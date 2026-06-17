БитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширди
Криптовалюталарни сақлаш бўйича дунёдаги етакчи компаниялардан бири БитГо Европа Иттифоқининг янги тартибга солиш қоидалари (MiCA) кучга кириши арафасида ўзининг янги платформасини тақдим этди. Мазкур хизмат крипто-биржалар ва финтех компанияларига минтақадаги қатъий лицензиялаш талабларига мослашишда кўмаклашишни мақсад қилган. Бу қадам Европада рақамли активлар бозори тартибга солинаётган бир пайтда, кўплаб йирик ўйинчилар учун муҳим ечим бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Коинтелеграпҳ нашрининг хабар беришича, БитГо Эуропе томонидан ишга туширилган "крйпто-ас-а-сервисе" платформаси компанияларга MiCA (Маркетс ин Crypto-Ассетс) доирасида фаолият юритиш имконини беради. БитГо бош директори Мике Белше компаниялар лицензия олиш жараёнидаги кечикишлар туфайли ўз фойдаланувчиларини йўқотмасликлари кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, тартибга солинган инфратузилма платформаларнинг хавфсиз ва қонуний ишлашини таъминлайди.
MiCA лицензияси ва Binance атрофидаги ноаниқликларЕвропа Иттифоқида 1-июльдан бошлаб MiCA талаблари тўлиқ кучга кириши кутилмоқда. Ушбу муддатга қадар крипто-компаниялар блок ҳудудида хизмат кўрсатишни давом эттириш учун махсус рухсатномага эга бўлишлари шарт. Шу фонда, Греция регуляторлари дунёдаги энг йирик биржа Binance платформасининг лицензия аризасини рад этиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар тарқалди. Бу эса бозорда маълум бир хавотирларни келтириб чиқарди.
БитГо ўзининг MiCA доирасидаги рухсатномасини бир йил аввалроқ қўлга киритган эди. Германиянинг Fedерал молиявий назорат органи (БаФин) 2025-йил май ойида компанияга тегишли лицензияни тақдим этган. БитГо инфратузилмаси биржаларга ўзларининг KYC (мижозни таниш) тизимларини, транзакция назорати ва ҳамён хизматларини API орқали улаш имконини беради.
Минтақавий бозорлар ва финтех интеграциясиЯнги тизим нафақат крипто-активлар билан ишлаш, балки СEПА (Сингле Эуро Paymeнтс Ареа) орқали ЭУР тўловларини амалга оширишни ҳам қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчиларга фиат пулларни крипто-экотизимга киритиш ва чиқаришда қулайлик яратади. БитГо вакиллари Полша ва Литва каби мамлакатларда эски миллий рўйхатга олиш тизимлари бекор қилинаётгани сабабли, янги инфратузилмага ўтиш зарурати ортиб бораётганини қайд этишди.
БитГо Эуропе таклиф қилаётган ечимлар қуйидаги имкониятларни ўз ичига олади:
- Дастурий KYC текширувлари ва мижозларни рўйхатдан ўтказиш;
- Тартибга солинган кастедиал (сақлаш) хизматлари;
- Рақамли активларни ҳисоб-китоб қилиш ва савдо операциялари;
- Европа банк тизими билан интеграциялашган фиат ўтказмалари.
…