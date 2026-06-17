Криптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликлар
Глобал криптовалюта бозори нафақат рақамли активлар нархи, балки соҳадаги энг йирик шахсларга нисбатан давом этаётган шов-шувли суд жараёнлари билан ҳам диққат марказида бўлиб турибди. Шу ҳафтада АҚШ федерал прокуратураси ва суд органлари Торнадо Каш ҳаммуассиси Роман Сторм ҳамда Селсиус собиқ раҳбари Алекс Машинскй ишлари бўйича янги маълумотларни эълон қилди. Ушбу жараёнлар блокчейн технологиялари ва марказлашмаган молия (DeFi) тизимларининг ҳуқуқий мақомини белгилашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Нью-Йорк жанубий округи прокуратураси Торнадо Каш миксери асосчиларидан бири Роман Сторм устидан қайта суд жараёнини ўтказиш жадвалини тақдим этди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ маслаҳат кенгаши уни ноқонуний пул ўтказмалари билан боғлиқ айбловлардан бирида айбдор деб топган эди, бироқ қолган икки айблов бўйича якуний тўхтамга кела олмаган. Прокуратура таклифига кўра, якуний судолди конференцияси октябрь ойида бўлиб ўтиши, асосий суд жараёни эса 2026-йилнинг ноябрига қадар чўзилиши мумкин.
Дастурчилар жавобгарлиги ва Селсиус ишидаги янги бурилишРоман Сторм иши бутун крипто-ҳамжамият учун ўта муҳим ҳисобланади. Чунки бу ерда асосий масала — дастурчилар ўзлари ёзган очиқ кодли дастурий таъминотдан учинчи шахслар ноқонуний мақсадларда фойдалангани учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкинми ёки йўқлигидадир. Агар Сторм айбдор деб топилса, у пул ювиш ва санкцияларни четлаб ўтишда тил бириктириш каби оғир айбловлар билан узоқ муддатли қамоқ жазосига ҳукм қилиниши мумкин.
Шу билан бирга, Селсиус платформасининг собиқ бош директори Алекс Машинскй ҳам ўзига нисбатан чиқарилган 12 йиллик қамоқ жазосини бекор қилишга уринмоқда. Суд ҳужжатларига кўра, судя прокурорларга август ойи ўрталарига қадар Машинскйнинг аризасига нисбатан раддия ёки жавоб бериш муддатини белгилади. Селсиус 2022-йилда крипто бозордаги инқироз фонида банкрот бўлган эди, бу эса минглаб инвесторларнинг маблағлари музлатилишига олиб келган.
Яна бир диққатга сазовор ҳодиса — АҚШ ҳарбийси Ганнон Кен Ван Дйке билан боғлиқ. У Венесуэла президенти Николас Мадуро асирга олиниши ҳақидаги ички маълумотлардан фойдаланиб, Polymarket платформасида 400 минг доллардан ортиқ фойда кўрганликда айбланмоқда. Ушбу ҳолат башорат бозорлари (предиктион маркетс) устидан назоратни кучайтириш ва ҳукумат вакилларининг бундай платформаларда гаров тикишини тақиқлаш масаласини кун тартибига чиқарди.
Криптовалюта саноати вакиллари ушбу суд қарорларини диққат билан кузатиб бормоқда, чунки улар келажакда Bitcoin ва бошқа рақамли активлар билан боғлиқ ҳуқуқий прецедентларни яратади. Ҳозирча инвесторлар ва ишлаб чиқувчилар учун тартибга солувчи органларнинг босими юқорилигича қолмоқда, бу эса бозордаги умумий кайфиятга ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.
…