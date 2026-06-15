Bitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнози
Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўшланган янги ҳафтада ўзининг тикланиш тенденциясини давом эттирмоқда. Техник таҳлиллар ва бозор индикаторлари Bitcoin (BTC) нархи жорий йилнинг сентябрь ойига қадар 100 000 долларлик психологик довондан ошиб ўтиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Сўнгги кунларда актив қиймати 60 000 долларлик қуйи нуқтадан 13 фоиздан кўпроққа ўсиб, инвесторлар ишончини қайтара бошлади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу ижобий динамикага глобал геосиёсий вазиятнинг бироз юmsҳаши сабаб бўлди. АҚШ ва Эрон ўртасидаги муносабатларда кузатилган вақтинчалик илиқлик халқаро бозорларда хавфли активларга бўлган талабни оширди. Натижада нефт нархи пасайиб, яқин муддатли инфляция хавфи камайди, бу эса Bitcoin каби рақамли активларнинг 67 000 доллар атрофида барқарорлашишига хизмат қилди.
Техник кўрсаткичлар: «Икки карра туб» шаклланишиТрадингВиев маълумотларига кўра, Bitcoin'нинг уч кунлик графигида «икки карра туб» (доубле-боттом) деб номланувчи реверсал модели шаклланмоқда. Бу модел одатда нархнинг пасайиш тренди якунланиб, кескин кўтарилиш бошланишидан дарак беради. Харидорлар 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш зонасини фаол ҳимоя қилмоқдалар, бу эса бозорда кучли талаб мавжудлигини тасдиқлайди.
Агар Bitcoin нархи 81 000 долларлик «бўйин чизиғини» (некклине) муваффақиятли ёриб ўтса, таҳлилчилар навбатдеки мақсад 108 000 доллар бўлишини тахмин қилишмоқда. Бу ҳозирги нархлардан қарийб 60 фоизлик ўшишни англатади. Бундай ўшиш суръати август ёки сентябрь ойларига тўғри келиши кутилмоқда.
Шунингдек, ҳафталик графикда RSИ (нисбий куч индекси) индикатори ва нарх ўртасида ижобий дивергенция кузатилмоқда. Нарх пастки нуқталарни янгилаган бўлса-да, RSИ кўрсаткичи юқорироқ даражани қайд этди. Бу сотувчиларнинг босими камаяётганини ва бозор тез орада буқаларнинг (харидорларнинг) назоратига ўтишини англатади.
Ўзбекистон бозори учун аҳамиятиЎзбекистонда криптовалюталар савдоси қонуний тартибга солингани ва бир қатор лицензияланган крипто-биржалар фаолият юритаётгани сабабли, глобал нархлардаги бундай ўзгаришлар маҳаллий инвесторлар учун ҳам муҳимдир. Bitcoin нархининг 100 000 долларгача кўтарилиши блокчейн технологияларига бўлган қизиқишни янада ошириши тайин.
Шуни таъкидлаш керакки, криптовалюта бозори ўта ўзгарувчан ҳисобланади. Гарчи техник таҳлиллар ижобий сценарийни кўрсатаётган бўлда-да, глобал иқтисодий ўзгаришлар ва Fed (АҚШ Fedерал захира тизими) фоиз ставкалари бўйича қарорлари кутилмаган натижаларга олиб келиши мумкин. Шу боис, инвестиция қилишдан аввал барча хатарларни ҳисобга олиш тавсия этилади.
…