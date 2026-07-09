Ўзбекистонда оммавий солиқ кешбэги бекор қилиниши мумкин

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда оммавий солиқ кешбэги бекор қилиниши мумкин

Ўзбекистонда харид чеклари учун бериладиган 1 фоизли солиқ кешбэгини бекор қилиш таклиф этилмоқда. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги институт оммавий тўловлар ўрнига манзилли қўллаб-қувватлаш чораларига ўтишни мақсадга мувофиқ деб ҳисобламоқда.

Мутахассислар фикрича, кешбэк механизми фуқароларни харид чеки талаб қилишга ўргатди. Бироқ ҳозирги босқичда у бюджет учун катта харажатга айланмоқда.

Ҳисоб-китобларга кўра, 2026 йилга бориб кешбэк тўловлари учун сарфланадиган маблағ 1,8 трлн сўмга етиши мумкин. Бу мактабгача таълим муассасалари қурилиши учун ажратиладиган бюджетдан икки баравар кўп экани айтилмоқда.

Таклиф муаллифлари амалдаги тизим самарадорлиги пасайганини ҳам таъкидламоқда. Чунки бюджет маблағлари йирик савдо тармоқларидаги харидлар учун ҳам тўланяпти. Бу тармоқлар эса аллақачон қонуний ва очиқ ишлайди.

Яна бир муаммо, чекларни ҳақиқий савдосиз расмийлаштириш ҳолатлари билан боғлиқ. Айрим шахслар кешбэк олиш учун амалда маҳсулот сотилмаган бўлса ҳам чек чиқаргани аниқланган.

Онлайн назорат-касса машиналари ва товарларни маркировкалаш тизими кенгайгани сабаб солиқ назорати учун оммавий кешбэкка эҳтиёж камайгани айтилмоқда.

Шу билан бирга, ислоҳот ижтимоий реестрга киритилган фуқаролар учун ҚҚСни қайтариш тартибига таъсир қилмайди. Бу механизм ижтимоий ёрдам мақсадида ишлайди ва аҳолининг эҳтиёжманд қатламларини қўллаб-қувватлашга қаратилган.

Кешбэк ўрнига умумий овқатланиш ва кичик чакана савдо каби хавф юқори бўлган соҳаларда давлат лотереяларини жорий этиш таклиф қилинмоқда. Бу бюджет харажатларини тахминан 20 баравар камайтириб, йилига 100 млрд сўм атрофида ушлаб туриши мумкин.

Солиқ кешбэгиИқтисодиёт ва молия вазирлигиЧекҚҚСДавлат лотереяси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда10 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 11:07Солиқ иловасидаги 1 фоизлик кешбэк тақдири муҳокама қилинмоқдаСолиқ иловасидаги 1 фоизлик кешбэк тақдири муҳокама қилинмоқдаКеча, 20:26Россиядаги ёқилғи муаммоси Марказий Осиё авиациясига ҳам таъсир қилмоқдаРоссиядаги ёқилғи муаммоси Марказий Осиё авиациясига ҳам таъсир қилмоқдаКеча, 20:07Uzum Market йиллик савдо ҳажми 500 млн доллардан ошганини маълум қилдиUzum Market йиллик савдо ҳажми 500 млн доллардан ошганини маълум қилдиКеча, 19:259 июль учун валюта курслари эълон қилинди9 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:07Яширин иқтисодиётга зарба: 2026 йил якунигача қандай тизим ишга тушади?Яширин иқтисодиётга зарба: 2026 йил якунигача қандай тизим ишга тушади?Кеча, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда