Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадими

·0·Иқтисодиёт
Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадими

Криптовалюта бозоридаги умумий пасайиш кайфиятига қарамай, Hyperliquid марказлашмаган биржаси (ДEХ) ва унинг маҳаллий HYPE токени ҳайратланарли ўсиш суръатларини намойиш этмоқда. Сўнгги беш кун ичида токен қиймати 44 фоизга ошиб, сешанба куни ўзининг тарихий энг юқори нуқтаси — 76,90 долларга етди. Гарчи нарх бироз коррекция қилиниб, 73 доллар атрофида барқарорлашган бўлса-да, инвесторлар ва таҳлилчиларнинг эътибори ушбу лойиҳага қаратилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

КоинГласс маълумотларига кўра, HYPE фючерслари бўйича очиқ қизиқиш (опен интерест) бир ҳафта ичида 32 фоизга ошиб, 3 миллиард долларлик маррага етди. Бу кўрсаткич институциол инвесторларнинг лойиҳага бўлган ишончи ортиб бораётганидан далолат беради. Hyperliquid ҳозирда доимий (перпетуал) савдо ҳажми бўйича 53 фоиз бозор улушини эгаллаб, Binance (14%) ва Bybit (9%) каби йирик платформаларни сезиларли даражада ортда қолдирмоқда.

Анъанавий молия ва крипто уйғунлиги

Hyperliquid муваффақиятининг асосий омилларидан бири бу платформада анъанавий молия (TradFi) воситаларининг жорий этилишидир. Биржа нафақат криптовалюталар, балки С&П 500, Nasdaq 100 индекслари, Брент ва ВТИ нефт маркалари, Голд ҳамда Силвер каби активлар билан савдо қилиш имкониятини тақдим этмоқда. Ҳатто SpaceX ва Google каби йирик технологик гигантларнинг акциялари ҳам платформада доимий контрактлар кўринишида мавжуд.

Қизиқарли жиҳати шундаки, TradFi контрактлари бўйича очиқ қизиқиш 2,9 миллиард доллардан ошиб кетди. Бу кўрсаткич платформадаги Bitcoin савдолари бўйича қайд этилган 2 миллиард долларлик ҳажмдан ҳам юқоридир. ДефиLlama маълумотлари шуни кўрсатадики, сўнгги олти ой ичида глобал ДEХ ҳажми 57 фоизга тушиб кетган бир пайтда, Hyperliquid 9,6 миллиард долларлик фаоллик билан бозордаги ўзига хос феномен бўлиб қолмоқда.

Келажакдаги истиқболлар ва бозор хатарлари

Ҳозирда бозор иштирокчиларини HYPE нархи 80 доллардан ошиши мумкинми деган савол ўйлантирмоқда. Лаевитас таҳлиллари шуни кўрсатадики, фючерслар бўйича молиялаштириш ставкаси (фундинг рате) 6 фоизлик нейтрал чегарадан пастда қолмоқда. Бу эса нарх ўсиши ортиқча левераж (қарз маблағлари) ҳисобига эмас, балки органик талаб туфайли юзага келаётганини англатади. Шу билан бирга, айрим қисқа позиция эгалари (шорт селлерс) нарх тушишига тикиш тикишда давом этмоқда, бу эса келажакда "шорт сқуеезе" ҳолатига ва нархнинг янада кескин кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин.

Бироқ, лойиҳанинг умумий капиталлашуви ва эмиссия масаласи эътибордан четда қолмаслиги лозим. КоинМаркетКап маълумотларига кўра, HYPE токенининг тўлиқ суюлтирилган қиймати (ФДВ) 71,3 миллиард долларга етган. Таққослаш учун, дунёнинг энг йирик молия компанияларидан бири бўлган Аон Плк бозор қиймати ҳам тахминан 70 миллиард долларни ташкил этади. Бу эса крипто лойиҳанинг анъанавий молия гигантлари билан рақобатлаша оладиган даражага етганини кўрсатади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Hyperliquid ўзининг инновацион ёндашуви ва кенг қамровли савдо воситалари билан марказлашмаган молия (DeFi) оламида янги стандартларни ўрнатмоқда. Агар платформадаги савдо ҳажми ва фойдаланувчилар фаоллиги ҳозирги суръатда давом этса, HYPE токенининг 80 долларлик психологик тўсиқни енгиб ўтиши фақат вақт масаласи бўлиб қолади.

HyperliquidHYPEКриптовалютаБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиАҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиБугун, 14:56MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаMicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаБугун, 14:53Криптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликларКриптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликларБугун, 14:38БитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБугун, 14:35КоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқдаКоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқдаБугун, 14:33Bitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиBitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда