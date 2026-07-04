Ўзбекистон бизнесини қийнаётган учта асосий тўсиқ маълум қилинди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистон бизнесини қийнаётган учта асосий тўсиқ маълум қилинди

Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси Даврон Ваҳобов мамлакат тадбиркорлари энг кўп дуч келаётган муаммоларни маълум қилди. Палатага келиб тушган мурожаатлар таҳлилига кўра, шикоятларнинг асосий қисми молия, ер-кадастр ва солиқ масалаларига тўғри келмоқда.

Биринчи муаммо кредит олиш билан боғлиқ. Тадбиркорларда молиявий маблағга талаб юқори, аммо банкларнинг текширув ва баҳолаш талаблари кўп ҳолларда бизнес учун қийинчилик туғдирмоқда. Шу сабаб Президент белгилаган имтиёзли гаров тартибига ўтиш тавсия қилинган.

Иккинчи йўналиш ер ва кадастр масалаларидир. Тадбиркорлар аукцион орқали ер участкалари олишда, шунингдек, чорвачилик соҳасидаги лойиҳаларни амалга оширишда турли тўсиқларга дуч келмоқда.

Учинчи асосий муаммо солиқ тизими билан боғлиқ. Қўшилган қиймат солиғини қайтариш жараёнида рейтинг тизимининг қатъий мезонлари тадбиркорлар учун қўшимча қийинчилик яратаётгани айтилди.

Савдо-саноат палатаси ушбу жараёнларни соддалаштириш ва тадбиркорлик муҳитини қўллаб-қувватлаш бўйича ишларни давом эттирмоқда.

ЎзбекистонСавдо-саноат палатасиДаврон ВаҳобовТадбиркорларКредитСолиқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)Бугун, 12:066 июль учун валюта курслари эълон қилинди6 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:116 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда6 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 10:31Ёш тадбиркорларга 300 миллион сўмгача фоизсиз маблағ ажратиладиЁш тадбиркорларга 300 миллион сўмгача фоизсиз маблағ ажратилади02.07, 18:133 июль учун валюта курслари эълон қилинди3 июль учун валюта курслари эълон қилинди02.07, 16:163 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда3 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда02.07, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди