Bitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнози

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнози

Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўшланган янги ҳафтада ўзининг тикланиш тенденциясини давом эттирмоқда. Техник таҳлиллар ва бозор индикаторлари Bitcoin (BTC) нархи жорий йилнинг сентябрь ойига қадар 100 000 долларлик психологик довондан ошиб ўтиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Сўнгги кунларда актив қиймати 60 000 долларлик қуйи нуқтадан 13 фоиздан кўпроққа ўсиб, инвесторлар ишончини қайтара бошлади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу ижобий динамикага глобал геосиёсий вазиятнинг бироз юmsҳаши сабаб бўлди. АҚШ ва Эрон ўртасидаги муносабатларда кузатилган вақтинчалик илиқлик халқаро бозорларда хавфли активларга бўлган талабни оширди. Натижада нефт нархи пасайиб, яқин муддатли инфляция хавфи камайди, бу эса Bitcoin каби рақамли активларнинг 67 000 доллар атрофида барқарорлашишига хизмат қилди.

Техник кўрсаткичлар: «Икки карра туб» шаклланиши

ТрадингВиев маълумотларига кўра, Bitcoin'нинг уч кунлик графигида «икки карра туб» (доубле-боттом) деб номланувчи реверсал модели шаклланмоқда. Бу модел одатда нархнинг пасайиш тренди якунланиб, кескин кўтарилиш бошланишидан дарак беради. Харидорлар 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш зонасини фаол ҳимоя қилмоқдалар, бу эса бозорда кучли талаб мавжудлигини тасдиқлайди.

Агар Bitcoin нархи 81 000 долларлик «бўйин чизиғини» (некклине) муваффақиятли ёриб ўтса, таҳлилчилар навбатдеки мақсад 108 000 доллар бўлишини тахмин қилишмоқда. Бу ҳозирги нархлардан қарийб 60 фоизлик ўшишни англатади. Бундай ўшиш суръати август ёки сентябрь ойларига тўғри келиши кутилмоқда.

Шунингдек, ҳафталик графикда RSИ (нисбий куч индекси) индикатори ва нарх ўртасида ижобий дивергенция кузатилмоқда. Нарх пастки нуқталарни янгилаган бўлса-да, RSИ кўрсаткичи юқорироқ даражани қайд этди. Бу сотувчиларнинг босими камаяётганини ва бозор тез орада буқаларнинг (харидорларнинг) назоратига ўтишини англатади.

Ўзбекистон бозори учун аҳамияти

Ўзбекистонда криптовалюталар савдоси қонуний тартибга солингани ва бир қатор лицензияланган крипто-биржалар фаолият юритаётгани сабабли, глобал нархлардаги бундай ўзгаришлар маҳаллий инвесторлар учун ҳам муҳимдир. Bitcoin нархининг 100 000 долларгача кўтарилиши блокчейн технологияларига бўлган қизиқишни янада ошириши тайин.

Шуни таъкидлаш керакки, криптовалюта бозори ўта ўзгарувчан ҳисобланади. Гарчи техник таҳлиллар ижобий сценарийни кўрсатаётган бўлда-да, глобал иқтисодий ўзгаришлар ва Fed (АҚШ Fedерал захира тизими) фоиз ставкалари бўйича қарорлари кутилмаган натижаларга олиб келиши мумкин. Шу боис, инвестиция қилишдан аввал барча хатарларни ҳисобга олиш тавсия этилади.

BitcoinКриптовалютаБозорИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниБугун, 16:13АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаАҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаБугун, 14:35MicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиMicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиБугун, 14:18Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаБугун, 14:15MicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаMicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаБугун, 12:14АҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиАҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда