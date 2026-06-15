MicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитди

·10·Иқтисодиёт
MicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитди

Дунёнинг энг йирик оммавий Bitcoin эгаси ҳисобланган MicroStrategy компанияси ўзининг криптовалюта портфелини кенгайтиришда давом этмоқда. Майкл Сейлор бошчилигидаги гигант компания ўтган ҳафта давомида яна 1 587 дона Bitcoin сотиб олганини эълон қилди. Ушбу харид учун компания тахминан 100 миллион доллар маблағ сарфлаган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган 8-К ҳисоботига кўра, транзакциялар 8-июндан якшанба кунига қадар амалга оширилган. Ҳар бир Bitcoin ўртача 63 024 доллар нархда харид қилинган бўлиб, бу кўрсаткич компаниянинг умумий активлари ўртача таннархидан анча пастдир. Бу эса MicroStrategy учун ўз инвестицияларини оптималлаштириш имконини берди.

Крипто-гигантнинг умумий активлари ва молиявий ҳолати

Сўнгги хариддан кейин MicroStrategy тасарруфидаги Bitcoin миқдори 846 842 донага етди. Компания ушбу улкан рақамли активлар тўпламини йиғиш учун жами 64,07 миллиард доллар сарфлаган. КоинГекко маълумотларига кўра, жорий бозор нархлари (тахминан 66 216 доллар) асосида ҳисоблаганда, ушбу активларнинг умумий қиймати ҳозирда 56,1 миллиард долларни ташкил этмоқда.

Компания ушбу харидни молиялаштириш учун ўзининг А тоифасидаги оддий акцияларини (MSTR) сотиш стратегиясидан фойдаланган. Хусусан, ҳисобот даврида 1,73 миллион дона акция сотуви орқали қарийб 209 миллион доллар маблағ жалб қилинган. Бу маблағнинг бир қисми Bitcoin сотиб олишга, қолган қисми эса корпоратив мақсадларга йўналтирилган.

Стратегик ўзгаришлар ва бозордаги муҳокамалар

Қизиғи шундаки, ушбу йирик харид MicroStrategy томонидан 32 дона Bitcoin сотилгани ҳақидаги хабарлардан икки ҳафта ўтиб амалга оширилди. Гарчи сотилган миқдор умумий захирага нисбатан жуда кичик бўлса-да, бу ҳолат крипто-ҳамжамиятда қизғин баҳсларга сабаб бўлган эди. Кўпчилик компания ўзининг узоқ муддатли "сотиб ол ва сақла" стратегиясидан воз кечяптими, деган саволни ўртага ташлади.

Майкл Сейлор ушбу саволларга жавоб берар экан, Bitcoin захираларига эга компаниялар дивиденд тўловчи қимматли қоғозларни қўллаб-қувватлаш учун активларнинг бир қисмини сотиш имкониятига эга бўлиши кераклигини таъкидлади. Бу қадам компаниянинг рақамли кредит бизнеси ва молиявий барқарорлиги учун зарурий чора сифатида кўрилмоқда.

Ҳозирда MicroStrategy акциялари ва унинг Bitcoin портфели ўртасидаги боғлиқлик инвесторлар учун асосий индикатор бўлиб қолмоқда. Компания раҳбарининг ижтимоий тармоқлардаги фаоллиги ва янги "нуқталар қўшиш" ҳақидаги ишоралари, келгусида ҳам Bitcoin харидлари тўхтамаслигидан далолат беради. Бу эса криптовалюта бозорида институционал инвесторларнинг ишончи ҳали ҳам юқори эканини кўрсатмоқда.

BitcoinMicroStrategyКриптовалютаМайкл СейлорИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаАҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаБугун, 14:35Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаБугун, 14:15MicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаMicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаБугун, 12:14АҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиАҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиБугун, 11:56Япониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиЯпониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиБугун, 11:17Bitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувBitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувБугун, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда