
46,2 %
Кўрсаткич бўйича 1-ўринда (Мутлақ етакчи)
30,9 трлн сўм
(Умумий ҳажм)
2.
Телекоммуникация хизматлари
(Интернет, мобил алоқа ва бошқалар)
29,9 %
Талаб юқори бўлган 2-ўриндаги соҳа
Ўтган йилга нисбатан 22,3 % га ошган
3.
Ахборот соҳасидаги хизматлар
15,0 %
Кучли учликни якунловчи йўналиш
Рақамли иқтисодиёт пойдевори
4.
Нашриёт хизматлари
6,6 %
Барқарор ривожланаётган тармоқ
Янги босқичга чиқмоқда
5.
Бошқа турдаги хизматлар
2,3 %
Қўшимча йўналишлар ҳиссаси
Ривожланишда давом этмоқда
Компьютер дастурчилари — бозорнинг мутлақ етакчилари
Эълон қилинган статистик маълумотлар ичида энг қувонарлиси, алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари таркибида айнан компьютер дастурлаштириш (IT-соҳаси) хизматлари нақд 46,2 фоизлик улуш билан яққол биринчи поғонани банд этган. Бу юртимизда дастурчи ёшлар армияси шаклланаётгани ва маҳаллий IT-маҳсулотлар бозори кенгаяётганининг гўзал ифодасидир.
Иккинчи ўринда эса 29,9 фоизлик кўрсаткич билан телекоммуникация йўналиши қайд этилган. Мазкур рақамлар юртимизда юқори тезликдаги сифатли интернет, мобил алоқа воситалари ва замонавий тармоқ коммуникация хизматларига бўлган кундалик талабнинг ҳали ҳам юқори ва барқарор эканини кўрсатади. Бундан ташқари, ахборот соҳасидаги бошқа турли хизматлар 15 фоизни, анъанавий ва электрон нашриёт тизими хизматлари 6,6 фоизни ҳамда қолган бошқа майда тармоқлар 2,3 фоизлик ҳиссани ташкил этган.
Юртимизда ва дунёда рақамли технологиялар оламидаги энг сўнгги шов-шувли янгиликлар, статистика қўмитасининг қайноқ ҳисоботлари, IT-соҳасидаги ўзгаришлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…