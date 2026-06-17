КоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқда

·13·Иқтисодиёт
КоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқда

Бирлашган Араб Амирликларининг (БАА) КоинМEНА криптовалюта биржаси халқаро банк гиганти Standard Chartered билан стратегик ҳамкорлик шартномасини имзолади. Мазкур келишув мамлакатдаги рақамли активлар экотизимини янада мустаҳкамлаш ва мижозлар учун фиат тўловлари инфратузилмасини такомиллаштиришга қаратилган. Ушбу қадам БААнинг глобал крипто-хаб сифатидаги мавқеини янада мустаҳкамлайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Коинтелеграпҳ нашрининг хабар беришича, ушбу келишув доирасида КоинМEНА Standard Chartered банкининг хизматларидан фиат маблағларини киритиш ва чиқариш (он- анд офф-рампс), мижозлар пул ҳисобварақлари ҳамда виртуал ҳисоблар орқали транзакцияларни бошқаришда фойдаланади. Бу ҳамкорлик биржа операцияларининг шаффофлигини ошириш ва ликвидликни халқаро контрагентлар билан тезкор ҳисоб-китоб қилиш имконини беради.

Тартибга солиш ва институционал ишонч

Standard Chartered банкининг БАА, Яқин Шарқ ва Покистон бўйича бош ижрочи директори Рола Абу Маннеҳнинг таъкидлашича, БАА рақамли активлар учун етакчи тартибга солувчи муҳитни яратишга муваффақ бўлди. Бу эса молия институтлари ва лицензияланган компаниялар ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорлик учун кенг йўллар очмоқда. Мазкур келишув мамлакатда рақамли активлар сектори етилаётгани ва унга институционал инвесторларнинг қизиқиши ортиб бораётганининг ёрқин далилидир.

КоинМEНА асосчилари Дина Самъан ва Талал Таббаа ўз баёнотларида соҳанинг келажаги нафақат технологияларга, балки кучли банк алоқалари, тартибга солувчи меъёрлар ва операцион асосларга боғлиқлигини қайд этишди. Уларнинг фикрича, анъанавий молия тизими билан интеграция фойдаланувчиларнинг криптовалюталарга бўлган ишончини оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Финтех соҳасидаги янги ўйинчилар

Шу билан бирга, БАА молия бозорида бошқа йирик ўзгаришлар ҳам кузатилмоқда. Bloomberg маълумотларига кўра, БАА Марказий банки (КБУАE) Лондонда жойлашган машҳур Revolut финтех компаниясининг чакана тўлов хизматлари ва маблағларни сақлаш лицензиялари бўйича аризаларини маъқуллаган. Revolut ўз хизматларини амирликларда ишга туширишдан олдин маҳаллий технологик ва операцион базасини шакллантиришни режалаштирмоқда.

Revolut мижозлари яқин келажакда кўп валютали ҳисоблар, жисмоний ва виртуал карталар ҳамда ички ва халқаро пул ўтказмаларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлиши кутилмоқда. Компания, шунингдек, Яқин Шарқ ва Шимолий Африка минтақасида, жумладан, Туркия ва Марокашда ҳам ўз фаолиятини кенгайтиришни кўзда тутган. Бироқ, Revolut ҳозирча ўзининг маҳаллий иловасида рақамли активлар савдоси ёки стакинг хизматлари мавжуд бўлиши ҳақида расмий маълумот бермади.

БААдаги ушбу жараёнлар минтақанинг нафақат нефт-газ сектори, балки замонавий молия технологиялари ва крипто-иқтисодиёт марказига айланиб бораётганини кўрсатмоқда. Standard Chartered каби анъанавий банкларнинг крипто-биржалар билан ҳамкорлиги ва Revolut каби финтех гигантларининг бозорга кириб келиши, инвесторлар учун хавфсиз ва қонуний инфратузилмани кафолатлайди.

КоинМEНАStandard CharteredБААКриптовалютаФинтех
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиАҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиБугун, 14:56MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаMicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаБугун, 14:53Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиHyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиБугун, 14:53Криптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликларКриптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликларБугун, 14:38БитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБугун, 14:35Bitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиBitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда