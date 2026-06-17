БитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширди

·12·Иқтисодиёт
БитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширди

Криптовалюталарни сақлаш бўйича дунёдаги етакчи компаниялардан бири БитГо Европа Иттифоқининг янги тартибга солиш қоидалари (MiCA) кучга кириши арафасида ўзининг янги платформасини тақдим этди. Мазкур хизмат крипто-биржалар ва финтех компанияларига минтақадаги қатъий лицензиялаш талабларига мослашишда кўмаклашишни мақсад қилган. Бу қадам Европада рақамли активлар бозори тартибга солинаётган бир пайтда, кўплаб йирик ўйинчилар учун муҳим ечим бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Коинтелеграпҳ нашрининг хабар беришича, БитГо Эуропе томонидан ишга туширилган "крйпто-ас-а-сервисе" платформаси компанияларга MiCA (Маркетс ин Crypto-Ассетс) доирасида фаолият юритиш имконини беради. БитГо бош директори Мике Белше компаниялар лицензия олиш жараёнидаги кечикишлар туфайли ўз фойдаланувчиларини йўқотмасликлари кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, тартибга солинган инфратузилма платформаларнинг хавфсиз ва қонуний ишлашини таъминлайди.

MiCA лицензияси ва Binance атрофидаги ноаниқликлар

Европа Иттифоқида 1-июльдан бошлаб MiCA талаблари тўлиқ кучга кириши кутилмоқда. Ушбу муддатга қадар крипто-компаниялар блок ҳудудида хизмат кўрсатишни давом эттириш учун махсус рухсатномага эга бўлишлари шарт. Шу фонда, Греция регуляторлари дунёдаги энг йирик биржа Binance платформасининг лицензия аризасини рад этиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар тарқалди. Бу эса бозорда маълум бир хавотирларни келтириб чиқарди.

БитГо ўзининг MiCA доирасидаги рухсатномасини бир йил аввалроқ қўлга киритган эди. Германиянинг Fedерал молиявий назорат органи (БаФин) 2025-йил май ойида компанияга тегишли лицензияни тақдим этган. БитГо инфратузилмаси биржаларга ўзларининг KYC (мижозни таниш) тизимларини, транзакция назорати ва ҳамён хизматларини API орқали улаш имконини беради.

Минтақавий бозорлар ва финтех интеграцияси

Янги тизим нафақат крипто-активлар билан ишлаш, балки СEПА (Сингле Эуро Paymeнтс Ареа) орқали ЭУР тўловларини амалга оширишни ҳам қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчиларга фиат пулларни крипто-экотизимга киритиш ва чиқаришда қулайлик яратади. БитГо вакиллари Полша ва Литва каби мамлакатларда эски миллий рўйхатга олиш тизимлари бекор қилинаётгани сабабли, янги инфратузилмага ўтиш зарурати ортиб бораётганини қайд этишди.

БитГо Эуропе таклиф қилаётган ечимлар қуйидаги имкониятларни ўз ичига олади:

  • Дастурий KYC текширувлари ва мижозларни рўйхатдан ўтказиш;
  • Тартибга солинган кастедиал (сақлаш) хизматлари;
  • Рақамли активларни ҳисоб-китоб қилиш ва савдо операциялари;
  • Европа банк тизими билан интеграциялашган фиат ўтказмалари.
Ҳозирча БитГо ўз инфратузилмаси Binance каби лицензия олишда қийинчиликка учраётган компанияларга ёрдам бера олиши ҳақида аниқ маълумот бермади. Бироқ, экспертларнинг фикрича, бундай ҳамкорликлар йирик биржаларга Европа бозорида қолиш учун вақтинчалик ёки доимий ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилиши мумкин. Бу эса ўз навбатида Bitcoin ва бошқа активлар билан боғлиқ операциялар барқарорлигини таъминлайди.

БитГоMiCAКриптовалютаBinanceЕвропа Иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиАҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиБугун, 14:56MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаMicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаБугун, 14:53Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиHyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиБугун, 14:53Криптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликларКриптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликларБугун, 14:38КоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқдаКоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқдаБугун, 14:33Bitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиBitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда