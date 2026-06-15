MicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитди
Дунёнинг энг йирик оммавий Bitcoin эгаси ҳисобланган MicroStrategy компанияси ўзининг криптовалюта портфелини кенгайтиришда давом этмоқда. Майкл Сейлор бошчилигидаги гигант компания ўтган ҳафта давомида яна 1 587 дона Bitcoin сотиб олганини эълон қилди. Ушбу харид учун компания тахминан 100 миллион доллар маблағ сарфлаган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган 8-К ҳисоботига кўра, транзакциялар 8-июндан якшанба кунига қадар амалга оширилган. Ҳар бир Bitcoin ўртача 63 024 доллар нархда харид қилинган бўлиб, бу кўрсаткич компаниянинг умумий активлари ўртача таннархидан анча пастдир. Бу эса MicroStrategy учун ўз инвестицияларини оптималлаштириш имконини берди.
Крипто-гигантнинг умумий активлари ва молиявий ҳолатиСўнгги хариддан кейин MicroStrategy тасарруфидаги Bitcoin миқдори 846 842 донага етди. Компания ушбу улкан рақамли активлар тўпламини йиғиш учун жами 64,07 миллиард доллар сарфлаган. КоинГекко маълумотларига кўра, жорий бозор нархлари (тахминан 66 216 доллар) асосида ҳисоблаганда, ушбу активларнинг умумий қиймати ҳозирда 56,1 миллиард долларни ташкил этмоқда.
Компания ушбу харидни молиялаштириш учун ўзининг А тоифасидаги оддий акцияларини (MSTR) сотиш стратегиясидан фойдаланган. Хусусан, ҳисобот даврида 1,73 миллион дона акция сотуви орқали қарийб 209 миллион доллар маблағ жалб қилинган. Бу маблағнинг бир қисми Bitcoin сотиб олишга, қолган қисми эса корпоратив мақсадларга йўналтирилган.
Стратегик ўзгаришлар ва бозордаги муҳокамаларҚизиғи шундаки, ушбу йирик харид MicroStrategy томонидан 32 дона Bitcoin сотилгани ҳақидаги хабарлардан икки ҳафта ўтиб амалга оширилди. Гарчи сотилган миқдор умумий захирага нисбатан жуда кичик бўлса-да, бу ҳолат крипто-ҳамжамиятда қизғин баҳсларга сабаб бўлган эди. Кўпчилик компания ўзининг узоқ муддатли "сотиб ол ва сақла" стратегиясидан воз кечяптими, деган саволни ўртага ташлади.
Майкл Сейлор ушбу саволларга жавоб берар экан, Bitcoin захираларига эга компаниялар дивиденд тўловчи қимматли қоғозларни қўллаб-қувватлаш учун активларнинг бир қисмини сотиш имкониятига эга бўлиши кераклигини таъкидлади. Бу қадам компаниянинг рақамли кредит бизнеси ва молиявий барқарорлиги учун зарурий чора сифатида кўрилмоқда.
Ҳозирда MicroStrategy акциялари ва унинг Bitcoin портфели ўртасидаги боғлиқлик инвесторлар учун асосий индикатор бўлиб қолмоқда. Компания раҳбарининг ижтимоий тармоқлардаги фаоллиги ва янги "нуқталар қўшиш" ҳақидаги ишоралари, келгусида ҳам Bitcoin харидлари тўхтамаслигидан далолат беради. Бу эса криптовалюта бозорида институционал инвесторларнинг ишончи ҳали ҳам юқори эканини кўрсатмоқда.
…