КоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқда
Бирлашган Араб Амирликларининг (БАА) КоинМEНА криптовалюта биржаси халқаро банк гиганти Standard Chartered билан стратегик ҳамкорлик шартномасини имзолади. Мазкур келишув мамлакатдаги рақамли активлар экотизимини янада мустаҳкамлаш ва мижозлар учун фиат тўловлари инфратузилмасини такомиллаштиришга қаратилган. Ушбу қадам БААнинг глобал крипто-хаб сифатидаги мавқеини янада мустаҳкамлайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Коинтелеграпҳ нашрининг хабар беришича, ушбу келишув доирасида КоинМEНА Standard Chartered банкининг хизматларидан фиат маблағларини киритиш ва чиқариш (он- анд офф-рампс), мижозлар пул ҳисобварақлари ҳамда виртуал ҳисоблар орқали транзакцияларни бошқаришда фойдаланади. Бу ҳамкорлик биржа операцияларининг шаффофлигини ошириш ва ликвидликни халқаро контрагентлар билан тезкор ҳисоб-китоб қилиш имконини беради.
Тартибга солиш ва институционал ишончStandard Chartered банкининг БАА, Яқин Шарқ ва Покистон бўйича бош ижрочи директори Рола Абу Маннеҳнинг таъкидлашича, БАА рақамли активлар учун етакчи тартибга солувчи муҳитни яратишга муваффақ бўлди. Бу эса молия институтлари ва лицензияланган компаниялар ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорлик учун кенг йўллар очмоқда. Мазкур келишув мамлакатда рақамли активлар сектори етилаётгани ва унга институционал инвесторларнинг қизиқиши ортиб бораётганининг ёрқин далилидир.
КоинМEНА асосчилари Дина Самъан ва Талал Таббаа ўз баёнотларида соҳанинг келажаги нафақат технологияларга, балки кучли банк алоқалари, тартибга солувчи меъёрлар ва операцион асосларга боғлиқлигини қайд этишди. Уларнинг фикрича, анъанавий молия тизими билан интеграция фойдаланувчиларнинг криптовалюталарга бўлган ишончини оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Финтех соҳасидаги янги ўйинчиларШу билан бирга, БАА молия бозорида бошқа йирик ўзгаришлар ҳам кузатилмоқда. Bloomberg маълумотларига кўра, БАА Марказий банки (КБУАE) Лондонда жойлашган машҳур Revolut финтех компаниясининг чакана тўлов хизматлари ва маблағларни сақлаш лицензиялари бўйича аризаларини маъқуллаган. Revolut ўз хизматларини амирликларда ишга туширишдан олдин маҳаллий технологик ва операцион базасини шакллантиришни режалаштирмоқда.
Revolut мижозлари яқин келажакда кўп валютали ҳисоблар, жисмоний ва виртуал карталар ҳамда ички ва халқаро пул ўтказмаларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлиши кутилмоқда. Компания, шунингдек, Яқин Шарқ ва Шимолий Африка минтақасида, жумладан, Туркия ва Марокашда ҳам ўз фаолиятини кенгайтиришни кўзда тутган. Бироқ, Revolut ҳозирча ўзининг маҳаллий иловасида рақамли активлар савдоси ёки стакинг хизматлари мавжуд бўлиши ҳақида расмий маълумот бермади.
БААдаги ушбу жараёнлар минтақанинг нафақат нефт-газ сектори, балки замонавий молия технологиялари ва крипто-иқтисодиёт марказига айланиб бораётганини кўрсатмоқда. Standard Chartered каби анъанавий банкларнинг крипто-биржалар билан ҳамкорлиги ва Revolut каби финтех гигантларининг бозорга кириб келиши, инвесторлар учун хавфсиз ва қонуний инфратузилмани кафолатлайди.
…