Криптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликлар

·13·Иқтисодиёт
Криптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликлар

Глобал криптовалюта бозори нафақат рақамли активлар нархи, балки соҳадаги энг йирик шахсларга нисбатан давом этаётган шов-шувли суд жараёнлари билан ҳам диққат марказида бўлиб турибди. Шу ҳафтада АҚШ федерал прокуратураси ва суд органлари Торнадо Каш ҳаммуассиси Роман Сторм ҳамда Селсиус собиқ раҳбари Алекс Машинскй ишлари бўйича янги маълумотларни эълон қилди. Ушбу жараёнлар блокчейн технологиялари ва марказлашмаган молия (DeFi) тизимларининг ҳуқуқий мақомини белгилашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Нью-Йорк жанубий округи прокуратураси Торнадо Каш миксери асосчиларидан бири Роман Сторм устидан қайта суд жараёнини ўтказиш жадвалини тақдим этди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ маслаҳат кенгаши уни ноқонуний пул ўтказмалари билан боғлиқ айбловлардан бирида айбдор деб топган эди, бироқ қолган икки айблов бўйича якуний тўхтамга кела олмаган. Прокуратура таклифига кўра, якуний судолди конференцияси октябрь ойида бўлиб ўтиши, асосий суд жараёни эса 2026-йилнинг ноябрига қадар чўзилиши мумкин.

Дастурчилар жавобгарлиги ва Селсиус ишидаги янги бурилиш

Роман Сторм иши бутун крипто-ҳамжамият учун ўта муҳим ҳисобланади. Чунки бу ерда асосий масала — дастурчилар ўзлари ёзган очиқ кодли дастурий таъминотдан учинчи шахслар ноқонуний мақсадларда фойдалангани учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкинми ёки йўқлигидадир. Агар Сторм айбдор деб топилса, у пул ювиш ва санкцияларни четлаб ўтишда тил бириктириш каби оғир айбловлар билан узоқ муддатли қамоқ жазосига ҳукм қилиниши мумкин.

Шу билан бирга, Селсиус платформасининг собиқ бош директори Алекс Машинскй ҳам ўзига нисбатан чиқарилган 12 йиллик қамоқ жазосини бекор қилишга уринмоқда. Суд ҳужжатларига кўра, судя прокурорларга август ойи ўрталарига қадар Машинскйнинг аризасига нисбатан раддия ёки жавоб бериш муддатини белгилади. Селсиус 2022-йилда крипто бозордаги инқироз фонида банкрот бўлган эди, бу эса минглаб инвесторларнинг маблағлари музлатилишига олиб келган.

Яна бир диққатга сазовор ҳодиса — АҚШ ҳарбийси Ганнон Кен Ван Дйке билан боғлиқ. У Венесуэла президенти Николас Мадуро асирга олиниши ҳақидаги ички маълумотлардан фойдаланиб, Polymarket платформасида 400 минг доллардан ортиқ фойда кўрганликда айбланмоқда. Ушбу ҳолат башорат бозорлари (предиктион маркетс) устидан назоратни кучайтириш ва ҳукумат вакилларининг бундай платформаларда гаров тикишини тақиқлаш масаласини кун тартибига чиқарди.

Криптовалюта саноати вакиллари ушбу суд қарорларини диққат билан кузатиб бормоқда, чунки улар келажакда Bitcoin ва бошқа рақамли активлар билан боғлиқ ҳуқуқий прецедентларни яратади. Ҳозирча инвесторлар ва ишлаб чиқувчилар учун тартибга солувчи органларнинг босими юқорилигича қолмоқда, бу эса бозордаги умумий кайфиятга ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.

BitcoinКриптовалютаСудСелсиусТорнадо Каш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиАҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиБугун, 14:56MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаMicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаБугун, 14:53Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиHyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиБугун, 14:53БитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБугун, 14:35КоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқдаКоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқдаБугун, 14:33Bitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиBitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда