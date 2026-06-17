Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадими
Криптовалюта бозоридаги умумий пасайиш кайфиятига қарамай, Hyperliquid марказлашмаган биржаси (ДEХ) ва унинг маҳаллий HYPE токени ҳайратланарли ўсиш суръатларини намойиш этмоқда. Сўнгги беш кун ичида токен қиймати 44 фоизга ошиб, сешанба куни ўзининг тарихий энг юқори нуқтаси — 76,90 долларга етди. Гарчи нарх бироз коррекция қилиниб, 73 доллар атрофида барқарорлашган бўлса-да, инвесторлар ва таҳлилчиларнинг эътибори ушбу лойиҳага қаратилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
КоинГласс маълумотларига кўра, HYPE фючерслари бўйича очиқ қизиқиш (опен интерест) бир ҳафта ичида 32 фоизга ошиб, 3 миллиард долларлик маррага етди. Бу кўрсаткич институциол инвесторларнинг лойиҳага бўлган ишончи ортиб бораётганидан далолат беради. Hyperliquid ҳозирда доимий (перпетуал) савдо ҳажми бўйича 53 фоиз бозор улушини эгаллаб, Binance (14%) ва Bybit (9%) каби йирик платформаларни сезиларли даражада ортда қолдирмоқда.
Анъанавий молия ва крипто уйғунлигиHyperliquid муваффақиятининг асосий омилларидан бири бу платформада анъанавий молия (TradFi) воситаларининг жорий этилишидир. Биржа нафақат криптовалюталар, балки С&П 500, Nasdaq 100 индекслари, Брент ва ВТИ нефт маркалари, Голд ҳамда Силвер каби активлар билан савдо қилиш имкониятини тақдим этмоқда. Ҳатто SpaceX ва Google каби йирик технологик гигантларнинг акциялари ҳам платформада доимий контрактлар кўринишида мавжуд.
Қизиқарли жиҳати шундаки, TradFi контрактлари бўйича очиқ қизиқиш 2,9 миллиард доллардан ошиб кетди. Бу кўрсаткич платформадаги Bitcoin савдолари бўйича қайд этилган 2 миллиард долларлик ҳажмдан ҳам юқоридир. ДефиLlama маълумотлари шуни кўрсатадики, сўнгги олти ой ичида глобал ДEХ ҳажми 57 фоизга тушиб кетган бир пайтда, Hyperliquid 9,6 миллиард долларлик фаоллик билан бозордаги ўзига хос феномен бўлиб қолмоқда.
Келажакдаги истиқболлар ва бозор хатарлариҲозирда бозор иштирокчиларини HYPE нархи 80 доллардан ошиши мумкинми деган савол ўйлантирмоқда. Лаевитас таҳлиллари шуни кўрсатадики, фючерслар бўйича молиялаштириш ставкаси (фундинг рате) 6 фоизлик нейтрал чегарадан пастда қолмоқда. Бу эса нарх ўсиши ортиқча левераж (қарз маблағлари) ҳисобига эмас, балки органик талаб туфайли юзага келаётганини англатади. Шу билан бирга, айрим қисқа позиция эгалари (шорт селлерс) нарх тушишига тикиш тикишда давом этмоқда, бу эса келажакда "шорт сқуеезе" ҳолатига ва нархнинг янада кескин кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин.
Бироқ, лойиҳанинг умумий капиталлашуви ва эмиссия масаласи эътибордан четда қолмаслиги лозим. КоинМаркетКап маълумотларига кўра, HYPE токенининг тўлиқ суюлтирилган қиймати (ФДВ) 71,3 миллиард долларга етган. Таққослаш учун, дунёнинг энг йирик молия компанияларидан бири бўлган Аон Плк бозор қиймати ҳам тахминан 70 миллиард долларни ташкил этади. Бу эса крипто лойиҳанинг анъанавий молия гигантлари билан рақобатлаша оладиган даражага етганини кўрсатади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Hyperliquid ўзининг инновацион ёндашуви ва кенг қамровли савдо воситалари билан марказлашмаган молия (DeFi) оламида янги стандартларни ўрнатмоқда. Агар платформадаги савдо ҳажми ва фойдаланувчилар фаоллиги ҳозирги суръатда давом этса, HYPE токенининг 80 долларлик психологик тўсиқни енгиб ўтиши фақат вақт масаласи бўлиб қолади.
…