Bitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятлар

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятлар

Bitcoin тармоғида блокларни қазиб олиш мураккаблиги (мининг диффикултй) якшанба куни 10,09 фоизга пасайди. Бу кўрсаткич тармоқ тарихидаги 11-энг йирик пасайиш сифатида қайд этилди ва сўнгги вақтларда молиявий босим остида қолган майнерлар учун сезиларли енгиллик яратди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Galaxy Ресеарч маълумотларига кўра, мураккаблик даражаси 953 568-блокда 138,96 триллиондан 124,93 триллионгача тушган. Бу 2026-йил ҳисобидан иккинчи энг йирик пасайиш бўлиб, ноябрь ойидаги энг юқори чўққидан 20 фоизга пастроқдир. Бундай ўзгариш тармоқдаги рақобатнинг камайганини ва блокларни қазиб олиш жараёни осонлашганини англатади.

Июн ойи давомида Bitcoin нархининг қарийб 15 фоизга арзонлашиши майнерларнинг даромад даражасига салбий таъсир кўрсатган эди. Galaxy таҳлилчиларининг таъкидлашича, хешрейт (ҳашрате) даражасининг пасайиши сабабли икки мураккаблик ўзгариши орасидаги вақт одатдаги 14 кун ўрнига 15,6 кунни ташкил этди. Бу тармоқдаги ҳисоблаш қувватларининг бир қисми ўчирилганидан далолат беради.

Хешрейт ва даромадлилик кўрсаткичлари

Blockchain.com маълумотларига кўра, ҳозирда умумий хешрейт сониясига 886 экзаҳешни (ЭҲ/с) ташкил этмоқда. Ушбу кўрсаткич жорий ойда 12 фоизга, октябрь ойидаги рекорд даражадан эса 23 фоизга пасайган. Криптовалюта трейдери Мерлижн Энкелаар фикрича, тармоқда қолган майнерлар эндиликда ҳар бир қурилмадан тахминан 9 фоиз кўпроқ даромад олишни бошладилар.

Ҳашрате Индех таҳлилига кўра, мураккабликнинг пасайиши натижасида "ҳашприце" кўрсаткичи 13 фоизга ошиб, кунига ҳар бир петаҳеш учун 33 долларга етди. Бу кўрсаткич кўплаб майнерлар учун ўз-ўзини қоплаш (бреакевен) нуқтасига чиқишда муҳим ўрин тутади. Айниқса, электр энергияси харажатлари юқори бўлган ҳудудлардаги майнерлар учун бу ҳаётий аҳамиятга эга.

Тарихий жиҳатдан энг катта пасайиш 2021-йил июль ойида, Хитойда майнинг тақиқланганидан сўнг кузатилган эди. Навбатдаги мураккаблик ўзгариши 27-июн куни кутилмоқда. Коинварз прогнозларига кўра, ўшанда мураккаблик даражаси бироз — тахминан 1,69 фоизга ошиши мумкин. Ҳозирча эса Bitcoin экотизими ўзгарувчан бозор шароитларига мослашишда давом этмоқда.

BitcoinКриптовалютаМайнингБлокчейнИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Бугун, 08:58АҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиАҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиБугун, 08:40Азтек Коннект платформасидаги заифлик сабабли 2,1 миллион доллар ўмарилдиАзтек Коннект платформасидаги заифлик сабабли 2,1 миллион доллар ўмарилдиБугун, 08:34Bitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиBitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиБугун, 08:3416 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда16 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирдиАҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирдиБугун, 00:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди