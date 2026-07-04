Ўзбекистон бизнесини қийнаётган учта асосий тўсиқ маълум қилинди
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси Даврон Ваҳобов мамлакат тадбиркорлари энг кўп дуч келаётган муаммоларни маълум қилди. Палатага келиб тушган мурожаатлар таҳлилига кўра, шикоятларнинг асосий қисми молия, ер-кадастр ва солиқ масалаларига тўғри келмоқда.
Биринчи муаммо кредит олиш билан боғлиқ. Тадбиркорларда молиявий маблағга талаб юқори, аммо банкларнинг текширув ва баҳолаш талаблари кўп ҳолларда бизнес учун қийинчилик туғдирмоқда. Шу сабаб Президент белгилаган имтиёзли гаров тартибига ўтиш тавсия қилинган.
Иккинчи йўналиш ер ва кадастр масалаларидир. Тадбиркорлар аукцион орқали ер участкалари олишда, шунингдек, чорвачилик соҳасидаги лойиҳаларни амалга оширишда турли тўсиқларга дуч келмоқда.
Учинчи асосий муаммо солиқ тизими билан боғлиқ. Қўшилган қиймат солиғини қайтариш жараёнида рейтинг тизимининг қатъий мезонлари тадбиркорлар учун қўшимча қийинчилик яратаётгани айтилди.
Савдо-саноат палатаси ушбу жараёнларни соддалаштириш ва тадбиркорлик муҳитини қўллаб-қувватлаш бўйича ишларни давом эттирмоқда.
…