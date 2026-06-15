Bitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятлар
Bitcoin тармоғида блокларни қазиб олиш мураккаблиги (мининг диффикултй) якшанба куни 10,09 фоизга пасайди. Бу кўрсаткич тармоқ тарихидаги 11-энг йирик пасайиш сифатида қайд этилди ва сўнгги вақтларда молиявий босим остида қолган майнерлар учун сезиларли енгиллик яратди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Galaxy Ресеарч маълумотларига кўра, мураккаблик даражаси 953 568-блокда 138,96 триллиондан 124,93 триллионгача тушган. Бу 2026-йил ҳисобидан иккинчи энг йирик пасайиш бўлиб, ноябрь ойидаги энг юқори чўққидан 20 фоизга пастроқдир. Бундай ўзгариш тармоқдаги рақобатнинг камайганини ва блокларни қазиб олиш жараёни осонлашганини англатади.
Июн ойи давомида Bitcoin нархининг қарийб 15 фоизга арзонлашиши майнерларнинг даромад даражасига салбий таъсир кўрсатган эди. Galaxy таҳлилчиларининг таъкидлашича, хешрейт (ҳашрате) даражасининг пасайиши сабабли икки мураккаблик ўзгариши орасидаги вақт одатдаги 14 кун ўрнига 15,6 кунни ташкил этди. Бу тармоқдаги ҳисоблаш қувватларининг бир қисми ўчирилганидан далолат беради.
Хешрейт ва даромадлилик кўрсаткичлариBlockchain.com маълумотларига кўра, ҳозирда умумий хешрейт сониясига 886 экзаҳешни (ЭҲ/с) ташкил этмоқда. Ушбу кўрсаткич жорий ойда 12 фоизга, октябрь ойидаги рекорд даражадан эса 23 фоизга пасайган. Криптовалюта трейдери Мерлижн Энкелаар фикрича, тармоқда қолган майнерлар эндиликда ҳар бир қурилмадан тахминан 9 фоиз кўпроқ даромад олишни бошладилар.
Ҳашрате Индех таҳлилига кўра, мураккабликнинг пасайиши натижасида "ҳашприце" кўрсаткичи 13 фоизга ошиб, кунига ҳар бир петаҳеш учун 33 долларга етди. Бу кўрсаткич кўплаб майнерлар учун ўз-ўзини қоплаш (бреакевен) нуқтасига чиқишда муҳим ўрин тутади. Айниқса, электр энергияси харажатлари юқори бўлган ҳудудлардаги майнерлар учун бу ҳаётий аҳамиятга эга.
Тарихий жиҳатдан энг катта пасайиш 2021-йил июль ойида, Хитойда майнинг тақиқланганидан сўнг кузатилган эди. Навбатдаги мураккаблик ўзгариши 27-июн куни кутилмоқда. Коинварз прогнозларига кўра, ўшанда мураккаблик даражаси бироз — тахминан 1,69 фоизга ошиши мумкин. Ҳозирча эса Bitcoin экотизими ўзгарувчан бозор шароитларига мослашишда давом этмоқда.
…