1 июлдан ягона QR-коднинг йўқлиги учун йирик жарималар қўлланилади

·14·Иқтисодиёт
1 июлдан ягона QR-коднинг йўқлиги учун йирик жарималар қўлланилади

Ўзбекистон нақд пулсиз тўловлар тизимини рақамлаштириш ва шаффофликни таъминлаш йўлида навбатдаги қатъий қадамни ташламоқда. 2026 йил 1 июлдан бошлаб мамлакатдаги савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасида фаолият юритувчи барча юридик шахслар учун тўловларни қабул қилишда ягона QR-коддан (универсал матрицали штрих-код) фойдаланиш мажбурий этиб белгиланди.

Шу пайтгача амал қилиб келган ихтиёрий ўтиш режими якунланиб, ўрнини қатъий маъмурий жавобгарлик эгаллайди.

Янги тартиб: Талаблар ва санкциялар

Белгиланган муддатгача янги тизимни жорий қилмаган тадбиркорлик субъектларига нисбатан қонунчиликда жиддий чоралар кўзда тутилган. Вазиятнинг ҳуқуқий жиҳатлари қуйидаги жадвалда акс эттирилган:

Кўрсаткич / Мезон

Янги тизим талаблари ва оқибатлари

Амал қилиш муддати

2026 йил 1 июлдан бошлаб тўлиқ кучга киради

Қамрови

Нақд пулсиз (электрон) тўловларни қабул қиладиган барча савдо ва хизмат кўрсатиш шохобчалари

Қоидабузарлик мақоми

Ягона QR-коднинг мавжуд эмаслиги савдо ва хизмат кўрсатиш қоидаларини бузиш сифатида квалификация қилинади

Жавобгарлик тури

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга асосан йирик миқдордаги пул жарималари

Бу тизим тадбиркор ва истеъмолчига нима беради?

Марказий банк томонидан тасдиқланган қоидаларга кўра, ягона QR-код тизими барча тўлов тизимлари ва банкларни ягона тармоққа бирлаштиради. Бу эса жараённи анча осонлаштиради:

  • Харидорлар учун қулайлик: Истеъмолчи пештахтада турган биттагина QR-кодни ўзига қулай бўлган исталган банк ёки тўлов ташкилотининг (Масалан: Click, Payme, Uzum ва ҳ.к.) мобил иловаси орқали сканерлаб, тўловни сонияларда амалга ошира олади. Пештахталарни ўнлаб турли компанияларнинг QR-кодлари билан тўлдиришга ҳожат қолмайди.

  • Статик ва динамик кодлар: Тадбиркорлар ҳам доимий (статик), ҳам ҳар бир харид учун алоҳида шаклланадиган (динамик) QR-кодлардан фойдаланишлари мумкин бўлади.

Иқтисодий таҳлилчиларнинг шарҳи:

Мазкур ислоҳот мамлакатда "яширин иқтисодиёт" улушини сезиларли даражада қисқартириш, пул айланмасини тўлиқ легаллаштириш ва молиявий хизматларни стандартлаштиришга қаратилган. Электрон тўловларни қабул қилиш тизимини бирхиллаштириш орқали чакана савдодаги бюрократик ва техник тўсиқлар камаяди. Белгиланган муддатга оз вақт қолганини инобатга олиб, барча юридик шахслар ўзларига хизмат кўрсатувчи тижорат банклари билан боғланиб, ягона QR-кодларини созлаб олишлари тавсия этилади.

ЎзбекистонClickPaymeUzum
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

22 июнь учун валюта курслари эълон қилинди22 июнь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:0522 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда22 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 11:31Ирландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказидаИрландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказидаБугун, 01:40Канадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаКанадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаБугун, 01:20Ethereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаEthereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаБугун, 00:56Bitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиBitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда